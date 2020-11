La Diputación aprueba el pliego de concesión para La Malagueta, que prevé un canon cero y descuentos a abonados

MÁLAGA, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha aprobado este miércoles por vía de urgencia el pliego para la concesión de la plaza de toros de La Malagueta con los votos a favor de PP, Cs y el diputado no adscrito Juan Cassá, la abstención del PSOE y el voto en contra de Adelante. El futuro concesionario no tendrá que abonar ningún canon, contempla descuentos para los abonados y recupera las entradas para distribuir en los municipios de la provincia.

Así lo ha explicado el diputado de Cultura y Asuntos Taurinos, Víctori González, que ha admitido que se trata de un pliego "muy complicado" por las dificultades actuales en la gestión de los espectáculos taurinos pero ha incidido en que es "modélico, impoluto y absolutamente pionero".

Según el pliego, al que ha tenido acceso Europa Press, la adjudicataria tendrá que organizar nueve festejos mayores en cada una de las anualidades. En concreto, en Semana Santa una corrida de toros a pie a celebrar el Sábado Santo o Domingo de Resurrección; en la Feria de Agosto, seis a pie (entre ellas la Corrida Picassiana y una de carácter torista), una de rejones y una novillada con picadores.

También se incluye que el cartel de los festejos de la Feria de Agosto deberá ser comunicado antes del 16 de mayo: "Hablaremos de toros desde mayo hasta agosto", ha sostenido González en su intervención en el pleno.

En relación con la promoción y el apoyo de la Escuela Taurina Provincial se alude a ceder la lidia de 20 erales para clases prácticas; así como la celebración del certamen internacional de escuelas taurinas en una fecha próxima al ciclo ferial de agosto y la promoción de los alumnos de la escuela provincial.

Aplicar como mínimo un 20 por ciento de descuento a los abonados respecto al precio de localidades sueltos, reservar localidades en la Andanada Joven para menores de 28 años y para jubilados y desempleados son otros puntos del pliego, en el que se detalla que la adjudicataria está obligada a contratar una asistencia sanitaria integral en el coso y se recuperan las localidades institucionales para distribuir por los municipios, "algo muy demandado por los alcaldes".

El diputado ha destacado la "cláusula COVID", de manera que el concesionario se encuentra obligado a adoptar e implementar todas las medidas tendentes al cumplimiento de las normas y protocolos actuales, así como los que se dicten en adelante por parte de las autoridades, con motivo de la situación generada por la pandemia "u otras situaciones similares, sin derecho a reclamar contraprestación alguna".

González ha incidido en que el presupuesto de licitación es de unos once millones de euros por cuatro años con posibilidad de una prórroga de un año "y seremos intransigentes con los incumplimientos". "No hay canon, ni fijo ni variable pero sí pedimos que el beneficio que no obtenemos revierta en el abonado y en el aficionado porque queremos ver La Malagueta llena y que sea la mejor plaza de primera de España y en todo el mundo taurino".

Por su parte, la portavoz de Adelante, Teresa Sánchez, ha considerado que espectáculos "de este tipo no se deberían financiar con recursos públicos" y ha considerado que "si tan rentables son no entendemos ese apoyo de las instituciones porque se podrían mantener solas como hacen otras empresas".

TELECOMUNICACIONES

El pleno ha aprobado, con la oposición de PSOE y Adelante, una nueva prórroga del contrato de Servicio de Telecomunicaciones Corporativas de la Diputación y de la Red Ágora para continuar la prestación de servicios de telecomunicaciones corporativas, que son "esenciales" para el día a día de la institución y los municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así lo ha indicado el diputado de Desarrollo Tecnológico y Recursos Europeos, Juan Álvarez, quien ante las críticas de PSOE y Adelante por una nueva prórroga, ha incidido en que de no aprobarse dichos puntos "no se prestaría el servicio de telefonía fija, móvil, de acceso a Internet, acceso secundario a Internet, etcétera".

En el caso de la Red Ágora también se impediría "disponer de servicios esenciales de los ayuntamientos como el padrón, la renta, los tributos, las nóminas, etcétera". "Es un claro ejercicio de responsabilidad, no podemos hacer otra cosa que dar continuidad y el pago de las empresas que han prestado este servicio", ha sostenido, añadiendo que se está trabajando para "hacer los mejores pliegos posibles y se está trabajando con el Área de Despoblamiento porque las telecomunicaciones son una herramienta fundamental".

La previsión del Gobierno provincial es que en cuatro meses estén redactados los dos pliegos y ha confiado en que lo antes posible se adjudique. En este punto, Álvarez ha incidido en que la última prórroga se hizo en diciembre de 2019 y ha admitido que la pandemia ha ralentizado al tener que "priorizar otros trabajos".

En este sentido, la portavoz de Adelante ha asegurado que esta situación de sendos contratos no es "sobrevenida ni ha surgido durante la pandemia" y ha aludido a que hay otros servicios que están en la misma situación, citando al de Ayuda a Domicilio. En los mismos términos se ha pronunciado el diputado provincial Manuel Chicón, quien ha recordado que llevan "con esta, seis prórrogas".

Otro asunto urgente, aprobado por unanimidad, ha sido el incoar el procedimiento para la extinción de la cesión del uso de los terrenos para aparcamientos del recinto del Hospital Civil otorgados a favor de la Fundación Andaluza para la Integración Social del Enfermo Mental de la Junta de Andalucía (Faisem), mediante convenio de colaboración de 10 de enero de 1995.

La viceportavoz del PSOE, Toñi García, y la portavoz de Adelante han mostrado su disposición a la construcción del tercer hospital en pero han preguntado por la situación en que quedarán los trabajadores encargados de vigilar este aparcamiento, "personas especialmente vulnerables".

Sánchez ha lamentado que no se vieran antes las cargas de los terrenos a ceder a la Junta de Andalucía y ahora se traiga el tema de los aparcamientos "dos o tres meses después de anunciar el cierre del centro Guadalmedina y del cierre del Centro de Alzheimer para uno sobre el trastorno agroalimentario que tampoco se ha puesto en marcha".

Tanto PSOE como Adelante han reclamado un nuevo convenio con Faisem para que hasta que se inicien las obras continúen gestionando el aparcamiento "porque de esto dependen muchas personas con enfermedad mental", según Sánchez, quien ha pedido al presidente de la Diputación, Francisco Salado, que se comprometa a gestionar ese convenio de la fundación con la Junta de Andalucía.

García ha indicado que no será obstáculo para que avance el proyecto del tercer hospital pero ha mostrado su preocupación por esas personas que gestionan el aparcamiento "y con cuyos ingresos sostienen la plantilla de trabajadores".

También ha considerado que se deberían haber puesto en contacto con Faisem, algo que la vicepresidenta cuarta y responsable del Área de Ciudadanía, Natacha Rivas, ha asegurado que hizo personalmente junto al delegado de Salud y Familias, Carlos Bautista, y que este ha continuado: "Faisem es una fundación de la Junta y están viendo cómo hacer para no mermar sus ingresos porque parte de su actividad deriva de este aparcamiento; que se queden tranquilos, se están buscando soluciones".

Durante el pleno, Adelante ha pedido que el diputado no adscrito Juan Cassá no presente mociones "al no contemplarlo el reglamento de la Diputación", algo que ha lamentado Salado:"Porque hay una laguna en el reglamento piden que se deje de aplicar un derecho individual de un diputado, sea del grupo político que sea".

"Tiene derecho como miembro de la Diputación a presentar mociones, es cierto que el reglamento no contempla esto --sobre diputados no adscritos-- pero habría que aplicar la sentencia de derecho a participación en asuntos de pleno y comisiones informativas y a presentar mociones".