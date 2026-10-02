Diputación, Ayuntamiento y Fundación Unicaja llevan a la Orquesta Sinfónica de Málaga a Paris en homenaje a Eduardo Ocón, - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 2 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, el Ayuntamiento de Málaga y la Fundación Unicaja se han aliado para impulsar la iniciativa OCON125 por la que llevarán a la Orquesta Sinfónica de Málaga a Paris para homenajear al compositor malagueño Eduardo Ocón.

Se trata de un proyecto artístico, patrimonial e internacional concebido con motivo del 125 aniversario del fallecimiento del compositor Eduardo Ocón (1833-1901), fundador del primer conservatorio malagueño, maestro de una generación de compositores y una de las figuras más relevantes y universales de la música española del siglo XIX, así como pionero del nacionalismo musical que después desarrollarían Albéniz, Granados o Falla.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura y Educación de la Diputación, Manuel López-Mestanza; la responsable de Artes Escénicas de la Fundación Unicaja, Gema Domínguez; la directora de Cultura del Ayuntamiento de Málaga, Susana Martín; y Santiago Otero, director de orquesta y responsable del proyecto.

La iniciativa tiene como eje central la recuperación y difusión internacional del 'Miserere' de Eduardo Ocón mediante la celebración de un gran concierto sinfónico-coral el 19 de octubre de 2026 en la Iglesia de Saint Eustache de París, templo de referencia en la ciudad que marcó decisivamente la formación intelectual, artística y musical de Eduardo Ocón y donde hay enterradas personalidades como el compositor Jean-Philippe Rameau, o donde Mozart celebró el funeral de su madre.

El programa se compone del Requiem en Rem (Gabriel Faure), Andante de concierto en Lam (Eduardo Ocón) y Misere en Fam (Eduardo Ocón) bajo la dirección de Santiago Otero con la interpretación de la soprano Berna Perles, el barítono Damián del Castillo y el tenor Héctor Sandoval.

El Miserere de Eduardo Ocón fue concebido a mediados del siglo XIX con una instrumentación propia de la época: cuerda, madera a dos voces y un cuerpo de metal reducido a cornetines y trombones. OCON125 respeta este espíritu original adaptándolo a la formación sinfónica que se desplazará a París con una plantilla base de 26 músicos.

Asimismo, el 17 de diciembre, Ángel Sanzo-Herrera ofrecerá un recital de piano en Villa Viardot-Bougival, la sede del Centro Europeo de la Música, en Yvelines, junto con la conferencia 'Eduardo Ocón: Los inicios del nacionalismo' de la doctora María José de la Torre-Molina, catedrática doctora del área de música de la Universidad de Málaga y vicepresidenta de la Sociedad Española de Musicología y Fellowship de la Royal Academy Society (UK).

En 2027 los dos recitales se replicarán en Málaga en algunos espacios esenciales en la trayectoria vital del compositor malagueño, como la Sala Fundación Unicaja María Cristina.

Este proyecto responde al interés público de preservar, recuperar y difundir el patrimonio musical de la provincia de Málaga, poniendo en valor la figura de Eduardo Ocón, uno de los principales referentes culturales malagueños y una de las personalidades más relevantes de la música española del siglo XIX.

Eduardo Ocón Nacido en el seno de una familia humilde de Benamocarra, Ocón inició su formación musical como niño seise de la Catedral de Málaga, donde compuso su primer Miserere con apenas trece años.

Su talento le llevó hasta París, donde entre 1867 y 1870 completó su formación con Ambroise Thomas y trabó amistad con figuras de la talla de Charles Gounod, además de ejercer como profesor en las escuelas comunales parisinas.

De regreso a Málaga, fundó y dirigió el Real Conservatorio María Cristina, formó a discípulos como Amadeo Vives y Rafael Mitjana, y compiló los Cantos españoles (Leipzig, 1874), obra de referencia consultada por Falla, Albéniz, Pedrell y Bretón en la construcción del nacionalismo musical español.