La Diputación convoca la cuarta edición de 'Escríbeme Málaga', certamen de microrrelatos para mayores y jóvenes

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga abre las inscripciones para la cuarta edición de 'Escríbeme Málaga', certamen de microrrelatos ambientados en la provincia abierto a jóvenes de entre 14 y 35 años y a mayores de 65 residentes en municipios de menos de 20.000 habitantes.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, durante la presentación de los dos libros que recopilan los relatos presentados a la tercera edición, ilustrados por las artistas Isa Nieto y Carmen Larios. En total, se recogen 40 relatos escritos por jóvenes y 24 por mayores, y durante el acto algunos de los autores han leído sus textos.

El diputado ha recordado que este certamen se puso en marcha en 2020 para fomentar los hábitos de lectura y escritura entre la juventud malagueña y para ofrecer una alternativa de ocio durante los meses de confinamiento por la pandemia. El certamen se ha continuado celebrando desde entonces con un creciente número de participantes, y el año pasado la participación se abrió a los mayores de 65 años.

"Es un placer comprobar la magnífica respuesta que tiene este certamen de escritura entre el público joven, pero también entre los mayores. Hemos recibido más de un centenar de textos y quiero dar la enhorabuena y las gracias a todos los que forman parte de esta tercera edición", ha expresado Santaolalla.

Hasta el 1 de marzo están abiertas las inscripciones para la cuarta edición, en la que se puede participar con relatos de hasta 300 palabras para la categoría joven, y de hasta 600 para la categoría sénior, ambientados o que mencionen algún municipio, paisaje o rincón singular de la provincia.

Los jóvenes que deseen participar pueden enviar sus relatos a juventud@malaga.es, y los mayores, a estamosaqui@malaga.es. Los relatos deben tener título, firma de la persona autora e indicar el municipio de procedencia debajo de la firma. El texto debe enviarse preferentemente en Word, con fuente Times New Roman y un tamaño de cuerpo de 12 puntos e entrelineado 1,5. Los autores deben adjuntar fotografía de su DNI y un documento de aceptación de la publicación y publicitación del relato.