La Diputación entrega en Ronda (Málaga) material lúdico y educativo para los desalojados de Grazalema

El diputado de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla; y la la de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, María del Carmen Martínez, ha hecho entrega a los voluntarios de diferente material lúdico y educativo en el polideportivo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

RONDA (MÁLAGA), 13 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha hecho entrega en Ronda de material lúdico y educativo destinado a todas aquellas personas desalojadas de Grazalema (Cádiz) que permanecen en la ciudad del tajo, cabecera de la Serranía.

Así lo ha dado a conocer la institución provincial en un comunicado, en el que destaca su intención de mostrar "todo su apoyo institucional y moral a los afectados por la reciente borrasca que ha azotado con agresividad a la sierra de Grazalema y que se encuentran reubicados desde hace una semana en Ronda".

Así, el diputado provincial de Mayores, Educación y Juventud, José Santaolalla; y la diputada de Economía, Hacienda y Administración Electrónica, María del Carmen Martínez, ha hecho entrega a los voluntarios de diferente material lúdico y educativo con el que poder amenizar y entretener, especialmente a los más pequeños, durante su estancia en el pabellón municipal de Ronda.

Libretas, lápices, juegos de mesa o caramelos son algunos de los artículos que desde la Diputación se han entregado a representantes de la empresa Entre Bambalinas, que está amenizando de manera altruista la estancia de los más de 600 reubicados estos días en las dependencias rondeñas.

La alcaldesa de Ronda, Mari Paz Fernández, ha agradecido el apoyo de la Diputación y ha recordado el difícil escenario en el que se encuentran estas familias.