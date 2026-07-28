La Diputación invierte 1,2 millones de euros en el arreglo de la carretera entre Benamargosa y Riogordo

Trabajos de arreglo de la carretera entre Benamargosa y Riogordo - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga invierte 1,2 millones de euros en la rehabilitación estructural de la plataforma y drenaje de un tramo de tres kilómetros de la carretera MA-3107, que une los municipios malagueños de Benamargosa y Riogordo y que también sirve de acceso a Comares.

La diputada de Fomento e Infraestructuras, Nieves Atencia, que ha visitado este martes las obras, ha explicado que se prolongarán hasta después del verano y ha indicado que forman parte del plan de actuaciones que lleva a cabo la institución provincial para realizar mejoras estructurales en las carreteras de la red viaria provincial.

Los trabajos se realizan en los términos municipales de Comares y Riogordo, cuyos alcaldes, José Miguel Ruiz y Antonio Alés, respectivamente, también han comprobado la marcha de las obras. Se realiza un nuevo drenaje longitudinal y transversal, la reparación de las deformaciones de la calzada y el refuerzo del firme en el tramo mencionado.

Atencia ha destacado que con este proyecto, redactado por el servicio de Vías y Obras de la Diputación, se completará el arreglo de todo el trazado de la vía, en la que ya se actuó en dos fases anteriores.

Por un lado, se invirtieron medio millón de euros en unos seis kilómetros y medio, con una capa de aglomerado asfáltico, efectuando obras complementarias como la ejecución de una escollera en un tramo estrecho.

Posteriormente, ha continuado, se destinaron casi 340.000 euros a solventar las deficiencias del tramo ubicado entre los puntos kilométricos 13+740 y 17+410. Junto a los 1,2 millones de euros de la actuación actual, la inversión total en la rehabilitación del trazado de la carretera alcanza los dos millones de euros.

TERCERA FASE DE LAS OBRAS

El proyecto de la tercera fase del arreglo de la MA-3107 se desarrolla en el tramo más deteriorado de la carretera, que no cuenta con cunetas en algunas zonas y sufre infiltraciones que han afectado a la plataforma.

Se realizan cunetas hormigonadas de tipología pisable y diferentes sistemas de drenaje para paliar las infiltraciones en la plataforma. También se sustituyen tubos de desagüe que presentan deformaciones o desplazamientos y se construyen escolleras de protección.

Paralelamente, se reparan las zonas de la calzada que presentan deformaciones y asentamientos, para lo que se ha demolido el firme existente y se excavará hasta metro y medio de profundidad. Por último, se repondrá el paquete de firme mediante una capa de zahorra y dos de aglomerado, terminando con la reposición de la señalización.