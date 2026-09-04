La Diputación de Málaga abre la convocatoria del II Premio Internacional de Moda David Delfín al Talento Original

El presidente de la Diputación de Málaga informa de la convocatoria del II Premio Internacional de Moda David Delfín al Talento Original. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado la segunda edición del Premio Internacional de Moda David Delfín al Talento Original, una iniciativa con la que la institución provincial quiere mantener vivo el legado del creador malagueño y abrir nuevas oportunidades a las generaciones emergentes del sector.

La convocatoria, publicada en el Boletín Oficial de la Provincia del pasado martes 2 de septiembre, está abierta a diseñadores, creadores y artistas de cualquier nacionalidad y lugar de residencia que presenten una colección de moda original e inédita que no haya sido premiada anteriormente.

El plazo de presentación de candidaturas terminará el 17 de septiembre y las solicitudes podrán tramitarse a través de la sede electrónica de la Diputación y de los demás registros previstos en las bases.

El presidente de la Diputación malagueña, Francisco Salado, ha destacado que David Delfín "fue uno de los grandes diseñadores y creadores de moda que ha dado nuestra provincia" y ha subrayado que este premio busca mantener vivo el legado de un artista que entendió la moda "desde la libertad, la creatividad y la búsqueda de nuevos lenguajes".

Nacido en Ronda y criado en Marbella, David Delfín fue nombrado en 2012 Hijo Predilecto de la Provincia de Málaga por la Diputación. Su trayectoria lo convirtió "en una referencia de la moda española contemporánea y en un magnífico embajador de la provincia".

Los participantes deberán presentar una propuesta creativa acompañada de bocetos, fichas técnicas, imágenes de los looks, moodboard y un prototipo que permita valorar la calidad de la colección. De entre todas las candidaturas se seleccionarán los finalistas, que presentarán sus colecciones en La Térmica los días 19 y 20 de noviembre ante un jurado formado por profesionales reconocidos del mundo de la moda.

El ganador recibirá 10.000 euros y la colección premiada podrá exhibirse en alguno de los escaparates de una tienda conceptual, galería de arte o museo de la provincia. Además, el segundo premio tendrá garantizada su presencia como finalista en la próxima edición.

El presidente ha señalado que la voluntad de la Diputación es que este galardón "no sea solamente un reconocimiento económico, sino también un escaparate, una oportunidad profesional y una puerta de entrada a la industria". Asimismo, ha añadido que "a veces, una oportunidad es todo lo que hace falta para que el talento encuentre su lugar".

Esta iniciativa se enmarca en la apuesta de la Diputación por el impulso de la moda malagueña a través de Málaga de Moda, que este año cumple diez años y reúne ya a 131 empresas y creadores adheridos.

En los últimos meses, la Diputación ha llevado a ocho firmas malagueñas a la New York Fashion Week, ha reforzado su presencia en MOMAD, ha impulsado pasarelas como Con 2 Lunares y Tenmod y ha puesto en marcha, junto a la Cámara de Comercio, el programa Impulsa Málaga de Moda, orientado a apoyar a las empresas del sector en ámbitos como la formación, la digitalización, la innovación y la internacionalización.

La Diputación, ha remarcado, "refuerza así su compromiso con el talento creativo, la proyección de la moda malagueña y la consolidación de Málaga como espacio de referencia para nuevos creadores, manteniendo vivo el legado de David Delfín como inspiración para quienes comienzan a abrirse camino en la industria".