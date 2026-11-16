La Diputación de Málaga acoge el Festival EÑE, con un programa que celebra la poesía y el legado de la Generación del 27

Cartel del Festival EÑE, impulsado por la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La 18 edición del Festival Eñe llega a Málaga del 21 al 30 de noviembre con una programación que invita a explorar los vínculos entre literatura, poesía, música, teatro y creación contemporánea, con el centenario de la Generación del 27 como uno de los grandes acontecimientos de esta edición.

El encuentro está organizado por La Fábrica, con la colaboración de la Diputación de Málaga, y reunirá a destacados escritores, artistas y creadores en torno a la palabra y su capacidad para interpretar el presente, con la poesía como protagonista.

Con la dirección artística de Jesús Ruiz Mantilla, Festival Eñe 2026 reivindica la poesía como una herramienta "para comprender el mundo, defender el pensamiento crítico y hacer frente al desánimo"; una mirada que encuentra en la Generación del 27 "su inspiración y que trae al presente su legado y su actitud ética y estética", además de ponerlas en diálogo con voces contemporáneas.

El vicepresidente de la Diputación y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha celebrado que este festival de "prestigio" vuelva a celebrarse en la provincia de Málaga de la mano de la Diputación, "reuniendo a primeras figuras de nuestras letras y ofreciendo a los amantes de la literatura compartir espacio y tiempo con sus escritores más admirados".

Según Ruiz Mantilla, "cuando se impone el lenguaje del odio, cuando la mentira es un camino de seducción para masas, cuando vuelven las detenciones de gentes honradas por las calles por su procedencia o su color de piel, cuando la razón no entiende las brutalidades del poder, cuando la democracia y quienes deben defenderla en alto callan ante aquellos que pisotean la soberanía, una vez han sido elegidos por la misma... Cuando vuelven a sonar tambores de guerra y trompetas del apocalipsis, una de nuestras mejores armas para detener a sus jinetes es la poesía".

En Málaga, el Centro Cultural Generación del 27 (auditorio del Centro MVA) será uno de los principales escenarios de esta celebración. En esta sede Dolores Redondo, una de las grandes referentes internacionales de la novela negra, conversará con Jesús Ruiz Mantilla en 'Poéticas del noir'. La escritora llegará a Málaga con su nueva novela, 'Todas las noches, todas las ciudades'.

'Poéticas del pop rock', será un encuentro protagonizado por Guille Galván, músico, compositor, poeta y miembro de Vetusta Morla, junto a Javier Limón, músico, productor y compositor; que reflexionarán sobre la relación entre la poesía y la música popular y la influencia de los grandes autores en las letras del pop y el rock.

Cristina Narea, Rafa Aceves y Ángelo Néstore protagonizarán '20 canciones eternas y algunos poemas', que rendirá homenaje a Luis Eduardo Aute con un concierto de versiones de sus canciones, interpretadas desde la experiencia personal de Narea, que compartió con el músico más de veinte años de escenarios y giras. El encuentro se completará con una lectura de poemas a cargo de Ángelo Néstore.

En la misma sede, tendrá lugar una exposición dedicada a la figura del cantautor, compuesta por 27 obras y una selección de poemas, en un recorrido por el deseo, la fragilidad y lo sagrado.

Por su parte, el paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga protagonizará 'Poéticas de la evolución', una conversación con Ruiz Mantilla sobre la evolución humana, nuestros orígenes y el lugar que ocupamos en el mundo. El encuentro se completará con una nueva oportunidad para conversar directamente con el autor en el formato 'Un café con...'.

La poesía contemporánea tendrá un espacio propio con las 'Píldoras poéticas del 27', en colaboración con Irreconciliables, Festival Internacional de Poesía de Málaga, que reunirá a voces del ámbito poético nacional como María Eloy-García y Nacho Pérez Cerón.

Asimismo, La Térmica acoge el ciclo 'El libro y la hoguera. Tres conversaciones sobre censura y placer' con Luna Miguel que, junto a Adriana Murad Konings protagonizará la conversación '¿Hay que quemar a Vladimir Nabokov?'. Finalmente, en Ámbito Cultural Luz Arcas, La Phármaco -Premio Nacional de Danza 2024- protagonizará una charla el sábado 21.

Por otro lado, el teatro tendrá un lugar destacado en la programación de Festival Eñe Málaga, que cuenta en esta ocasión con Polonia como país invitado.

En el Centro Cultural Generación del 27 (auditorio del MVA) la escritora polaca Weronika Murek y los integrantes de la compañía La Peatonal participarán en la conversación 'Poéticas del matrimonio en la escena', en torno a 'Matrimonio blanco', la obra del dramaturgo polaco Tadeusz Róewicz que la compañía llevará posteriormente a escena.

Por su parte, el teatro Echegaray será escenario de 'Sobre los huesos de los muertos', proyecto performativo dirigido por Ignacio García, basado en la novela de Olga Tokarczuk, Premio Nobel de Literatura. La adaptación escénica de José Gabriel López Antuñano propone un encuentro entre artistas polacos y españoles, en el que el teatro, la música y la imagen se entrelazan. Tras la lectura performativa, tendrá lugar un coloquio con los creadores y el público.

Por su parte, Compañía La Nueva llevará a los escenarios de La Térmica 'Cartas al 27', propuesta que se pregunta sobre el olvido en el que cayeron algunas de las mujeres de la Generación del 27 como María Teresa León, María de Maeztu, Margarita Nelken o María Zambrano.

FESTIVAL EÑE EN LA PROVINCIA

Festival Eñe extenderá su programación más allá de Málaga capital con cuatro paseos narrados los días 21 y 22 de noviembre en Casarabonela, Ardales, Torrox y Canillas de Albaida.

Así, Casarabonela acogerá en su Jardín Botánico de Cactus 'Acariciar un cactus: de los peligros del amor', un recorrido por los relatos de amor y erotismo de la historia de la literatura a través de la voz de Carles García Domingo y el acordeón de Raúl Jiménez.

Esta localidad ofrecerá también 'La poesía es lo único que nos salva', un homenaje a los poetas del 27 con la participación de la poeta Estefanía Cabello y Alicia Tamariz al piano y voz.

Ese mismo día, en el yacimiento arqueológico de Bobastro, en Ardales, tendrá lugar 'La mujer que siguió orgullosa su camino', una propuesta de narración oral y guitarra protagonizada por Isabela Méndez y Pedro Martínez que recupera la figura de Wallada, poeta andalusí, a través de relatos que combinan historia, humor y sensualidad.

La jornada continuará en el Centro Cultural Villa de Ardales con una nueva edición de 'La poesía es lo único que nos salva', esta vez con la participación de la poeta Isabel Pérez Montalbán y Miguel Núñez al piano.

Torrox acogerá en su faro 'Y dentro del mundo, un mar', un espectáculo de narración oral y música de vientos con Cristina Verbena y Miguel Ángel Fraile. Será escenario de un homenaje a los poetas del 27 con Isabel Pérez Montalbán, Teba Sevillano y Gastón Paz.

Por su parte, Canillas de Albaida recibirá en su antiguo lavadero 'Lavanderas de la noche', homenaje a las mujeres y a las aguas a través de los relatos y cantos de la tradición oral, con Estefanía Surreira. La programación continuará en la ermita de Santa Ana con 'La poesía es lo único que nos salva', con Estefanía Cabello y Alicia Tamariz.

La programación de Eñe Málaga se completa con otras propuestas la ciudad. La Térmica acogerá el ciclo 'El libro y la hoguera', con Luna Miguel y Adriana Murad Konings, así como 'Cartas al 27', de La Nueva Compañía, proyecto ganador de la convocatoria de Periscopio Málaga - Encuentros profesionales de cultura de Fundación Contemporánea.