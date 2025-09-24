Diputación de Málaga aprobará nuevo plan de 39 millones para municipios e impulsa un centro contra el cambio climático

MÁLAGA 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación provincial de Málaga, Francisco Salado, ha asegurado que la institución destinará 39 millones de euros a un nuevo plan de ayudas para todos los municipios de la provincia, que se convierte en el cuarto Plan de Asistencia Económica Municipal al que da luz verde la institución provincial este año y que previsiblemente se aprobará en el pleno de este jueves. Además, ha anunciado que se impulsa un centro de experimentación contra el cambio climático en Ardales.

Así lo ha dicho en su intervención en el Fórum Europa Tribuna Andalucía, en el que ha sido presentado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre. Ese nuevo plan económico se trata del programa de "mayor cuantía en la historia de la institución", que en los últimos cuatro años ha transferido una media de 120 millones de euros a los ayuntamientos de la provincia.

Salado ha afirmado que, "además de contribuir a vertebrar la provincia y a corregir los desequilibrios entre el litoral y el interior, la Diputación está al servicio de los pueblos, especialmente los más pequeños", y ha añadido que "no cabe duda de que la mejor manera de potenciar la autonomía de los municipios es dotarlos de los recursos que necesitan".

De los 39 millones de euros, un total de 22 millones se distribuirán entre los 86 municipios menores de 20.000 habitantes con un reparto en función de su población. En este caso, el 60% del importe que reciban los consistorios deberá dedicarse a inversiones y el 40% restante a gastos corrientes, para hacer frente a necesidades de las tesorerías de los pueblos más pequeños.

Y los 17 millones de euros restantes se repartirán entre los 17 municipios mayores de 20.000 habitantes, recibiendo un millón de euros cada uno. El importe total de esa cantidad debe destinarse por los consistorios a inversiones.

El presidente provincial ha apuntado que este nuevo plan no ha podido concretarse hasta que el Gobierno central ha confirmado el importe que corresponde a la provincia de la liquidación de la Participación en los Ingresos del Estado.

La Diputación de Málaga ha aprobado este año cuatro planes de asistencia económica municipal que suman un total 77,2 millones de euros, de los que diez millones fueron exclusivamente para los municipios afectados por las danas.

Y a ellos hay que sumar otros 28,6 millones de euros del Plan Provincial de Asistencia y Cooperación, la Concertación, dirigida a los municipios menores de 20.000 habitantes y a las dos entidades locales autónomas de la provincia.

De esta forma, a través de estos planes, se transferirán a los municipios de la provincia 105,2 millones de euros, volviendo a hacer patente el compromiso de la Diputación de ser la institución que más apoya a los pueblos y ciudades.

Paralelamente, en los ocho primeros meses del año la Diputación ha dado luz verde a subvenciones directas a los municipios por un importe de 3,2 millones de euros para que los ayuntamientos lleven a cabo inversiones en nuevas infraestructuras y equipamientos.

En cuanto al centro de experimentación ambiental contra el cambio climático de Ardales, ha precisado que se ubicará en los terrenos del antiguo vivero, que quedó sin uso en 2004, cuando se transfirieron las competencias de la Confederación Hidrográfica del Sur a la Junta de Andalucía.

"Ahora, gracias a un convenio con el Gobierno andaluz, la Diputación de Málaga pondrá en marcha en este espacio un centro de referencia contra el cambio climático y le devolverá la actividad como vivero provincial", ha explicado Salado, quien ha indicado que esta actuación se incluye dentro de la estrategia provincial 'Málaga Viva'.

Dispondrá de aulas formativas, zonas para la divulgación científica y se recibirá a los colegios de la provincia y del resto de Andalucía para enseñar a los alumnos los efectos del cambio climático. Además, se estudiará qué especies son las más adecuadas para repoblar en los montes y plantar en nuestra provincia, y habrá un jardín de biodiversidad con flora y fauna autóctona.

En cuanto al nuevo gran vivero provincial de la Diputación, tendrá una capacidad de producción de 2.500 ejemplares arbóreos (fresnos, almeces, arces, encinas, alcornoques, castaños y moreras, entre otras especies), 250.000 ejemplares de zona forestal, es decir, ejemplares más pequeños para reforestación masiva (sobre todo pinos, encinas, álamos, algarrobos y alcornoques) y 5.000 arbustos. De los 25.000 metros cuadrados del complejo ambiental, 8.000 se destinarán al vivero.

Este centro se sumará al Vivero-Jardín Botánico de Yunquera, dedicado al pinsapo y con capacidad productiva de 60.000 ejemplares, y a los viveros de Vélez-Málaga con que cuenta la Diputación, de forma que la capacidad de producción total rozará los 500.000 ejemplares, entre árboles y arbustos.

MOVILIDAD

En materia de movilidad, el presidente de la Diputación ha criticado "la falta de planificación y de actuaciones" del Gobierno, que, en su opinión, "tiene que ponerse a trabajar ya" para avanzar en la ampliación del Cercanías, en el tren litoral, la bonificación del peaje de la autopista A-7 o la mejora de la autovía del Mediterráneo (A7), especialmente en el tramo Málaga Este-Rincón de la Victoria-Vélez-Málaga.

Salado ha recordado que recientemente se ha presentado un informe técnico solicitado por los ayuntamientos de Málaga y Rincón de la Victoria a la Fundación Madeca de la Diputación, que propone la ejecución de diversas alternativas que podrían ejecutarse a corto plazo para descongestionar la A-7 en el tramo entre Málaga-Este (Limonar) y Rincón de la Victoria hasta el término municipal de Vélez-Málaga. En concreto, propone actuar en siete enlaces, con un coste estimado de 14 millones de euros.

Este documento se envió al Ministerio de Transportes en mayo "y no hemos obtenido ninguna respuesta", ha apuntado el presidente provincial, quien ha afirmado que, si el Gobierno no tiene recursos para acometer estas mejoras, "la Diputación está dispuesta a aportar financiación, pero 14 millones de euros no es nada para el ministerio".