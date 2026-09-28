La Diputación de Málaga aumenta a más de 400 actividades en toda la provincia para celebrar el Mes del Mayor

Presentación de la programación para el 'Mes del Mayor' en la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga celebra desde este miércoles, y durante el mes de octubre, la decimoquinta edición del Mes del Mayor con más de 400 actividades dirigidas principalmente a mayores de 65 años de municipios de menos de 20.000 habitantes.

La institución provincial ha presentado este lunes la programación, que prácticamente duplica a la edición anterior, al pasar de 250 actividades a más de 400, entre las que se encuentran: seis encuentros comarcales, 86 rutas de senderismo, conciertos, visitas culturales, exposiciones y concursos.

El diputado de Mayores, José Santaolalla, ha destacado durante la presentación de la programación la importancia de estas iniciativas para fomentar el envejecimiento activo, la convivencia y combatir la soledad no deseada.

El evento arrancará este miércoles con la gala inaugural en el Auditorio Edgar Neville, donde se rendirá homenaje a las personas de la provincia que han cumplido o cumplen cien años durante 2026. La jornada también incluirá la inauguración de la exposición 'Arte Mayor', con trabajos realizados por los participantes en los talleres de ocio y tiempo libre, que podrá visitarse hasta el 30 de octubre.

Más de 3.500 personas de municipios menores de 20.000 habitantes participarán en los seis encuentros comarcales previstos durante el mes. Las citas tendrán lugar en Yunquera, el 1 de octubre; Algatocín, el día 6; Sierra de Yeguas, los días 22 y 23; Cómpeta, el 26; y Riogordo, el 28. Estos encuentros incluirán bailes, actuaciones y regalos y estarán orientados a favorecer la convivencia entre vecinos de distintas localidades.

La programación también contempla las semifinales del concurso de talento sénior 'La Mayor Estrella', que comienzan este lunes en Ardales y continuarán en Benalmádena, el 5 de octubre; Vélez-Málaga, el día 13; y Villanueva del Trabuco, el 19. La final tendrá lugar el 30 de octubre en el Auditorio Edgar Neville.

Entre las novedades de esta edición se encuentra la gala 'Háblame de ti', prevista para el 20 de octubre, que abordará cuestiones e inquietudes vinculadas a esta etapa de la vida con el objetivo de promover el bienestar y el envejecimiento activo. También se han programado 14 conciertos de copla y encuentros de juegos y convivencia.

Entre las actividades previstas figura asimismo un desfile de trajes típicos comarcales confeccionados en el marco de 'Mayores de la Costura', que se celebrará el 29 de octubre en Cortes de la Frontera.

En octubre se desarrollarán además talleres relacionados con la imagen personal y los talleres de alfabetización mediática 'Prensa sin edad', cuya clausura está prevista para el 27 de octubre en el Centro Cultural La Malagueta.

La programación incluye igualmente excursiones y rutas culturales, espectáculos ecuestres y de flamenco, visitas a enclaves naturales, actuaciones de humor a cargo de El Morta y 86 rutas de senderismo repartidas por distintos puntos de la provincia.

La Diputación pondrá el punto final al decimoquinto Mes del Mayor el 30 de octubre con la gala final de 'La Mayor Estrella', que se celebrará en el Auditorio Edgar Neville de Málaga y servirá para cerrar un mes de actividades dirigidas a los mayores de la provincia.