La Diputación de Málaga clausura el 33 Circuito Provincial de Atletismo con más de 7.000 participaciones.

MÁLAGA, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Circuito Provincial de Atletismo de la Diputación de Málaga ha tocado a su fin. Este pasado lunes se ha celebrado la gala de clausura de este ciclo, que en su 33 edición ha registrado más de 7.000 participaciones en sus 36 pruebas en tres modalidades: carreras populares, campo a través y encuentros en pista.

La gala ha estado presidida por el vicepresidente y diputado provincial de Deportes, Juan Rosas, quien, junto al presidente de la Federación Andaluza de Atletismo, Enrique López Cuenca, dio la bienvenida a los deportistas premiados y a sus familiares, a responsables de clubes deportivos y de empresas patrocinadoras y a representantes municipales de las 34 localidades por las que ha pasado el circuito.

Rosas ha recordado que la Diputación organiza los circuitos provinciales para promover la práctica deportiva para todas las edades, desde escolares hasta personas mayores, y a todos los niveles, tanto para deportistas experimentados como para quienes se están iniciando en las distintas modalidades deportivas y desean llevar una vida activa y saludable.

En 2026 se celebran 11 circuitos que suman más de 200 pruebas deportivas de atletismo, natación, kárate, baloncesto, ajedrez, ciclismo, triatlón, orientación, bádminton y petanca.

El circuito con mayor trayectoria es el de Natación de Verano, que este 2026 cumple 40 años, y lo siguen los circuitos de atletismo y kárate, que celebran su 34 edición. El Circuito de Atletismo es además el más multitudinario. De las 30.000 participaciones que los circuitos registraron en 2025, 7.000 corresponden a las pruebas de atletismo.

El diputado ha destacado que la tasa de participación femenina continúa creciendo y se sitúa ya en el 42%, siete puntos por encima de la media de la edición anterior. Además, se mantiene la participación de deportistas con diversidad funcional gracias a la creación de categorías específicas. En 2025 se han registrado casi un centenar de participaciones, igual que la pasada edición.

Durante la gala de clausura tuvo lugar la entrega de medallas a los deportistas campeones de cada categoría. También se concedieron reconocimientos especiales a personas que han contribuido al desarrollo del atletismo en la provincia.

Los homenajeados fueron Francisco Martín, entrenador del Club Atletismo Mijas, por su trayectoria deportiva y gran dedicación en la promoción del atletismo; Loly Garre, por constancia al haber participado en el circuito durante numerosas ediciones consecutivas; Higinio Extremera, deportista con diversidad funcional, por ser un ejemplo de superación; y el Club Atletismo Nerja, por ser el club con mayor número de participantes inscritos en el circuito.

La edición 2026 del Circuito Provincial de Atletismo, con 39 pruebas en su calendario, arrancó hace unas semanas y continuará este domingo en Riogordo con la primera cita de la modalidad de carreras populares.