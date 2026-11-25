Pleno Diputación Málaga. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga tiene previsto movilizar en 2027 un total de 181,5 millones de euros para inversiones y transferencias a municipios y entidades, de un presupuesto que ascienden a 427,96 millones de euros --577,59 millones uniendo entes y consorcios-- y que ha sido aprobado de forma inicial en un pleno este miércoles con los votos a favor del equipo de gobierno.

PSOE, Vox y Con Málaga han votado en contra y lo han justificado en la forma en la que se ha llevado al pleno esta aprobación, por la vía de urgencia, con una convocatoria con menos de 24 horas de antelación y "sin garantizar a la oposición el tiempo necesario" para estudiar los documentos. De hecho, los socialistas han anunciado que presentarán un recurso contencioso-administrativo.

El presupuesto consolidado recoge las cuentas del Patronato de Recaudación (47,35 millones), el Consorcio Provincial de Bomberos (42,75 millones), el de Residuos Sólidos Urbanos (32,51 millones), Turismo y Planificación Costa del Sol (20,52 millones), el Consorcio del Agua (5,23 millones), el de la zona nororiental (900.000 euros) y la Fundación Madeca (367.000 euros).

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha dicho que el presupuesto crece casi un 12% respecto al de 2026 y busca "mejorar la provincia con mejores infraestructuras y equipamientos, con el refuerzo de las políticas sociales dirigidas a las personas más vulnerables, con la asistencia a los municipios más pequeños y con el apoyo a entidades y asociaciones que contribuyen al desarrollo económico y social".

Son 81,5 millones para inversiones tanto directas por la institución como por municipios y entidades (aumentan un 3,6%); y 100 millones para transferencias a los ayuntamientos, consorcios y entes provinciales, asociaciones y colectivos (suben un 15%), ha señalado.

Las transferencias a los consistorios son 65,6 millones, de los que 41,2 millones van al Plan Provincial de Asistencia y Cooperación (para municipios menores de 25.000 habitantes); 10,1 millones a proyectos coordinados desde la Oficina de Atención a los Alcaldes; otros 4,8 millones para las actuaciones del Programa de Fomento del Empleo Agrario; y 9,5 millones para planes y programas.

De las inversiones, se destinan 19,8 millones a mejorar la red provincial de carreteras, con proyectos como un nuevo plan de refuerzo de firme y asfaltado en 17 vías y actuaciones como la segunda fase de la rehabilitación de la MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya; continuar la mejora de la MA-5401 (El Burgo-Casarabonela); y reparar un tramo de la antigua carretera MA-436 en Casabermeja, entre otras.

También figuran 11,70 millones para obras de abastecimiento, alcantarillado y depuración de agua; cinco millones para continuar con el Plan Málaga Sacra para la restauración de las iglesias de los pueblos pequeños; cuatro millones para la nueva Facultad de Ciencias de la Salud de Ronda; y 3,8 millones para actuaciones de biomasa y energías renovables en la Serranía de Ronda.

Asimismo, las cuentas incluyen 2,8 millones para rutas y senderos; dos millones para mejorar calles y plazas; 1,3 millones para concluir el nuevo parque de bomberos de Rincón de la Victoria y reformas en los de Coín, Torremolinos y Vélez-Málaga, ha precisado Salado.

Además, ha señalado que recoge un millón de euros para el centro de investigación y experimentación contra el cambio climático, Málaga Viva Lab de Ardales; otro millón para proyectos de la Senda Litoral y la misma cantidad para mejorar la plaza de toros de La Malagueta.

Otros 2,5 millones de euros son para el Auditorio de Málaga y 1,8 millones para la nueva sede judicial de Torremolinos, además de 400.000 euros para estudios previos del futuro estadio de La Rosaleda.

GASTO SOCIAL

El gasto social alcanza 118,9 millones de euros, un 33% más que este año, sobre todo por la subida de la cantidad para ayuda a domicilio --77,6 millones que son 27 millones más que este año--, para cubrir los gastos de las profesionales que prestan este servicio. Hay 7,4 millones a ayudas a familias y a entidades del tercer sector para atenciones sociales, tanto en la provincia como en cooperación.

Otros 30,4 millones son para la administración y la gestión de los recursos sociales que la Diputación pone a disposición de la ciudadanía, y 1,7 millones para el plan concertado de Servicios Sociales Comunitarios. Un millón es para la promoción de la igualdad de género y erradicación de la violencia y 725.000 euros, para el programa anual de conciliación y corresponsabilidad en el marco del Plan Dipma Concilia.

Otros 840.000 euros van a la asistencia en los centros especializados y en servicios de atención a personas mayores y dependientes. Salado ha señalado que para mejorar la situación de las personas mayores en situación de soledad no deseada de los pueblos más pequeños hay 200.000 euros para la implantación, seguimiento y evaluación del programa de instalación de domótica en sus casas.

También se destinan 20,6 millones para la promoción turística provincial, 6,8 millones para el sector agroalimentario y el tejido empresarial y 4,4 millones para los planes para fomentar la contratación de jóvenes egresados y de personas en desempleo y para mejorar la empleabilidad; a lo que se unen otros 1,3 millones para apoyo a autónomos y al emprendimiento.

CRÍTICAS A LAS FORMAS DE APROBACIÓN

El portavoz del PSOE, Josele González, ha anunciado que el grupo pedirá judicialmente la declaración de vulneración de los derechos fundamentales, la nulidad de las convocatorias de la comisión informativa y del pleno, así como de los acuerdos afectados. Cree "insuficiente" la justificación de las urgencia y que esto "se podía haber evitado" si le hubieran adelantado el borrador.

"Disponer de mayoría absoluta no legitima una posible vulneración de derechos fundamentales", ha dicho González, por lo que inicialmente ha pedido que este y los otros asuntos llevados al pleno, relacionados con recursos humanos, quedaran sobre la mesa; lo que ha sido rechazado, tras lo que el PSOE ha votado en contra.

El portavoz provincial de Con Málaga, Juan Márquez, ha tachado de "atraco democrático" la forma de actuar y ha defendido la voluntad política de su grupo ante estas cuentas; pero ha añadido que el que "sea este el último presupuesto que usted presida y que lo traiga de esta manera, nos parece una falta de respeto democrático a esta oposición".

También el diputado de Vox Francisco José Garrido ha criticado las "prisas" para debatir el documento "más importante del año" y ha dicho que "quitarle a la oposición el tiempo para estudiar las cuentas no perjudica a Vox, perjudica a los malagueños". "No votamos en contra de unas cifras, que no hemos podido analizar, sino en contra de una forma de hacer las cosas" y han señalado que fiscalizarán el expediente de cara a la aprobación definitiva.

Al respecto, Salado ha dicho ser consciente de que no es la forma "más idónea" para traer este asunto y ha pedido disculpas a los grupos: "Sé que no es el tiempo necesario para hacer un debate complejo"; pero lo ha justificado en que "es más prioritario que esté aprobado antes del 31 de diciembre para que todos los programas se pongan en funcionamiento el 1 de enero" y en que "el perjuicio que se le pueden causar a los servicios y a los municipios es superior de haber dejado de aprobarlo".

"Nos vale más la responsabilidad de sacar el presupuesto cuanto antes", ha dicho, asegurando que no ha sido intención faltar al respeto a la oposición, con la que ha dicho tener siempre un trato "muy fluido"; al tiempo que ha expresado que le hubiese gustado "haberlo traído a este pleno con más tiempo, con más holgura, pero los plazos y los informes han venido cuando han venido". Ha indicado que podrán presentar alegaciones, que se debatirán antes de la aprobación definitiva en un pleno que sería a finales de diciembre.