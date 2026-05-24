Diputación de Málaga despide mayo con una variada programación que incluye música, teatro y presentaciones literarias

Cartel del espectáculo 'En clave de luz'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 24 May. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga despide el mes de mayo con una variada programación cultural que contempla actuaciones musicales, teatro, presentaciones literarias, talleres y exposiciones, entre las actividades que se desarrollarán en la capital y los municipios de Benalauría, Periana, Totalán y Álora.

Según ha detallado la institución provincial en una nota, el miércoles 27 de mayo a las 11,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) organiza una visita guiada a la exposición 'La Escuela que hizo Ciudad. 175 años de la Escuela de Arte San Telmo', ubicada en la Sala temporal Eugenio Chicano del Museo de Málaga (Palacio de la Aduana). Con motivo de los 175 años de inauguración de la Escuela de Bellas Artes de San Telmo, con la colaboración del Museo de Málaga, acoge una gran exposición patrimonial para poner en valor la historia e importancia de la entidad para la ciudad.

Durante todo el año 2026, salvo excepto los meses de verano, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece un servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral para sus usuarios de la mano de Jorge Álvaro Recena. La siguiente sesión de esta actividad será el 27 de mayo, a las 17,00 horas.

Asimismo, la Biblioteca Cánovas del Castillo también acogerá el 27 de mayo, a las 19,00 horas, la presentación del libro del autor malagueño Gabriel Pérez Martínez 'Fe y erratas', publicado por la editorial Platero. La entrada libre hasta completar aforo.

El jueves 28 de mayo a las 17,30 horas, en la sala de usos múltiples de la Biblioteca, tendrá lugar una nueva sesión del taller de viñetas familiar, impartido por Omar Janaan. En esta ocasión está destinado a jóvenes y familiares allegados para que realicen la actividad en conjunto.

La contrabajista y cantante francocolombiana Ëda Diaz presenta en el Centro Cultural María Victoria Atencia, el jueves 28 de mayo a las 20,30 horas, su primer álbum, 'Suave Bruta'. Compuesto por once títulos, combina ritmos tradicionales sudamericanos y experimentos electrónicos ultracreativos. Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 25 de mayo, a partir de las 10,00 horas, en culturama.cliqueo.es.

Ron LaLá trae al Centro Cultural MVA el próximo 29 de mayo, a las 20.30 horas, el espectáculo 'La Desconquista'. Una comedia en verso con música en directo y ritmo desenfrenado, basada en finales del siglo XVI, donde tres náufragos a la deriva vagan rumbo al Nuevo Mundo.

Una fiesta escénica y musical que gira en torno a las ambiciones, obsesiones, miedos y angustias del Imperio donde no se ponía el sol, en su afán de conquista y en su pasmo ante la nueva realidad de un continente aún desconocido. Las entradas invitación estarán disponibles desde el lunes 25 de mayo, a partir de las 10,00 horas, en culturama.cliqueo.es.

La banda tributo de los años 80 'Sótano Sur' lleva a Benalauría (diseminado Siete Pilas) el próximo 29 de mayo, a las 22,30 horas, la edad de oro del pop español. En directo ofrecen un show que transporta al público a los años 80 mediante la interpretación fiel de todos los temas clásicos de esta mítica década, con un repertorio de más de dos horas de duración con un carácter eminentemente interactivo con el público. Entrada libre.

La Aldea Mondrón, perteneciente al municipio de Periana, celebra su fiesta grande y el sábado 30 de mayo recibe el folclore malagueño más tradicional de la mano de la Panda de verdiales San Isidro. Platillos, violines, guitarras, panderos, lazos y baile llenarán de música y color el patio de la iglesia de la aldea a partir de las 14,00 horas.

El grupo 'Longplay' lleva la música de los años 80 y 90 a Totalán (Plaza Antonio Molina) el domingo 31 de mayo, a partir de las 18,00 horas. Con un repertorio que incluye versiones de pop-rock de grandes éxitos de los años 80 y 90, hasta llegar a éxitos actuales. Entrada libre.

Tras su paso por otros municipios de la provincia, el próximo 31 de mayo, a las 19,00 horas, el teatro Tomás Salas de Álora acogerá la representación de la obra 'Ellas son el 27'. Bajo la dirección de Lorena Roncero, se reivindica el papel fundamental que desempeñaron las mujeres de la Generación del 27, muchas veces olvidadas por la historia oficial. 'Ellas son el 27' recupera esas voces femeninas a través del teatro, ofreciendo al público una mirada necesaria y contemporánea sobre lo que también fue esa generación. Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo de la Diputación Provincial de Málaga Pacífico 54 acoge la muestra colectiva 'En clave de luz', organizada por Aula 7 hasta el 10 de julio. Compuesta por 79 piezas realizadas por fotógrafos miembros de Aula 7, tiene en la música y en el baile el eje común de su temática. Puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Los festivos está cerrado.

Con ocasión del Centenario de la Revista Litoral la Diputación de Málaga, a través del Centro Cultural Generación del 27, el MVA acoge una gran exposición para conmemorar los cien años de una de las revistas de poesía, arte y pensamiento más influyentes de la lengua española. 'Litoral cien años. Generación del 27-Generación Litoral' quiere ser el mejor homenaje que se le puede rendir a esta publicación que nació en noviembre del 26 y que ha logrado sobrevivir y mantenerse viva en sus diferentes etapas hasta la actualidad.

La exposición permanecerá abierta hasta el 26 de junio y la entrada es libre hasta completar aforo. El horario de visitas es de lunes a viernes de 10,00 a 21,00 horas. Los festivos está cerrado.