Diputación de Málaga difunde a los municipios recomendaciones sobre como prepararse y actuar frente a un terremoto

El diputado de Seguridad y Emergencias de la Diputación de Málaga, Luis Rodríguez, presentando las nuevas recomendaciones a tener en cuenta frente a terremotos. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 28 Ago. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de la Delegación de Seguridad y Emergencias, ha distribuido entre las más de 60 agrupaciones locales de Protección Civil de la provincia una guía de recomendaciones a tener en cuenta en caso de terremotos.

El diputado de Seguridad y Emergencias, Luis Rodríguez, ha explicado que se trata de un documento elaborado por el Servicio de Protección Civil de la Diputación en el que se incluyen indicaciones dirigidas a los municipios para la planificación y preparación de la localidad ante un posible un terremoto, así como consejos y recomendaciones para la ciudadanía sobre qué hacer durante el seísmo.

Esta guía forma parte del 'Mapa de peligrosidad sísmica de la provincia de Málaga. Planificación y medidas de actuación ante un seísmo o terremoto' realizado por la Diputación de Málaga en 2017.

El diputado ha incidido en que la información es fundamental para que la población "esté preparada ante una emergencia de ese tipo, evitando situaciones que pueden afectar a su seguridad".

"Así que es primordial la divulgación de consejos básicos sobre qué se debe hacer y qué no se debe hacer. No se trata de alarmar, sino de estar preparado y de saber actuar para evitar comportamientos o actuaciones que pueden tener repercusiones negativas", ha añadido.

En la guía se incluyen aspectos sobre cómo debe prepararse un municipio y se indica que se debe realizar una clasificación de los edificios y las viviendas de la localidad como sismorresistentes o no, divulgando esta información entre los habitantes al tiempo que debe realizarse una designación y señalización de zonas de seguridad y vías de acceso y evacuación.

De igual modo, se recoge que es importante identificar las zonas y los colectivos más vulnerables, así como posibles lugares de albergue, que deben contar con áreas de abastecimiento, alojamiento, salud, higiene y asistencia social.

Según el Plan de Emergencia ante el Riesgo Sísmico de Andalucía, en el caso de que se produzca un terremoto, un comité de seguimiento evaluará la situación y realizará los estudios oportunos con los datos obtenidos.

En este momento el municipio deberá activar su plan de emergencia local y participar en la coordinación de las operaciones de información, evacuación y acogida de la población.

La guía elaborada por el servicio de Protección Civil de la Diputación de Málaga apunta que hay que avisar a la población, mediante megafonía, radio y televisión local y envíos de mensajes masivos a través de teléfono móvil, fijo y fax.

El texto recomienda que los avisos a la población sean claros, concisos, sin dar lugar a ambigüedades y suficientes, para evitar que la población tenga la necesidad de buscar más información por otras fuentes.

CONSEJOS GENERALES

El documento ofrece consejos generales a la población de cara a prevenir problemas si se produce un seísmo, como tener siempre bien fijadas las estanterías en una casa o no colocar cosas pesadas sobre la cama.

Igualmente, se recomienda tener siempre preparadas ciertas provisiones, como botiquín, agua, comida, linterna y radio; y saber bien la forma de desconectar el agua, la luz y el gas.

En caso de terremoto, se indica que si se halla en el interior de un edificio no sismorresistente, se debe evacuar inmediatamente y dirigirse a una zona de seguridad en el exterior ante el riesgo de derrumbe del edificio.

Si es un edificio sismorresistente, hay que ubicarse en un lugar de protección; alejarse de vidrios, estanterías y elementos que puedan caer encima y protegerse y afirmarse bajo un elemento firme o junto a un muro estructural.

Es importante evitar el uso de velas, fósforos u otras fuentes de ignición y tampoco utilizar el ascensor o colocarse bajo el marco de la puerta.

En el interior de una vivienda, hay que abrir la puerta principal y las de los dormitorios al inicio y no estar descalzo. En caso de estar acostado, levantarse y dirigirse a un lugar de protección, y si no puede, al menos protegerse la cabeza.

En la calle, es importante alejarse de edificios, postes y cables eléctricos; y si el seísmo sucede mientras se conduce un vehículo, se debe reducir la velocidad y detenerse en un lugar seguro alejado de árboles, postes y cables eléctricos.

Por último, en un lugar de asistencia masiva, como un centro comercial, hay que alejarse de las zonas en las que pueden caer objetos; y en un cine o teatro, es mejor mantenerse en el asiento y protegerse la cabeza con los brazos hasta que finalice el temblor.