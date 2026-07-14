La Diputación de Málaga y Ecoembes ponen en marcha una campaña para fomentar el reciclaje de envases en la provincia

El diputado responsable del Consorcio de RSU, Luis Rodríguez, y el gerente en Andalucía de Ecoembes, Antonio López - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 14 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Consorcio Provincial de Residuos Sólidos Urbanos (RSU) de la Diputación Provincial de Málaga pone en marcha a la campaña 'Muy Nuestro', una iniciativa de sensibilización ciudadana que busca reforzar la correcta separación de los residuos de envases y consolidar el reciclaje como un hábito plenamente integrado en la vida cotidiana.

La campaña, puesta a disposición de las administraciones locales por Ecoembes, tiene como objetivo recordar a la ciudadanía la importancia de depositar las latas, briks y envases de plástico en el contenedor amarillo, así como los envases de cartón y papel en el contenedor azul.

Así lo ha dado a conocer el diputado responsable del Consorcio de RSU, Luis Rodríguez, junto al gerente en Andalucía de Ecoembes, Antonio López, durante la presentación de esta campaña que se desarrollará hasta el 12 de agosto en los municipios integrados en el Consorcio de RSU: Algarrobo, Alhaurín de la Torre, Alhaurín el Grande, Antequera, Campillos, Cártama, Coín, Nerja, Pizarra, Ronda y Torrox.

La campaña se basa en una estrategia de publicidad exterior diseñada para garantizar una amplia cobertura territorial y una elevada frecuencia de impacto entre la población mayor de 16 años.

Así, bajo el lema 'Muy Nuestro', se pone el foco en situaciones cotidianas y hábitos compartidos que forman parte de la identidad colectiva para transmitir que reciclar también se ha convertido en un comportamiento natural y plenamente incorporado al día a día de los ciudadanos.

Con este enfoque se quiere seguir impulsando la correcta separación de residuos y fomentar la participación ciudadana en la economía circular, contribuyendo al cuidado del entorno y de los municipios de la provincia.

El diputado ha explicado que, como complemento fundamental a esta campaña, el Consorcio de RSU ha incrementado la frecuencia de la recogida de contenedores durante la temporada estival para que no se vean desbordados.

Al respecto, el gerente de Ecoembes en Andalucía ha destacado los buenos resultados del Consorcio de Málaga, "una entidad de referencia en la recogida de envases, ya que actualmente se recogen en el contenedor amarillo unos 19 kilos por habitante y año, un 21% por encima de la media andaluza, y eso se ha conseguido gracias al servicio que presta la Diputación, a la implicación ciudadana y a este tipo de acciones que ponen en valor la importancia de la participación de todos".

Ecoembes es una organización que impulsa la transición hacia la economía circular en el ámbito de los envases, apoyando a las empresas y al conjunto de la sociedad. Su propósito es trabajar por un futuro sin residuos, promoviendo la reducción, la reutilización y el reciclaje, y dejando un impacto positivo en la sociedad y en el medioambiente

Desde 1997, Ecoembes acompaña a las empresas en el cumplimiento de la Responsabilidad Ampliada del Productor (RAP) para los envases domésticos, y desde 2024 también para los comerciales e industriales, desarrollando un modelo que opera en todo el territorio en colaboración con la administración pública y que se apoya en la colaboración de la sociedad. En 2025, más de 24.000 empresas confiaron en Ecoembes para gestionar el reciclaje de sus envases.