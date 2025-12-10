La Diputación de Málaga edita 17.000 calendarios solidarios para ayudar a 15 asociaciones y fundaciones de la provincia

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha agradecido la labor de las entidades del tercer sector, que son "un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión social en la provincia". - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 10 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha editado un total de 16.850 calendarios solidarios en colaboración con 15 asociaciones y fundaciones de la provincia. El presidente, Francisco Salado, ha agradecido la labor de las entidades del tercer sector, que son "un pilar fundamental para el desarrollo y la cohesión social en la provincia", y ha señalado que estos colectivos desarrollan su actividad en ámbitos relacionados con la salud, la infancia, la inclusión social y el apoyo a colectivos vulnerables.

Salado ha mostrado una vez más el compromiso de la Diputación para seguir trabajando "codo con codo" con las entidades sociales, que "siempre encontrarán una mano amiga en esta administración para que sigamos construyendo una provincia mejor, más justa y más igualitaria".

Las entidades beneficiarias por la edición de esos calendarios solidarios, impresos en el Centro de Ediciones de la Diputación de Málaga (Cedma), son las siguientes: la Fundación Malagueña de Asistencia a Enfermos de Cáncer (Fmaec), la Asociación 'El Faro de la escucha', la Asociación de mujeres operadas de cáncer de mama (Asamma), Un sí por la vida, De Colores: familias con diversidad funcional, Hogar Abierto, Fundación Cudeca, Autismo Málaga (Asociación Familiares de personas con trastorno de espectro autista), Asociación ALAS (adolescencia libre de agresión sexual), Hermanitas de los Pobres de Ronda, Asociación Botikaeducasaluss, Asociación Española contra el Cáncer (AECC), Asociación de Fibrosis Quística de Málaga, Cruz Roja Torremolinos y Aprodal (Asociación Pro Discapacitados de Alhaurín el Grande).

Todas estas asociaciones y fundaciones realizan su labor desde municipios de la provincia, como Málaga, Fuengirola, Alhaurín el Grande, Coín, Benalmádena, Ronda, Casares, Nerja o Torremolinos. Y, con esta iniciativa, la Diputación refuerza su compromiso con el tejido asociativo malagueño, visibilizando la labor de estas entidades y apoyando económicamente proyectos que promueven la atención integral a pacientes, la inclusión de personas con discapacidad, la protección de menores y la defensa de derechos sociales.