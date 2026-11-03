La Diputación de Málaga exige un plan de transporte alternativo por la interrupción de las conexiones ferroviarias

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, en la WTM de Londres. A 3 de noviembre de 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA/LONDRES 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, ha exigido este martes 3 al Gobierno de España la puesta en marcha urgente de un plan de transporte alternativo para Andalucía y la Costa del Sol que permita paliar las consecuencias de la interrupción de las conexiones ferroviarias de alta velocidad con Madrid tras el reciente accidente de Urda (Toledo), con cuyas víctimas ha tenido un mensaje de recuerdo en la primera jornada de la WTM de Londres.

Durante su intervención, Salado ha mostrado su preocupación por las "graves consecuencias" que esta situación está teniendo para el destino turístico y para la actividad económica de la provincia, al tiempo que ha criticado la "falta de mantenimiento de las infraestructuras de transporte".

Asimismo, el presidente ha concretado que, tras el accidente de Adamuz y la caída del talud de Álora, el nuevo accidente de Urda ha vuelto a dejar a Málaga y al conjunto de Andalucía sin conexión de alta velocidad con la capital de España.

"Eso no puede ocurrir y es falta de esfuerzo, de cariño, y de gestión de algo tan importante como es la movilidad y el transporte público", ha lamentado Salado, quien ha indicado que las consecuencias de estas deficiencias van "mucho más allá" de las pérdidas económicas, "porque, lo peor de todo, es que cuestan vidas. Ha costado vidas y eso es irrecuperable", ha señalado.

En este sentido, el presidente de la Diputación ha sido "especialmente contundente" al reclamar una "respuesta inmediata" del Ejecutivo Central. "Desde aquí le exijo al Gobierno de España que se ponga a trabajar y que haga un plan de transporte alternativo para Andalucía y para la Costa del Sol", ha añadido.

Salado ha señalado que las compañías aéreas ya están realizando un "importante esfuerzo" para reforzar la conectividad entre Málaga, Andalucía y Madrid, pero ha insistido en que el Gobierno central debe asumir el liderazgo y colaborar con las aerolíneas para acelerar la puesta en marcha de nuevas alternativas de transporte.

"El Gobierno tiene que liderar con ellos y ayudar a las compañías a que estas mejoras se produzcan cuanto antes, con más refuerzos aéreos y de transporte a través de distintas líneas de autobuses", ha reclamado.

Asimismo, ha insistido en que Andalucía y la Costa del Sol merecen una respuesta a la altura de la situación. "Nos lo deben a Andalucía, y a la Costa del Sol, porque no puede ocurrir lo que está ocurriendo, que quedemos incomunicados con la capital de España", ha agregado.

El presidente ha expresado su deseo de que el Gobierno presente "cuanto antes" ese plan alternativo para minimizar las pérdidas de turistas que puede ocasionar la interrupción del servicio ferroviario, así como sus repercusiones sobre la actividad empresarial.

"Espero que se pongan a trabajar y pronto tenga ese plan sobre la mesa para aliviar la pérdida de turistas que vamos a tener", ha manifestado, advirtiendo de que los perjuicios no se limitan al sector turístico, sino que afectan también a las relaciones comerciales de los empresarios malagueños y del resto de España que utilizaban habitualmente el AVE para sus desplazamientos.

Salado ha defendido que la conectividad y el mantenimiento de las infraestructuras son "fundamentales" para preservar la competitividad de la Costa del Sol, especialmente teniendo en cuenta el "importante esfuerzo inversor y promocional" que realizan conjuntamente las administraciones públicas y el sector privado "para consolidar el liderazgo internacional del destino".

Durante la rueda de prensa, en la que se han presentado los principales datos del mercado británico, el presidente de la entidad ha indicado que "el principal objetivo de nuestra participación en la World Travel Market (WTM) de Londres 2026 es una decidida apuesta por reforzar la calidad del turismo británico y atraer visitantes que realicen estancias más prolongadas y generen un mayor gasto en el destino".

Esta orientación cobra especial relevancia ante las previsiones de conectividad aérea para los próximos meses, que apuntan a un descenso del cinco por ciento en las plazas ofertadas desde Reino Unido. El presidente de Turismo Costa del Sol y de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha explicado que entre octubre de 2026 y marzo de 2027 están previstas 1.296.799 plazas aéreas desde el mercado británico, un cinco por ciento menos que en el mismo periodo anterior. La provincia mantiene conexiones con 18 ciudades del Reino Unido a través de ocho aerolíneas.

Salado ha señalado que esta evolución exige adaptar la estrategia turística y aprovechar las oportunidades que ofrece un "mercado consolidado". "Este descenso nos debe llevar a buscar turistas con una mayor estancia en el destino. Es decir, primar la calidad sobre la cantidad", ha afirmado, para lo cual Turismo Costa del Sol va a invertir un millón y medio de euros en acciones promocionales en este mercado durante el 2027.

Pese a esta reducción prevista de la oferta aérea, las estimaciones para el conjunto de 2026 siguen siendo positivas. Turismo Costa del Sol prevé cerrar el ejercicio con cerca de 3,3 millones de turistas británicos, un 2,8 por ciento más que en 2025, y unos ingresos turísticos de 4.629 millones de euros, lo que supondría un incremento del 0,44 por ciento.

Los datos acumulados hasta septiembre también reflejan la importancia del Reino Unido para la provincia. Entre enero y septiembre se registraron 2.526.009 llegadas de pasajeros británicos al Aeropuerto de Málaga-Costa del Sol, un cuatro por ciento más que en el mismo periodo del año anterior. Estas llegadas representan el 82,7 por ciento de las registradas desde Reino Unido en los aeropuertos andaluces.

En los establecimientos hoteleros de la Costa del Sol se contabilizaron 904.241 viajeros británicos, un 3,6 por ciento más, y 4.496.347 pernoctaciones, con un crecimiento del 3,1 por ciento. El Reino Unido se mantiene, así como el principal mercado internacional para los hoteles del destino.

En este contexto, Turismo Costa del Sol ha destinado un millón de euros a su participación en la WTM y a una campaña publicitaria en las calles de Londres. La entidad cuenta con un 'stand' propio de 250 metros cuadrados, en el que participan 120 coexpositores y se ha habilitado un espacio gastronómico dedicado a los productos de Sabor a Málaga.

La agenda profesional incluye más de 30 reuniones confirmadas con agencias de viajes, turoperadores, compañías aéreas y otros agentes de la industria turística, además de contactos con empresas tecnológicas y medios especializados. Entre las reuniones destacan las que se van a mantener con Jet2com, Barhead Travel, Bristish, Expedia, entre otros.

Salado ha destacado la importancia de aprovechar estos encuentros para "fortalecer las relaciones comerciales y avanzar en la desestacionalización". "La Costa del Sol es mucho más que sol y playa", ha precisado, valorando la cultura, la naturaleza, la gastronomía, el golf, el deporte y el bienestar como propuestas capaces de atraer viajeros durante todo el año.

En suma, el presidente ha insistido en que el objetivo es "mantener la confianza del mercado británico y favorecer un modelo turístico que distribuya mejor la actividad a lo largo del año, contribuya a la estabilidad del empleo y genere oportunidades económicas para el conjunto de la provincia. Y sobre todo fidelizar al que es el principal mercado internacional para el destino".