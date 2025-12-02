La Diputación de Málaga financiará con 500.000 euros adecuar los espacios para bandas musicales en edificio Mercovélez

“Con Este Proyecto Se Refuerzan Las Infraestructuras Culturales De La Axarquía”, Ha Afirmado El Presidente De La Diputación, Quien Ha Apuntado Que Se Destinarán Otros 500.000 Euros A La Reurbanización De La Calle Doctor Fleming En Torre Del Mar - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 2 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga financiará con 500.000 euros la adecuación de cuatro espacios destinados a las agrupaciones musicales en el edificio Mercovélez en Vélez-Málaga. Así lo han explicado el presidente de la institución provincial, Francisco Salado, y el alcalde de la ciudad, Jesús Lupiáñez, tras el encuentro que han mantenido en el Ayuntamiento axárquico.

Esta actuación, que abarcará tanto la planta baja como la planta alta de la nave lateral norte del edificio, se financiará con cargo al Plan de Asistencia Económica Municipal (PAEM) aprobado en el pleno de la Diputación de Málaga el pasado mes de septiembre, que constituye el mayor programa de inversiones de la historia de la institución. Contempla la cifra récord de 39 millones de euros y beneficia a los 103 municipios de la provincia.

Con la transformación de esta parte del edificio Mercovélez "se refuerzan las infraestructuras culturales de la Axarquía", ha apuntado Salado, quien ha incidido en la necesidad de que los ciudadanos cuenten con este tipo de instalaciones, de las que se beneficia el conjunto de la comarca.

El presidente ha recordado que en los últimos cuatro años la Diputación de Málaga ha transferido a los ayuntamientos de la provincia una media de 120 millones de euros, hasta alcanzar un total de 479 millones. "Nunca se ha destinado tanto dinero a los consistorios como ahora", ha afirmado.

Por su parte, el alcalde de Vélez-Málaga ha señalado que el Ayuntamiento ya ha dado un paso fundamental, al encargar la redacción del proyecto básico y de ejecución a la empresa Arquivélez Proyectos SLP, por un importe de 14.365,48 euros. Una vez redactado, será la Diputación quien financie la obra, consolidando un proyecto muy esperado por el tejido cultural del municipio.

Jesús Lupiáñez ha subrayado la importancia de esta actuación para la cultura local: "Las bandas musicales de nuestra ciudad forman un tejido muy importante, con multitud de integrantes que, hasta ahora, ensayan muchos de ellos en espacios al aire libre. Con este proyecto podrán contar con locales adecuados para ensayar y desarrollarse, algo fundamental para mantener viva la música y la cultura en Vélez-Málaga".

Además, el alcalde ha resaltado la visión estratégica del edificio Mercovélez: "Este espacio no solo servirá para la cultura, sino que también permitirá trasladar la Jefatura de la Policía Local, dejando libres las actuales dependencias que podrán convertirse en aparcamiento en pleno centro histórico. Mercovélez ofrece espacio y buena comunicación, y debemos aprovecharlo para dar un uso óptimo a estas instalaciones". En este caso, se trata de un proyecto que se enmarca dentro de la subvención de 12 millones de euros de fondos europeos obtenida por Vélez-Málaga.

Además de esta actuación en el edificio Mercovélez, con el PAEM de la Diputación de Málaga se financiará con otros 500.000 euros la reurbanización de la calle Doctor Fleming en Torre del Mar, unas obras que supondrán la renovación del abastecimiento y saneamiento, la red de iluminación, el mobiliario y el asfaltado.

Durante su visita a Vélez-Málaga, el presidente de la Diputación ha firmado en el libro de honor del Ayuntamiento, en un gesto que refuerza la cooperación institucional entre ambas administraciones.