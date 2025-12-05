La Diputación de Málaga y Fundación 'la Caixa' han impulsado 210 proyectos de innovación social desde 2013

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha recibido a Marc Simón, vicepresidente de Fundación 'la Caixa', en un encuentro para hacer balance de la colaboración conjunta y analizar la próxima convocatoria de proyectos de innovación social. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recibido este pasado jueves, 4 de diciembre, a Marc Simón, vicepresidente de la Fundación 'la Caixa', en un encuentro que ha servido para hacer balance de la colaboración conjunta y analizar la próxima convocatoria de proyectos de innovación social.

Durante el encuentro, ambos responsables destacaron la solidez de esta alianza público-privada, que desde 2013 ha impulsado 210 proyectos de innovación social en la provincia, con una aportación de más de 3,1 millones de euros de la Fundación 'la Caixa', y que se ha convertido en un referente de colaboración entre sector público y privado en Andalucía.

Salado resaltó la apuesta por la Innovación Social Digital, una convocatoria lanzada por primera vez hace dos años y que impulsa proyectos que aplican la tecnología para el bienestar de la sociedad. La convocatoria usa esta tecnología como motor para abordar la brecha digital, el equilibrio territorial, la sostenibilidad ambiental, la empleabilidad y la inclusión social.

Esta convocatoria recibió ayer el Premio Ingenio 2025, otorgado por el Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicación de Andalucía (Coitta) y la Asociación Andaluza de Graduados e Ingenieros en Tecnologías Específicas de la Telecomunicación (Aagit), en reconocimiento a su innovación incorporando el componente digital como herramienta clave para un mayor impacto social.

Asimismo, el encuentro puso el foco en la medición del impacto de los proyectos, que cuenta con mentorías personalizadas para establecer indicadores claros y efectivos, reforzando la profesionalización del tercer sector y multiplicando los efectos positivos de cada iniciativa.

Con este encuentro, la Diputación de Málaga reafirma su compromiso con iniciativas que combinan innovación, colaboración y creatividad, consolidando a La Noria como un laboratorio de innovación social que transforma ideas en soluciones con impacto social para la provincia.