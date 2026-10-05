Diputación de Málaga y Fundación La Caixa impulsan 17 proyectos para dar soluciones a desafíos sociales provinciales

Presentación de los proyectos seleccionados en Innovación Social Digital por la Diputación de Málaga y la Fundación La Caixa. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado este lunes, en el centro de innovación social La Noria, los 17 proyectos de Innovación Social Digital seleccionados en la duocécima convocatoria impulsada por la entidad provincial y la Fundación La Caixa. Los trabajos pretenden dessarrollar nuevas soluciones a los desafíos sociales de la provincia a través del apoyo y avance de la tecnología.

Las 18 entidades sociales seleccionadas trabajarán en torno al arraigo al territorio, la tecnología para la innovación social, las economías rurales emergentes y la inclusión social.

De este modo, las iniciativas abordarán cuestiones relacionadas con la generación de oportunidades en el medio rural, el desarrollo de soluciones tecnológicas con finalidad social, el impulso de nuevas actividades económicas vinculadas al territorio y la mejora de las oportunidades de inclusión y participación.

El acto de presentación, celebrado en los jardines de La Noria, en Málaga, ha contado con la participación de la vicepresidenta y diputada de Innovación Social y Despoblamiento, Antonia Ledesma; el subdirector general de Acción Social de la Fundación "la Caixa", Marc Simón; y el director territorial de CaixaBank en Andalucía, Juan Ignacio Zafra, además de representantes de las entidades sociales seleccionadas.

Ledesma ha recordado que durante los 13 años de la iniciativa entre Diputación y la Fundación La Caixa, la colaboración "ha permitido impulsar" 225 proyectos sociales con una inversión total de 3,4 millones de euros.

"Una trayectoria que refleja la continuidad de una alianza orientada a fortalecer el tejido asociativo, favorecer la innovación desde el territorio y generar nuevas oportunidades de desarrollo social y medioambiental en la provincia" ha dicho Ledesma.

Asimismo, ha destacado la evolución de La Noria como "espacio de referencia" para el desarrollo de iniciativas de innovación social y ha señalado que "Málaga cuenta con un tejido asociativo capaz de generar soluciones innovadoras, y esta convocatoria nos permite acompañarlo, conectarlo con el conocimiento y la tecnología y convertir esas ideas en proyectos con capacidad de transformar el territorio".

Por su parte, Marc Simón ha añadido que "esta convocatoria muestra cómo la innovación social y la tecnología pueden ponerse al servicio de las personas para dar respuesta a desafíos tan relevantes como la inclusión, la generación de oportunidades o el reto demográfico".

"Gracias al trabajo de las entidades sociales, avanzamos hacia comunidades más resilientes, cohesionadas y con mayor capacidad para afrontar los retos del futuro", ha concluido Simón.

La convocatoria incorpora por segundo año consecutivo la mentorización especializada en medición de impacto social. Las entidades contarán con acompañamiento para definir indicadores claros y medibles, recoger y analizar información sobre los cambios generados y utilizar estos aprendizajes para mejorar sus iniciativas y ampliar su proyección.

Respecto al Reto 'Arraigo al territorio', participarán la Asociación Dyar, la Asociación de Nuevos Residentes y Extranjeros de Málaga, la Asociación para el Desarrollo del Turismo Rural y su Cultura y la Asociación de Mujeres de Yunquera.

Elaborarán proyectos que buscan fortalecer el vínculo de la población con sus municipios, especialmente en el medio rural, mediante iniciativas que generen oportunidades de formación, empleo y emprendimiento, favorezcan la permanencia de la población y contribuyan al equilibrio territorial.

De igual forma, respecto al Reto 'Tecnología para la innovación social', han obtenido proyectos seleccionados la Fundación Marcelino Champagnat y la Asociación Juvenil Atrompikones, la Asociación de Profesionales de Juventud de Málaga, la asociación Videojuegos Sin Fronteras y la Asociación Cultural Tabularium.

Estos colectivos sociales trabajarán en proyectos para incorporar herramientas digitales y tecnologías emergentes para dar respuesta a las necesidades sociales del territorio, fomentando las competencias digitales, la participación ciudadana y el acceso a la tecnología como instrumentos de transformación social.

Respecto al reto 'Economías rurales emergentes', participarán la Fundación Alternativas por la Sostenibilidad Real, la cooperativa 'Alikindoi', la Asociación Nueva Alternativa de Intervención y Mediación, la Asociación Arrabal-AID, la Asociación Tomate Huevo Toro, Frutas y Verduras del Guadalhorce y la Asociación Movimiento 55+.

Las seis entidades sociales seleccionadas para este reto impulsarán nuevos modelos de actividad económica que aprovechen los recursos y las potencialidades del territorio para generar empleo, fomentar el emprendimiento y favorecer el desarrollo sostenible.

Las iniciativas seleccionadas, afirma la Diputación, promueven la economía circular, la bioeconomía, la economía azul y otros modelos innovadores que contribuyen a diversificar la actividad económica de la provincia.

Finalmente, respecto al reto 'Inclusión Social', la Fundación EDAU, la Asociación Taller de la Amistad, y la Asociación Unidad de Protección, Rescate y Defensa Animal van a presentar soluciones innovadoras que favorezcan la igualdad de oportunidades, la autonomía personal y la participación de las personas en situación de vulnerabilidad.

Los proyectos, por su parte, incorporan la tecnología, la formación y nuevas metodologías de intervención social para reducir barreras, mejorar la empleabilidad y avanzar hacia una sociedad más inclusiva y accesible.