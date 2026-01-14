Diputación de Málaga impulsa en Arriate un proyecto para promover el reciclaje con familias, artesanos y comercios

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territoral, Antonia Ledesma, junto al administrador único de la entidad Cofusar, Juan Antonio Delgado, y el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, ha explicado los resultados de este proyecto de bioeconomía - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ARRIATE (MÁLAGA), 14 (EUROPA PRESS)

El municipio malagueño de Arriate ha acogido un proyecto piloto para promover el reciclaje que ha contado con la implicación de familias, artesanos y comercios locales. Se trata de la iniciativa 'Kampara', impulsada por la Diputación de Málaga y que se ha llevado a cabo a través de la Sociedad Cooperativa Andaluza Cofusar para implementar un modelo productivo de economía circular y artesanía sostenible, transformando residuos locales en productos de valor añadido mediante la fusión de técnicas artesanales tradicionales con materiales reciclados preserve el patrimonio cultural inmaterial.

La vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territoral, Antonia Ledesma, ha presentado este miércoles en Arriate, junto al administrador único de la entidad, Juan Antonio Delgado, y el alcalde de Arriate, Francisco Javier Anet, los resultados de este proyecto piloto de bioeconomía a través del reciclaje doméstico.

Ledesma ha destacado que el éxito de 'Kampara' reside en convertir los residuos en oportunidades de arraigo. "Con este proyecto nacido de la cooperación social que aprovecha lo que desechamos para darle un nuevo uso, hemos pretendido devolver la dignidad a los trabajos artesanales demostrando que un municipio pequeño puede liderar la bioeconomía circular colaborativa en la provincia y dar respuesta creativa a problemas que nos tocan de cerca: qué hacer con el exceso de residuos, cómo sobrellevar los costes de recogida de material de reciclaje en los pueblos y el riesgo de que oficios tradicionales mueran en el olvido y no tengan continuidad generacional", ha añadido.

Asimismo, ha subrayado que la iniciativa ha permitido generar un retorno económico directo a las familias, algo inédito hasta ahora en la gestión de residuos de la localidad. Y ha incidido en que, gracias al proyecto piloto, se han identificado las fortalezas de Arriate, con una población que ha mostrado una alta predisposición al reciclaje, valorando la sencillez en la separación domiciliaria de los residuos y el sistema de incentivos a través de los bonos canjeables por descuentos en tiendas del municipio.

Antonia Ledesma, además, ha subrayado la intención de la Diputación de estudiar la posibilidad de replicar esta iniciativa en otros municipios de la provincia.

PARTICIPANTES

El proyecto, desarrollado del 25 de octubre al 25 de noviembre del año pasado, ha contado con la participación de cinco familias, seis artesanos y cuatro establecimientos locales. Durante ese mes, se recogieron 757 kilos de residuos (297 unidades de botellas de plástico de 1,5 litros, 226 bolsas de plástico, 134 latas de aluminio y 100 kilos de papel y cartón), con los que los artesanos han realizado originales creaciones que van desde banquetas de ebanistería, bandoleras, bolsos y fundas de marroquinería para ordenadores portátiles hasta bisutería, placas de señalética y objetos de decoración.

Con el proyecto 'Kampara', Cofusar ha dado un paso más allá emitiendo cerca de 7.000 bonos canjeables y acumulables por los residuos aportados por las cinco familias participantes (cada bono equivalía a 0,01euro), que han circulado a través de descuentos en las compras realizadas en los cuatro establecimientos adheridos al programa: Supermercado Terroba, Ferretería Delgado, Carnicería Santiago y Tienda Tradicional 'La Alacena'.

Por su lado, Juan Antonio Delgado ha indicado que el proyecto es la culminación de una trayectoria de 11 años de emprendimiento resiliente en el ámbito de la economía circular, "cuya prioridad es reciclar esperanzas para que los jóvenes de Arriate no tengan que elegir entre vivir en su tierra y su futuro profesional".

'Kampara' ha contado con una aplicación móvil y una página web propia (Kamparareciclaje), herramientas que han permitido a los vecinos gestionar de forma cómoda la colocación y la recogida de los contenedores y su sustitución por otros vacíos, así como consultar y solicitar la entrega de los bonos acumulados en tiempo real en los comercios colaboradores.

IMPACTO DIRECTO EN LA ECONOMÍA LOCAL

El proyecto ha logrado resultados tangibles en tres ejes estratégicos: el ambiental, el económico y el cultural. Gracias a la implicación de cinco hogares, se han transformado residuos en materias primas de la mamo de los maestros artesanos locales Marta Mena (diseño), Rafael Marín (ebanistería), Rosa Durán (marroquinería), Antonio Durán (pintura), Víctor Delgado (repujado de metal) y Juan Antonio Delgado (bisutería). Paralelamente, la emisión de casi 7.000 bonos ha dinamizado el comercio de proximidad, combatiendo su paulatina desaparición.

Durante la presentación, Antonia Ledesma ha puesto en valor la trayectoria de la cooperativa anfitriona, recordando que Cofusar ya fue reconocida en 2022 con el tercer premio de Emprendimiento Social de La Noria por su marca Kartonplan, de diseño, fabricación y comercialización de mobiliario, complementos y accesorios para estands, eventos y exposiciones empleando exclusivamente cartón reciclado de producción nacional.

Además, entre otras distinciones, en 2024 recibió el premio a la cooperativa más innovadora, otorgado la Federación de Cooperativas Andaluzas, y el primer Premio de Consolidación de Ideas Innovadoras otorgado por la Diputación de Málaga.