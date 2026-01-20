La Diputación de Málaga inicia los actos del centenario de la Generación del 27 con la actuación de Miguel Poveda

Diputación de Málaga inicia los actos del centenario de la Generación del 27 con la actuación de Miguel Poveda - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga inicia los actos conmemorativos del centenario de la Generación del 27 con la actuación estelar de Miguel Poveda, que tendrá lugar este viernes 23 de enero en el centro cultural María Victoria Atencia de calle Ollerías a partir de las 20.00 horas.

Las entradas gratuitas se pueden obtener a partir de esta misma tarde a partir de las 17.00 horas en culturama.cliqueo.es, han indicado desde la Diputación en un comunicado.

Así, han detallado que se ha diseñado "un encuentro único y de altísimo valor estético en el que este artista se une al guitarrista Jesús Guerrero para entrelazar voz, música y poesía".

El repertorio reúne a algunos de los más destacados poetas de la Generación del 27. Manuel Altolaguirre, Emilio Prados, Vicente Aleixandre, Luis Cernuda, Concha Méndez, Dámaso Alonso, Miguel Hernández y Federico García Lorca son algunos de los poetas escogidos por Poveda para la velada.

El recital contará con la profundidad y la belleza de los textos escogidos en la voz inconfundible de Miguel Poveda y en la arrolladora personalidad del guitarrista Jesús Guerrero, y supone la antesala al centenario de esta genial generación, que se cumple el año que viene.

Ese conjunto de artistas destacó brillantemente no solo en la poesía, sino también en el resto de las disciplinas artísticas, y dejó una profunda huella tanto en la cultura española como en la internacional.

Debido a su importancia, el Centro Cultural Generación del 27, institución dependiente de la Diputación de Málaga, ha decidido comenzar la programación del centenario con antelación.

De hecho, ya en 2025 el Centro del 27 celebró con una magna exposición y diversas actividades paralelas el centenario de la imprenta Sur, y en este año 2026 se celebrarán los cien años de Litoral, la revista impulsada por los poetas malagueños Emilio Prados y Manuel Altolaguirre que ha sido considerada como la más señera de todas las vinculadas a la Generación del 27.