La Diputación de Málaga invierte 17,6 millones en 2025 para mejorar las comunicaciones viarias en el interior

El presidente de la institución provincial, Francisco Salado, subraya que las inversiones en la red viaria contribuyen a una mayor vertebración de la provincia malagueña y a hacer más seguras las carreteras

La Diputación de Málaga continúa su compromiso firme con la mejora de la movilidad en el interior de la provincia. Durante el año pasado, se invirtieron 17,6 millones de euros en diferentes obras en casi 90 kilómetros de 58 carreteras de la red viaria provincial, lo que supone casi la mitad de las vías que son competencia de la institución provincial.

Así lo ha destacado hoy el presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, quien ha apuntado que el objetivo, año tras año, es mejorar y hacer más seguras las carreteras que forman parte de la red viaria provincial, integrada por 118 carreteras que suman 860 kilómetros.

"Durante los últimos años -ha añadido- demostramos nuestra apuesta firme por la vertebración de la provincia y la mejora de la movilidad en el interior. Porque disponer de buenas carreteras y de una adecuada comunicación viaria en el interior es imprescindible para mejorar la calidad de vida en los pueblos y para asentar nuevas iniciativas empresariales y negocios. En definitiva, para luchar contra la despoblación".

De esos 17,6 millones de euros, casi 7,8 millones de euros se dedicaron a actuaciones de refuerzo de firme en 25 carreteras, que no solo incluyeron el asfaltado de unos 70 kilómetros, sino también el arreglo de deformaciones de la calzada y reparaciones de cunetas.

A través de este plan, se ha actuado en los últimos cuatro años en 72 vías provinciales, y a ellas habrá que unir otras 17 incluidas en el quinto plan de refuerzo de firmes, que se encuentra en fase de licitación por 6,6 millones de euros hasta el 19 de enero.

Además, durante 2025 se destinaron otros 3,2 millones de euros para obras estructurales que han permitido mejorar casi 20 kilómetros de ocho carreteras. Destacan, por ejemplo, las obras realizadas en la carretera MA-4402, de acceso a la pedanía antequerana de La Joya, que consistieron en la rehabilitación integral de la plataforma, la ejecución de muros de contención en los márgenes y la reconstrucción de un terraplén.

Igualmente, se han hecho actuaciones de mejora en la carretera MA-8405, de acceso a Cortijo Los Villalones (en la Serranía de Ronda); en la MA-4105, entre Canillas de Aceituno y Sedella; y en otras vías de acceso a municipios como Cañete la Real, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Cuevas de San Marcos.

Conservación y emergencias También, se invirtieron 3,3 millones de euros para hacer frente a los desperfectos ocasionados por los temporales del mes de marzo de 2025 y para completar arreglos pendientes por la dana de noviembre de 2024 cara a normalizar la vialidad en 25 carreteras.

Paralelamente, se dedicaron dos millones de euros a actuaciones de conservación y mantenimiento de las carreteras, incluyendo, por ejemplo, el desbroce de cunetas, la supresión de pequeños baches, el mantenimiento de taludes y la reposición de elementos complementarios de contención.

Y, además, durante 2025 se financiaron con 1,3 millones de euros proyectos del Plan Vía-ble, de lucha contra la despoblación, que se centra en caminos municipales. En este caso, se actuó en caminos de los términos municipales de Archidona, Villanueva de Algaidas, Cortes de la Frontera y Benarrabá que suman 31,5 kilómetros.

Principales actuaciones para este año Por otro lado, el presidente de la Diputación de Málaga se ha referido también a las principales actuaciones en materia de carreteras que se acometerán durante este año. Al respecto, ha indicado que, inicialmente, se contempla una inversión de 18,3 millones de euros, "una cantidad que se irá incrementando, seguro, con parte de los remanentes de tesorería de 2025, con los que se financian actuaciones del Plan Vía-ble, y con otros fondos en caso de tener que atender emergencias que puedan surgir", ha precisado.

Sobre este último aspecto, ha apuntado que, actualmente, los técnicos del servicio de Vías y Obras están valorando económicamente los arreglos necesarios en tres carreteras del Valle del Guadalhorce y dos de la Serranía de Ronda afectadas por los últimos temporales de lluvias.

Francisco Salado ha detallado que, de los 18,3 millones de euros, un total de 14,7 millones se dedicarán tanto a un nuevo plan de refuerzo de firmes en 17 carreteras como a obras de mejoras estructurales en otras ocho vías de la red provincial.

Entre estas últimas, destaca la rehabilitación y estabilización de la plataforma de la MA-7401, de acceso a Benaoján desde Ronda, un proyecto adjudicado por 3,1 millones de euros.

Igualmente, se invertirán 1,2 millones de euros en el arreglo de la MA-3107, de Benamargosa a Riogordo; y casi 600.000 euros para solventar los problemas de drenaje en la carretera MA-3113, de la A-356 a Benamargosa a su paso por el núcleo veleño de Triana.

Por otro lado, otros dos millones de euros se destinarán para conservación y mantenimiento de toda la red viaria y, además, en torno a 1,6 millones de euros se emplearán en actuaciones específicas relacionadas con la mejora de la seguridad vial, como la reposición de barreras o la señalización horizontal y vertical de las carreteras.