Diputación de Málaga lanza línea de ayudas de tres millones para reforzar sector agroalimentario, ganadero y pesquero

Imagen promocional de las ayudas: El plazo de presentación de solicitudes es de diez días hábiles a contar desde las 9.00 horas de este jueves 6 de noviembre. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha preparado una nueva línea de ayudas dotada con tres millones de euros para reforzar el sector agroalimentario, la agricultura, la ganadería y la pesca.

La convocatoria se ha publicado este miércoles en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) y la concesión de las solicitudes se realizará en régimen de concurrencia no competitiva, es decir, que se otorgarán por orden de llegada.

El plazo de presentación será de diez días hábiles a contar desde las 9.00 horas de este jueves 6 de noviembre y podrán ser beneficiarias de estas subvenciones tanto las personas físicas como las jurídicas.

El presidente, Francisco Salado, ha subrayado la importancia de ayudar a las empresas de este sector, que son fundamentales para "potenciar y dinamizar las economías locales, generar empleo y riqueza en los pueblos y fijar la población en las zonas rurales".

Esta nueva línea de subvenciones contempla dos millones de euros para gastos de inversión y un millón de euros para gastos corrientes con el fin de conservar, garantizar, dinamizar el desarrollo económico e impulsar la creación de nuevas oportunidades en el sector primario, contribuyendo además a mitigar la carga y el aumento de los costes de producción y fomentando el consumo y producción de productos locales.

El presidente de la Diputación ha incidido en que las empresas del sector agroalimentario son "un aliado estratégico" para el desarrollo productivo de la provincia. "Su trabajo es fruto de un esfuerzo continuo y denodado, y el resultado es de una calidad que nos enorgullece a todos los malagueños", ha manifestado.

GASTOS SUBVENCIONABLES Y CUANTÍAS

Los gastos de inversión subvencionables son aquellos destinados a la modernización, automatización y digitalización de la actividad productiva o que impliquen una mejora de la productividad.

Entre ellos se encuentran la adquisición de maquinaria, herramientas, equipos y procesos productivos (excluidos los bienes fungibles); los gastos de cambio de cultivo o método de regadío, o la adquisición de elementos de transporte (tractores, furgonetas, remolques, motos de reparto y similares).

Cuando el importe sea inferior o igual a 10.000 euros se subvencionará el 100% y cuando supere esa cuantía la ayuda será del 85%, hasta un máximo de 14.000 euros. En cuanto a los gastos corrientes, la cuantía máxima a conceder no podrá superar los 6.000 euros.

El pago de la subvención se realizará de una sola vez con carácter anticipado a la justificación, que deberá presentarse en el plazo de tres meses desde la finalización del plazo de ejecución, en el modo y con los requisitos establecidos en las bases de la convocatoria.

En cuanto al plazo de ejecución de los gastos subvencionables, será el comprendido entre el 2 de mayo de 2025 y el 31 de mayo de 2026, permitiéndose los gastos realizados con anterioridad a la publicación de la convocatoria de la subvención, siempre que hayan sido ejecutados dentro del periodo señalado anteriormente.

AYUDAS POR VALOR DE 16 MILLONES DESDE 2021

Salado ha afirmado que la Diputación de Málaga ha destinado 16 millones de euros al sector agroalimentario desde el año 2021 a través de subvenciones de este tipo, al margen del apoyo constante que se realiza a través de la marca promocional Sabor a Málaga.

En este sentido, el presidente ha recordado que la institución provincial lanzó hace unas semanas una nueva campaña de Málaga Destino, dotada con dos millones de euros, para potenciar los productos y establecimientos de Sabor a Málaga y el comercio local de la provincia en general, así como paquetes y servicios turísticos ligados al Caminito del Rey.