Diputación de Málaga llega a más de 33.200 estudiantes con su programa educativo, un 66% más que el curso anterior. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 3 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha cerrado el curso escolar 2025/26 con un balance "histórico" de participación en su programación educativa, ya que han sido más de 33.200 estudiantes de la provincia los que han participado a lo largo del curso en las 24 actividades organizadas por la Delegación de Educación, lo que supone un crecimiento de un 66% con respecto a la pasada edición.

A través de un comunicado, el diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha mostrado su satisfacción por la respuesta obtenida en una programación que ha vuelto a recorrer la provincia con especial atención a los municipios menores de 20.000 habitantes.

"Desde la Diputación queremos seguir ofreciendo oportunidades educativas de calidad a todos los jóvenes, independientemente del lugar donde vivan. Que más de 33.200 alumnos hayan participado este curso demuestra que existe una demanda real y que vamos por el buen camino", ha afirmado.

Santaolalla ha destacado que el objetivo de esta programación no es únicamente ampliar los conocimientos del alumnado, sino acercar experiencias educativas innovadoras que fomenten otros valores complementarios con su formación en las aulas.

La propuesta educativa de la Diputación ha vuelto a abarcar todas las etapas formativas, desde Educación Infantil hasta Bachillerato. Entre las iniciativas con mayor participación destacan los talleres y actividades relacionadas con el flamenco, que han reunido a 5.100 escolares, junto a los conciertos didácticos de Navidad, que congregaron a 2.100 alumnos.

La divulgación científica ha vuelto a ocupar un lugar destacado con el planetario itinerante 'Mirando al Cielo', por el que han pasado 2.500 estudiantes, además de los talleres 'Psicología a tu alcance', con 3.000 participantes, 'Prensa en mi Mochila', con otros 2.500 alumnos, y 'Ajemates', que ha acercado las matemáticas a través del ajedrez a 2.400 escolares con una gran final celebrada en el auditorio Edgar Neville en lo que es ya todo un clásico de los últimos años.

La educación en valores también ha sido una de las grandes protagonistas del curso con propuestas como 'Referentes en Valores a través del Deporte', que ha llegado a 1.500 jóvenes; y las Actividades contra el Acoso Escolar, que han concienciado a 3.000 estudiantes, reforzando el compromiso de la Diputación con la convivencia y el bienestar en las aulas después de una potente campaña de concienciación.

La programación también ha acercado a los estudiantes al patrimonio natural y cultural de la provincia mediante actividades como 'Conoce la Sierra de las Nieves', 'El Puerto como Aula', las visitas al Museo Picasso Málaga, las jornadas de iniciación al remo de jábega, o los talleres sobre ecosistemas autosuficientes, biodiversidad y ciencias experimentales.

En el ámbito artístico y musical han destacado además los talleres de Street Dance, 'Un viaje musical', las Cajoneadas (dentro de los talleres de Flamenco), las actividades pedagógicas organizadas con motivo de Fancine con la Universidad de Málaga, el Cinefórum y el tradicional Pleno Infantil.

Mientras, los encuentros educativos han vuelto a congregar a cientos de jóvenes en iniciativas como el congreso de' Ciencia, Talento y Juventud', la actividad 'La provincia debate' con su gran final celebrada en La Térmica, o el 'scape room' educativo 'Málaga Top Secret, celebrado de manera virtual.

Además, la Delegación de Educación de la Diputación también ha participado, un año más, en las Jornadas de Puertas Abiertas de la UMA; ha convocado la segunda edición de los Reconocimientos a la Excelencia Académica, y mantiene abierta hasta septiembre la convocatoria de una nueva edición de los Premios Terra Málaga.