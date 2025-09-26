La Diputación de Málaga llena de contenido cultural el último cuatrimestre del año con más de 260 actividades

El diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado la programación acompañado por algunos de los protagonistas - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 26 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga enfila el último cuatrimestre del año con 263 actividades culturales, tanto en la capital como en la provincia, abarcando las artes escénicas, la música, documentales y exposiciones, tanto en Culturama, como el centro Generación del 27 y Biblioteca Provincial 'Cánovas del Castillo'.

El diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, ha presentado la programación acompañado por algunos de los protagonistas como los bailarines y coreógrafos Nieves Rosales y Fernando Hurtado; los actores Paco Pozo, Andrés Suárez y Pilar Esteban; el arquitecto José Seguí, la pintora Conchi Quesada y el presidente de la Joven Orquesta Provincial de Málaga, Antonio César Muñoz, entre otros.

Así, ha destacado "la historia que tiene el Centro Cultural María Victoria Atencia MVA, como centro vertebrador de la cultura en la provincia, siempre en colaboración con los ayuntamientos en colaboración con los ayuntamientos y con entidades culturales privadas". Asimismo, ha explicado que para la programación se ha tenido en cuenta a los artistas locales, dando visibilidad a sus obras, siendo escaparate de las nuevas creaciones nacidas en Málaga".

En el plano de las artes escénicas, la Diputación abre el escenario de la provincia a las compañías que han sido galardonadas con el Premio Ateneo de Teatro 2025, fruto del convenio que mantiene la institución con el Ateneo de Málaga.

Philia Teatro presenta 'Canaan' el 3 de octubre en Alhaurín de la Torre. Nieves Rosales, con 'Mujer silencio estará en Coín ese mismo día; en Nerja, el 15 de noviembre, 'Soledad, el tiempo de María', de la compañía La Pili. Y el 28 de noviembre, en Benagalbón, La Pescadería Ambulante pone en escena 'La casa de Sorora'.

Por otro lado, el ciclo de autor pone en valor a los dramaturgos malagueños, dando visibilidad a sus obras. Junto a la lectura dramatizada del autor/a, hay música en directo y un encuentro con el mismo. Y el circo llega con Ciclo Escénik, donde Federico Menini trae al MVA 'Llar', y de otra parte, la danza, con 'Oblivion', de Silvia Batet, así como varias compañías de teatro.

'Territorio incandescente II', proyecto con mujeres en el Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre, se cerrará el 21 de octubre en el MVA. Una mesa de encuentro abordará 'Las artes escénicas como herramienta de transformación social'. Y de otra parte, la salud mental, el cuidado del medio ambiente y la anorexia serán tratadas en 'Deplano teatro'.

Vivir la experiencia del cine en familia es la propuesta del taller de formación 'Contigo'; mientras que 'Lo que dicen en el parque' está dirigida a vecinos, personas curiosas, mayores, jóvenes, tímidos, jubiladas y adolescentes sin límite de edad.

'El teatro de La Zaranda: oficio, imagen y esencia' está enfocado a compañías de teatro, estudiantes de arte dramático o graduados, interesados en la fotografía escénica.

La programación musical en el MVA se articula con dos ciclos consolidados: 'Entrance' y 'Con sello propio'. El primero está dedicado a la música pop, rock, indie, alternativa, electrónica y estilos similares dentro de la música popular. En el segundo tiene cabida la música folk, tradicional, músicas del mundo y canción de autor. En la programación de este último destacan las bandas Irish Treble y Aérokorda.

Además, el 23 de octubre visitará el MVA Caamaño & Ameixeiras, dúo gallego que resignifica la música y el baile de raíz con los sonidos más contemporáneos. Cerrará el ciclo el 22 de noviembre Acetre, grupo más veterano dentro del panorama folk de Extremadura.

El apartado sinfónico en el MVA lo pondrán la Joven Orquesta Provincial de Málaga (Jopma) y la Coral Santa María de la Victoria, que el domingo 23 de noviembre ofrecerán el 'Concierto de Navidad'.

La música emprenderá una gira por la provincia en el último cuatrimestre, en colaboración con los ayuntamientos . Además, la Diputación pone a disposición de los pueblos conciertos de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Jopma.

Por otra parte, Cultura sigue colaborando con el Seminario de Jazz a través del 'Festival de Jazz MVA'. Y además se desarrollará el programa 'Nos vemos en tu peña' con tres ciclos: 'Baile por bandera', 'De peña en peña' y 'Málaga cantaora'. En total son 40 actuaciones en 32 municipios de la provincia.

El 14 de noviembre en el MVA se celebra el Día Internacional del Flamenco, cuyo programa se anunciará próximamente. El 16 de noviembre se cumplirá 15 años desde que el flamenco fue declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Por otro lado, y en el plano audiovisual, la cinta mexicana 'Miralles', de María Mauti, abre el ciclo 'Documentales en el MVA', que incluye otras siete propuestas.

El Centro Cultural Generación del 27 llevará a cabo la presentación de cuatro libros por parte de sus autores: Juan José Téllez, Andrés García Cerdán, Rosa Romojaro y Álvaro Galán. Además, se ofrecerán tres nuevas conferencias sobre la imprenta Sur. Se celebrarán las conferencias de Lydia Rodríguez Mata sobre el poeta malagueño José María Hinojosa.

Merced a la colaboración de la Fundación José Ortega y Gasset con el Centro del 27 de Málaga, se realizará un acto de celebración de los cien años de la publicación de 'La deshumanización del arte' e 'Ideas sobre la novela' con el título 'Ortega y el 27'.

Y se celebrarán unas jornadas dedicadas a María Victoria Atencia, tras la cesión de su legado y el de su marido Rafael León al Centro del 27 el año pasado.

La clausura de la XIV Festival de Poesía Irreconciliables se llevará a cabo en el MVA. Y, un año más, el Festival Eñe de Poesía vuelve a Málaga y su provincia con una intensa programación.

El ciclo 'Tecleando el misterio. Jazz & poesía bajo las estrellas' vuelve en otoño con cuatro sesiones, dos en Alhaurín de la Torre y dos en Fuengirola y Benalmádena. Por último, en otoño, se harán públicos los fallos de los premios literarios de la Generación del 27: el de poesía, el Emilio Prados y el María Zambrano de ensayo.

La Biblioteca Cánovas del Castillo continúa con sus cuentacuentos y narraciones orales, en las que se contará con la participación de reconocidos narradores; y se continuará con la consultoría educativa, además de mantener los talleres creativos de competencias digitales Proyecto CODI, de escritura, ilustración y aeromodelismo, además de las sesiones de juegos de mesa.

También el proyecto fotográfico 'Málaga social y cultural'; y, por otro lado, 'Málaga lectora. Tejiendo historias' una iniciativa impulsada por la Escuela Metáfora en colaboración con la Biblioteca.

Por otro lado, el ciclo 'Málaga eterna' está dedicado a la difusión del patrimonio malagueño; y el Día de la Biblioteca se celebrará el 30 de octubre.

En la programación se incluye 'Málaga negra' el 13, 14 y 15 de noviembre. A la semana siguiente se celebra la Semana de la Ciencia con la colaboración de Mad Science.

Por su parte, Mangata Estudio Cultural coordinará los 'Café con ciencia' todos los martes de noviembre en Reviv Café, y el 21 de noviembre se celebrará la Feria de la Ciencia en la Biblioteca.

Ya en el apartado de exposiciones, las dos salas del MVA abren sus puertas a cuatro muestras en estos últimos cuatro meses de 2025. 'Naturalezas entrópicas', de Pablo Mercado, sobre el Daño Cerebral Adquirido (DCA), hasta el 14 de noviembre; 'Arquitecturas dibujadas'; '25 años en movimiento. Descubrir más que inventar' de Fernando Hurtado; y 'Ecologías de lo INperceptible', de Belén Millán.

La sala Pacífico 54 presenta una exposición inclusiva cuya temática a través del Museo de los Sentidos se titula 'Las palabras perdidas'. En este mismo lugar, Aplama se presenta con la colectiva 'Presencias 60 - Málaga, en el corazón del arte'.

Finalmente, la artista malagueña Conchi Quesada expondrá en el Museo de Arte de la Diputación (MAD), de Antequera, entre el 4 de noviembre y el 25 de enero.