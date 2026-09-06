La Diputación de Málaga ofrece una programación cultural marcada por las fiestas patronales, ferias y festivales locales. - DIPUTACIÓN MÁLAGA

MÁLAGA 6 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ofrece una programación cultural semanal marcada por las fiestas patronales, ferias y festivales tradicionales de numerosos municipios malagueños. Actuaciones musicales, talleres, documentales y exposiciones, se encuentran entre las actividades que completan la agenda.

Según ha detallado la Diputación de Málaga en una nota, los documentales volverán al Centro Cultural MVA el próximo 10 de septiembre, a las 20,30 horas, con 'Amazomania', una película sobre las consecuencias del descubrimiento de la tribu Korubo que se convierte en una reflexión sobre el legado colonial, la representación de los pueblos indígenas y la ética del cine documental. Además, el jueves 10 de septiembre a las 19,00 horas, en la sala de conferencias de la Biblioteca Cánovas del Castillo tendrá lugar la presentación del 'El tranvía de la vida' del maestro Antonio Montes. Está publicado por la editorial Planeta y distribuido por Universo de Letras. La entrada libre hasta completar aforo.

El viernes 11 de septiembre, a partir de las 16,30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa. En las tardes de ¡Mueve ficha! se podrá jugar a un montón de juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana.

Por otro lado, el sábado 12 de septiembre, a las 20,30 horas, se proyectará 'El negro tiene nombre', dirigido por Fèlix Colomer Vallès. Un documental que revela la verdadera identidad del hombre que durante décadas fue exhibido como una pieza de museo, el Negro de Banyoles (Cataluña).

Previamente, la iglesia Nuestra Señora de las Virtudes de Fuente de Piedra acoge la actuación de la panda de verdiales San Lorenzo Mártir con motivo de las Fiestas Patronales del municipio. La cita será el martes 8 de septiembre a las 12,00 horas.

Igualmente, El Especial Trabuco 2026 vuelve a llenar de color, imaginación y música las calles de Villanueva del Trabuco. Una de las celebraciones más populares y singulares del municipio. Este año contará con la actuación de la la Charanga 'Sí o Ké' que será la encargada de poner ritmo a la jornada del 12 de septiembre a partir de las 16,00 horas en la Plaza del Prado.

Por su parte, las Fiestas Patronales en Honor a Nuestra Señora de Monsalud del municipio de Alfarnate contarán con la música y el ambiente festivo que brinda la actuación de la charanga 'Llena que nos vamos', el próximo 12 de septiembre. Una propuesta de Culturama que comenzará a las 14,30 horas en la Piscina Municipal, desde donde la charanga iniciará un recorrido por diferentes espacios de Alfarnate.

Además, la panda Primera de Benagalbón participa en la Verbena de Granadillas del municipio de Rincón de la Victoria con una actuación que se desarrolla el domingo 13 de septiembre, a partir de las 14,00 horas en el Recinto Ferial. Una oportunidad para disfrutar al aire libre de la música de verdiales y de su capacidad para acercar a vecinos y visitantes a una tradición viva que continúa transmitiéndose y celebrándose en la provincia de Málaga.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga despide esta semana la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. Podrá visitarse hasta el 11 de septiembre, en horario de 10,00 a 14,00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

El espacio expositivo también acoge una exposición que refleja el desarrollo de Andalucía desde la adhesión de España a la Unión Europea (UE), que se hizo efectiva en enero de 1986. Se trata de la muestra itinerante 'Andalucía, 40 años creciendo en Europa: del tratado a la transformación', que puede visitarse hasta el 17 de septiembre en horario de 10,00 a 14,00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

Concretamente, repasa la evolución de los grandes tratados europeos y de la participación española en las instituciones comunitarias, pone en valor el papel de los fondos europeos y de la cooperación territorial en las ocho provincias andaluzas, y dedica un espacio al papel del Comité Europeo de las Regiones y al peso institucional creciente de Andalucía en el ámbito europeo.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

INT25 es una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025. La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026.

La entrada es libre y los horarios de visitas son de 10,00 a 20,00 horas. Cerrado el 8 de septiembre.