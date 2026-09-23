La Diputación de Málaga pide al Gobierno reactivar OCON-Sur tras los dos tiroteos en Málaga en cinco días

José Francisco Salado, presidente de la Diputación de Málaga. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Pleno ordinario de la Diputación de Málaga ha aprobado la moción urgente presentada por el PP para instar al Gobierno de España la reactivación de la unidad especializada de la Guardia Civil en la lucha contra el narcotráfico OCON-Sur.

El diputado del PP Manuel Marmolejo ha pedido el carácter permanente de dicha unidad, con mandos únicos, y "recuperar una estrategia integral contra el narcotráfico, poniendo especial énfasis en perseguir su financiación, patrimonio y blanqueo de capitales".

Asimismo, la moción presentada por el grupo 'popular' solicita al Ejecutivo reforzar los medios y efectivos de Guardia Civil y Policía Nacional, incluidos recursos marítimos, aéreos, tecnológicos e inteligencia, "especialmente en Málaga y la Costa del Sol.

También declarar zona de especial singularidad todo el litoral andaluz y el cauce del río Guadalquivir y promover cambios normativos para reconocer a los miembros de la Fuerza y Cuerpo de Seguridad del Estado como profesión de riesgo y reforzar su protección jurídica y profesional", ha concluido Marmolejo.

El diputado por Vox, Antonio Luna, se ha sumado a la petición, alegando que en la provincia de Málaga "desde enero de 2024 hasta junio de 2025 se registraron 30 tiroteos con un total de ocho fallecidos por heridas de bala y varios heridos de diferente consideración".

Precisamente, ha hecho mención a los dos tiroteos registrados en Málaga capital durante la última semana, "ayer mismo, en el paseo del Muelle 1, en un ajuste de cuentas, fue tiroteado una persona delante de todos los clientes, esto son cifras que son alarmantes y deben de hacernos reflexionar, ha afirmado Luna.

Por su parte, el diputado por el PSOE José Bernal ha defendido que "el OCON-Sur no se ha desmantelado, sino que se ha reestructurado, que no es desaparecido". También ha defendido que fue "una decisión operativa de la Guardia Civil y no del Ministerio del Interior.

"La fuerza del OCON-Sur, el trabajo, los despliegues, no solamente no se ha desmantelado, sino que hasta se ha potenciado", ha afirmado Bernal.

Respecto al aumento de la actividad del narcotráfico en otros territorios de Andalucía y más concretamente, en la provincia de Málaga, Bernal ha hecho referencia a la sentencia de la Audiencia Nacional por narcotráfico y blanqueo de capitales que condenó al hijastro de la alcaldesa de Marbella.

"Es verdad que el narcotráfico se está introduciendo en el interior de las provincias como en las de Málaga y es verdad, que el narcotráfico ha ampliado su presencia en diferentes sitios. Pues claro que sí, sobre todo y específicamente en la Costa del Sol. Fíjese usted, si se ha ampliado, que el narcotráfico ya se va directamente a cenar a la casa de la alcaldesa en Marbella", ha afeado Bernal a Marmolejo.

Al respecto, Marmolejo ha calificado la actitud del diputado socialista como "ruín", por "querer mezclar un asunto particular en lo que es el problema real del narcotráfico en la Costa del Sol y Málaga". Asimismo, ha acusado a Bernal de "no querer ver lo que está pasando en Andalucía", en relación a los asesinatos a Guardias Civiles en la Comunidad andaluza durante misiones en la lucha contra el narcotráfico.

El diputado provincial de Con Málaga Juan Márquez ha asegurado que su formación "jamás mostrará tibieza frente al crimen organizado ni en la falta de apoyo a los trabajadores y trabajadoras de la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado".

Sin embargo, no ha apoyado "el relato partidista e incompleto que nos trae hoy aquí el PP a este pleno". En este sentido, se ha referido a que los 'populares' llevan "un relato que reduce el problema del narcotráfico a un simple episodio centrado únicamente en la persecución en la playa, mientras cierra deliberadamente los ojos ante las causas profundas y la estructura económica que permiten que las mafias se asienten en nuestra provincia".

En este sentido, Márquez ha pedido cambiar el modelo económico de Málaga, "Si de verdad quieren asfixiar al narco, no basta con pedir patrulleras, hay que asfixiar el blanqueo inmobiliario, hay que controlar las transacciones millonarias en metálicos que se producen en la Costa del Sol. Pero de eso nunca quieren hablar, porque toca a los intereses del modelo urbanístico predilecto", ha concluido.