Diputación de Málaga presenta un disco que repasa la influencia en la música de las hermanas Nadia y Lili Boulanger

La Diputación de Málaga ha presentado el disco 'Boulanger' que repasa la influencia en la historia de la música de las hermanas Nadia y Lili Boulanger. El disco incluye obras de Lili Boulanger, de los mentores franceses de las dos hermanas y de los discípulos de Nadia Boulanger, todas ellas adaptadas para la Banda Municipal de Música de Málaga por la directora y compositora malagueña Silvia Olivero Anarte.

La presentación ha corrido a cargo del vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza, que ha estado acompañado por la directora del disco y por el director de la Banda Municipal de Música, Francisco Miguel Haro.

Nadia y Lili Boulanger lograron desarrollar su talento musical y ser reconocidas por la sociedad de su época a pesar de las dificultades de su tiempo. En 2023 se cumplieron 130 años del nacimiento en París de Lili Boulanger (1893-1918), compositora de talento excepcional que logró ganar el Prix de Roma en 1913 con la cantata 'Faust et Hélène' a pesar de su juventud y de vivir con una enfermedad crónica.

Durante su breve vida (falleció a los 25 años) estuvo íntegramente dedicada a la composición y dejó un prolífico repertorio de música instrumental, vocal, coral y orquestal, destacando su abundante obra de gran formato como los salmos 24, 129 y 130 o 'Pour les funéralles d'un soldat', que muestra su compromiso social.

Nadia Boulanger (1887-1979), pionera en recuperar las obras de Claudio Monteverdi en la década de 1930, dedicó su longeva vida a la música. Tras llegar a la final del Gran Prix de Roma en 1907, volvió a presentarse los dos años siguientes sin alcanzar el éxito predicho por su maestro, y tras el traumático fallecimiento de Lili, decidió centrar su talento en otros dos ámbitos musicales.

Así por un lado, se dedicó la dirección orquestal, siendo la primera mujer que dirigió un concierto para la Royal Philharmonic Society de Londres (1937), para la Orquesta Sinfónica de Boston (1938) y para la Orquesta Filarmónica de Nueva York (1939); y por otro lado, a la docencia, llegando a ser una de las pedagogas más importantes de la historia de la música.

Fue profesora de Astor Piazzola, Aaron Copland, George Antheil, Wocjiec Kilar, Quincy Jones, Michel Legrand, Lennox Berkeley, Burt Bacharach, Philip Glasss o Daniel Baremboim, entre más de mil doscientos alumnos que se formaron con ella a lo largo de las décadas.

López Mestanza ha recordado que la Diputación ha puesto en valor el legado de estas dos compositoras en actividades como el concierto 'Women Composers', con el que se celebró en 2020 el Día Internacional de la Mujer, o a través del ciclo 'Ni tontas ni locas' sobre mujeres que fueron pioneras en distintos campos artísticos y científicos.

Ahora, esa labor de difusión continúa con la presentación de este disco que incluye obras de los mentores franceses de las hermanas: la elegante 'Pavana op. 50' de Gabriel Fauré y la explosiva 'Bacanal' de Camile Saint Saëns, perteneciente a su ópera 'Samson et Dalila'.

El disco continúa con dos obras de Lili Boulanger: 'D'un soir triste' y 'D'un matin du printemps', ambas compuestas entre 1917 y 1918 y basadas en un mismo motivo musical, pero completamente contrapuestas en su espíritu. 'D'un soir triste' representa el reflejo de su inminente muerte, desarrollándose en un tempo lento, con un profundo dramatismo melódico y armónico, sin excesos; 'D'un matin du printemps', por el contrario, se manifiesta como un rayo de luz primaveral en su vida, con el tempo y la rítmica más animados y, en ocasiones, apasionado.

Las siguientes obras pertenecen a discípulos de Nadia Boulanger, quien no aspiraba a crear un único estilo entre sus alumnos sino, por el contrario, alentaba a potenciar las características personales de cada compositor, de ahí la heterogeneidad de las obras incluidas en el disco.

'Adiós Nonino', del argentino Astor Piazzola, es un tango melancólico en el que el autor plasmó su honda tristeza por el fallecimiento de su padre en un accidente de bicicleta, en versión para clarinete solo y banda, interpretado por Marion Guaita.

'Poeme de Feu', de la francesa Ida Gotkovsky, es una imponente obra que describe el rito celta que anuncia el cambio de año a través del fuego. Su primer movimiento, 'Majestuoso', simboliza el final del fuego del año que acaba, y el segundo movimiento, 'Prestissimo', el nacimiento de fuego que encarna el nuevo año.

'An Outdoor Overture', del estadounidense Aaron Copland, es una obra enérgica escrita para la High School of Music and Art de Nueva York que marcó un cambio en su lenguaje respondiendo a la petición de Alexander Richter de "música americana para la juventud americana".

La última obra, 'Mambo', del estadounidense Leonard Bernstein, es la segunda de las cuatro danzas de West Side Story, recopilatorio de la banda sonora del popular musical realizado por el propio autor en 1957.

SILVIA OLIVERO ANARTE

Directora de orquesta y compositora malagueña, se formó con Octav Calleya y Ramón Roldán en respectivas especialidades. Ha recibido el Premio a la Mujer Empoderada 2014, Acrem; Premio Estrella Feniké, Cultura 2020; Premio Farola 2021, Cultura, Instituto Andaluz de la Mujer; y XXIV Premio Elisa Pérez Vera, UNED en 2022.

En la dirección orquestal/banda, ha estado al frente, entre otras, de la Orquesta Sinfónica de Melilla, Orquesta de Cámara de la Universidad de Málaga, Joven Orquesta Provincial de Málaga, Orquesta Clásica de Granada, e internacionalmente, de la Filarmónica Jean Dumitrescu, Filarmónica Brasov y Filarmónica Pitesti.

También ha sido directora invitada, entre otras, por las Bandas Municipales de Música de Málaga, Granada, Sevilla y Albacete, y la Unió Protectora Musical de Vallada, Valencia. En la composición musical destacan sus estrenos sinfónicos nacionales e internacionales 'Tres sueños', 'Las voces de Enescu', 'Al otro lado', 'A bisal', 'El imposible olvido' y 'Revisitación y sazón', así como estrenos de obras solistas y de cámara.

Combina su labor artística con la docencia y realiza conferencias, cursos de dirección orquestal/banda, coordina y presenta del I al IV Ciclo 'La música clásica en Asprojuma' y colabora con frecuentes publicaciones culturales. Así mismo, ha publicado el libro 'Sendas Entrópicas, palabras en música'.

BANDA MUNICIPAL DE MÚSICA DE MÁLAGA

La Banda Municipal de Música de Málaga es una de las más antiguas de España, fundada en 1859, en una época de creciente interés por las artes musicales que cristalizaría en la constitución del Teatro Cervantes en 1862 y la fundación de la Sociedad Filarmónica de Málaga en 1869.

Su actividad musical se centra en la capital malagueña, pero abre las puertas a conciertos por el resto de España, como Palau de la Música de Valencia, dentro del VI Ciclo de Conciertos organizado por Radio Nacional de España en aquella Comunidad. Ha realizado múltiples grabaciones, entre ellas, para Canal Sur Radio y Radio Clásica de R.N.E, así como grabaciones de marchas procesionales, páginas de zarzuela y ópera española.

Entre sus reconocimientos, la Banda Municipal recibió en 2009 el Premio Málaga de Música a la mejor labor musical del año, otorgado por el Ayuntamiento de la Ciudad; y en 2013 le fue entregada la Estrella Feniké de la cultura, que otorga la Asociación Cultural Zegrí.