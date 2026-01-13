La Diputación de Málaga programa casi 200 actividades culturales hasta junio con un presupuesto de unos 400.000 euros

Durante 2025, la Delegación de Cultura de la Diputación de Málaga, que dirige Manuel López Mestanza, ha organizado más de 1.800 actividades con una asistencia de 335.465 personas y un presupuesto de 3,6 millones de euros. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 13 Ene.

La Diputación de Málaga ha presentado la programación cultural del primer semestre del año en sus espacios escénicos y expositivos. Serán casi 200 actividades con un presupuesto de 394.693 euros, según ha anunciado el vicepresidente y diputado de Cultura, Manuel López Mestanza. No obstante, la programación no está cerrada y se incorporará en estos meses un centenar más de acciones culturales de todas las disciplinas.

En este sentido, López Mestanza ha destacado que el Centro Cultural Provincial 'María Victoria Atencia' (MVA), "se convierte en un espacio dinamizador de la cultura en la capital malagueña con teatro, música, exposiciones, documentales, talleres formativos, conferencias y recitales de poesías".

Las artes escénicas tienen un peso específico en la programación. Por el MVA pasarán las compañías El Patio y el Centro Dramático Nacional con la obra 'Feriantes'; Sociarte Colectivo Pro-Cultura, que representará 'Voces de barro'; Histrión Teatro, que trae 'Disphoria', y Sarabela Teatro con 'El dragón de oro'. La compañía malagueña Verdial Shakespeare Company, de Pablo Bujalance, estrena 'Falstaff'; y Ron Lalá pondrá en escena 'La desconquista', y La Teta Calva,'Tributo'.

La danza también tendrá su espacio en el MVA con David Vento y 'Neardenthal'; Marcat Dance con 'Afine'; y la Osa + Mújica con la propuesta 'Lan'.

El Conservatorio Superior de Danza Ángel Pericet de Málaga y el Centro Cultural Provincial MVA celebran su tercera gala conjunta dirigida por Marina Barrientos junto con docentes, y que permite habilitar espacios donde coreógrafos e intérpretes muestran su trabajo al público. Serán un total de 15 piezas de diferentes estilos y de corta duración.

Además, la Diputación de mantiene la colaboración con el Ateneo de Málaga mediante la gala de los premios de teatro. El compromiso de la Diputación es contratar a las compañías premiadas, tanto en el MVA como en la provincia. Esta nueva edición tendrá lugar el 21 de febrero en el MVA.

En abril, el MVA acoge el VIII Torneo de Dramaturgia, dirigido por Beatriz Mori. Cuatro dramaturgos andaluces se enfrentan por parejas en dos semifinales (14 y 15 de abril) y una final (24 de abril) para alzarse con la victoria. Este año "se enfundan los guantes" Julio Béjar, alias 'Mohammad AliExpress' de Almería; María Beltrán, alias 'La bookerona mirona' de Málaga; Emilio Goyanes, 'El camaleón estepario de Graná', y Arantxa Sanchís, 'La puñito de oro' de Sevilla.

La compañía Rauxa trae al MVA 'La crisis de la imaginación', espectáculo de circo contemporáneo, danza y marionetas surrealistas. Además, Cirkorama, el Festival de Teatro-Circo de Málaga, cumple diez años y se va a celebrar el 19 y el 28 de junio.

Los ciclos Territorio Expansivo y DePlano Teatro sostienen la mediación entre las compañías que han sido programadas en el MVA y el público asiduo, colectivos, escuelas artísticas, centros educativos y artistas locales.

MÚSICA

Todos los géneros musicales tienen cabida en la programación de Culturama del primer semestre del año. Así, en el ciclo 'Con sello propio' actuará la banda colombiana Flor de Lava, que fusiona folk y latin, e indie con canción de autor, y que pone a la mujer en el centro de su actuación. También visitarán el MVA los aragoneses de Isla Kume, una llamada a reconectar con las raíces desde la emoción y el cuerpo.

En mayo se disfrutará de la fuerza de Rosario La Tremendita, cantaora de flamenco, compositora, productora y letrista, en constante búsqueda de nuevas sonoridades y expresiones artísticas. Cerrará el ciclo en este semestre La Pena, que presenta su primer trabajo de estudio.

El ciclo 'Entrance' lo abre The Silent Entertainers Band con un concierto especial por el centenario de 'El maquinista de la general' de Buster Keaon, que se restrena en pantalla grande y con música en directo. En marzo, por el Día de la Mujer, una abuela muy particular y el grupo musical de su nieta se suben al escenario para desarrollar la obra 'Eternas'. Y completa el circo la banda madrileña Anaut y la voz de Ëda Díaz, puente sonoro que une Francia y Colombia.

'Entrance' retoma su colaboración con el MaF para programar dos conciertos en febrero, en el marco de las actividades del Málaga de Festival, previas al Festival de Cine de Málaga.

Se han programado siete conciertos dentro del Festival de Jazz, tres en el MVA y cuatro en la provincia, y los amantes de la zarzuela podrán disfrutar una vez más del Festival de Zarzuela MVA con 'La dolorosa' de José Serrano y 'Las leandras' de Francisco Alonso.

En la provincia habrá actuaciones de artistas del 'Catálogo Culturama'. También habrá conciertos, aún por concretar, de la Orquesta Sinfónica de Málaga y de la Joven Orquesta Provincial de Málaga.

Por otra parte, el Festival 'La liebre de marzo' de música sacra y música antigua llega en 2026 a su decimosegunda edición con recitales en Cómpeta, Frigiliana, Almáchar y Periana.

EXPOSICIONES Y DOCUMENTALES

En los tres espacios expositivos de la Diputación están programadas seis exposiciones. Pacífico, 54 acoge hasta el 27 de febrero la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte'. En este espació también se expondrá una muestra fotográfica entre el 12 de marzo y el 8 de mayo del colectivo Aula 7, titulada 'En clave de luz'.

En el MVA expondrá entre el 5 de febrero y el 3 de abril la artista Daniela Miazzo. En el Museo de Arte de la Diputación (MAD), situado en Antequera, se mantiene la exposición 'Siglo XX: artistas malagueños en el patrimonio de la Diputación', comisariada por Antonio Roche, director del Área de Cultura. La planta baja de este mismo espacio acoge hasta el 26 de enero la muestra 'Gratia plena', colección de 24 pinturas, dibujos y esculturas de la artista granadina afincada en Málaga Conchi Quesada.

El ciclo 'Documentales en el MVA' cuenta ya con una sólida trayectoria y un público fiel. En el cartel de este primer semestre figuran diez documentales de diferentes nacionalidades y temáticas como naturaleza, conflictos bélicos, cine, biografías, derechos humanos y feminismo, entre otras. Las proyecciones empiezan a las 20.30 horas y el acceso a sala es libre hasta completar el aforo.

FORMACIÓN CULTURAL

En formación cultural se han programado cuatro acciones . Empezará el 20 de febrero con 'Retrato emocional', por Daniela Miazzo, un ejercicio de autoconciencia, identidad y percepción. Hay 15 plazas y no es preciso tener experiencia previa ni saber pintar.

Los días 20 y 21 de marzo será el turno de 'Teatro participativo. La cultura como herramienta de cambio social', a cargo de la docente María José Coca Pérez. Está destinado a un público juvenil y adulto

Entre el 13 y 14 de abril, se propone un curso de formación teatral dirigido a intérpretes, autores e interesados en la obra de William Shakespeare, bajo el título '¿Quién puede decirme quién soy? Shakespeare en el XXI: cuerpo y palabra'. Se pone a disposición de los interesados un total de 20 plazas.

Por otro lado, el actor Andrés Suárez impartirá los días 18 y 25 de abril, y 8 y 9 de mayo, el curso 'Contigo'. La propuesta está pensada para vivir la experiencia del cine en familia, entendiendo ésta como personas con las que se mantenga un vínculo muy especial..

A esta programación de Culturama se suman las 80 actividades educativas y culturales que ha organizado la Biblioteca 'Cánovas del Castillo' hasta el mes de junio para acercar la lectura, la ciencia, el patrimonio y la creatividad a públicos de todas las edades.

La amplia programación que prepara la Diputación sobre la Generación del 27, no está incluida en estas actividades ya que tendrá un tratamiento especial, ha recordado López Mestanza.

Durante 2025, Cultura de la Diputación ha organizado más de 1.800 actividades con una asistencia de 335.465 personas y un presupuesto de 3,6 millones de euros.