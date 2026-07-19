Diputación de Málaga programa una "variada agenda cultural" con el flamenco como protagonista

Cartel de la muestra 'Realismo mágico'. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 19 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado una "variada programación cultural" para la próxima semana compuesta por actuaciones musicales, talleres, charlas y exposiciones, que se desarrollarán en la capital y los municipios de Torremolinos, Cuevas de San Marcos, Benaoján, Salares, Cuevas Bajas, Rincón de la Victoria, Cortes de la Frontera, Faraján, Comares, Colmenar y Alhaurín de la Torre.

Según ha señalado la institución en una nota de prensa, Villanueva de Tapia celebrará del 25 al 27 de julio su 24ª Festival Internacional de Cante de Poetas con el impulso de la Diputación y con la presencia de grandes exponentes de la improvisación y la poesía oral de toda España y de Cuba, Colombia, Panamá y Argentina.

La cantante y compositora Aurora Guirado protagonizará una de estas citas con el espectáculo 'Canta a los Poetas Andaluces', que tendrá lugar el jueves 23 de julio, a las 22,00 horas, en la Plaza de España del municipio de Villanueva de Tapia. La entrada es libre hasta completar aforo.

Por su parte, el pianista Diego Valdivia ofrecerá su espectáculo 'Aromas del Sur' en formato sexteto, un concierto acompañado por violín, viola, set completo de percusión y guitarra acústica, junto a la bailarina de danza del vientre Laura Martínez. Será el 23 de julio, a las 22,30 horas, en el XXVI edición del Festival Flamenco del Corcho Valle del Genal.

El sábado 25 de julio, a las 20,00 horas, el grupo Electroduendes, de la mano de Culturama de la Diputación, llevará sus versiones de grandes éxitos del pop en español al Tardeo Ochentero Benéfico de Torremolinos.

La Asociación Folclórica Cultural Juan Navarro protagonizará una nueva cita cultural en Frigiliana y participará con su repertorio en el Festival de Coros y Danzas, que se celebrará el sábado 25 de julio, a las 21,30 horas, en la Plaza de las Tres Culturas. Su espectáculo propone un recorrido por el rico patrimonio musical y dancístico de Andalucía a través de un repertorio de bailes, cantes y músicas tradicionales

El bailaor Antonio Guerra llegará al municipio de Algarrobo con su cuadro flamenco el próximo sábado 25 de julio, a las 22,00 horas, para ofrecer una velada flamenca en el Paseo Marítimo de Mezquitilla. Con una trayectoria consolidada sobre los escenarios, Antonio Guerra destaca por un baile elegante, enérgico y profundamente arraigado en la tradición flamenca.

El bailaor Carrete de Málaga llegará al Festival Flamenco Puerta de la Axarquía con un espectáculo junto a su cuadro flamenco, el sábado 25 de julio, a las 22,00 horas, en los Jardines de la Casa Fuerte Bezmiliana, en Rincón de la Victoria. Además, también estará en el certamen flamenco el cantaor Ezequiel Benítez. Su participación en el festival ofrece al público la oportunidad de disfrutar de un recital que reivindica la esencia del flamenco y el valor de un arte declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Entrada libre hasta completar aforo.

La Joven Orquesta Provincial de Málaga ofrecerá un concierto el sábado 25 de julio, a partir de las 22,30 horas, en la plaza Virgen de la Salud de Jimera de Líbar en el que interpretará un variado programa compuesto por obras de Federico García Lorca, Manuel de Falla, Cristóbal López Gándara, A. Márquez, Pablo Luna y Gerónimo Giménez.

El Teatro Manuel España de Mijas acogerá el domingo 26 de julio, a las 19,00 horas, el concierto de clausura del VII Festival Internacional de Piano de Málaga, con la participación de la Orquesta Sinfónica de Málaga, dirigida por José Luis López Antón.

El concierto pondrá el broche final a "una intensa semana dedicada al piano", en la que jóvenes intérpretes procedentes de distintos países participan en clases magistrales, conciertos y actividades formativas impartidas por un prestigioso claustro internacional. Entrada libre hasta completar aforo.

EXPOSICIONES

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acogerá del 23 de julio al 11 de septiembre la exposición 'Presencias 61. Arte Sostenible', de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga. Esta nueva colectiva presenta casi medio centenar de obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos con la que Aplama rinde homenaje al arte sostenible. Horario de visitas de lunes a viernes de 10,00 a 14,00 horas. Festivos cerrados. Entrada libre.

Asimismo, también comparte espacio la exposición fotográfica 'El corazón de la Brigada' se adentra en la labor humana y profesional de los bomberos forestales del Infoca. La muestra, compuesta por 23 fotografías, podrá visitarse hasta el 29 de agosto en la sede de la institución provincial.

'El corazón de la Brigada' acercará al público "una realidad que, en muchas ocasiones, solo se contempla desde la distancia, a través del humo, de las imágenes de los medios aéreos o de los datos incluidos en los partes de emergencia". El proyecto pone el foco en quienes forman parte de los operativos de extinción y muestra la dimensión personal de un trabajo marcado por el riesgo, la preparación, el compañerismo y la vocación de servicio. La entrada es libre y puede visitarse de lunes a viernes de 10,00 a 20,00 horas. Festivos cerrado.

La muestra 'Realismo mágico' de la artista Maribel Alonso reúne en el MAD de Antequera cerca de 80 cuadros de todas las épocas pictóricas. Esta exposición es un recorrido por su trayectoria y una invitación formal a que el público se mueva entre sus colores vívidos y sus geometrías anímicas. Se podrá visitar hasta el 20 de septiembre, de lunes a sábados de 10,00 a 20,30 horas. La entrada libre hasta completar el aforo.

INT25. Se trata de una exposición de las diferentes obras realizadas por el alumnado del Máster Universitario de Producción Artística Interdisciplinar de la Facultad de Bellas Artes de la Universidad de Málaga (UMA) durante el curso 2024-2025.

La exposición, que acoge una amplia variedad de propuestas artísticas a través de diferentes medios como la pintura, la escultura, el dibujo, la fotografía, el vídeo o la instalación, entre otros, se podrá visitar en el Centro Cultural María Victoria Atencia (MVA) de la Diputación de Málaga hasta el 23 de septiembre de 2026. La entrada es libre y los horarios de visitas son, en julio y agosto de lunes a viernes de 9,30 a 13,30 horas. En Septiembre, de 10,00 a 20,00 horas, mientras que permanecerá cerrado del 17 al 21 de agosto y el 8 de septiembre.