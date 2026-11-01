Diputación de Málaga reconoce al Málaga CF, Tennis Rincón, CD Flamencos Amputados y Teatro Soho en los Premios Cardumen

Imagen de los premios. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha reconocido al Málaga CF, Tennis Rincón, CD Flamencos Amputados Sur y Teatro del Soho CaixaBank San Miguel con los Premios Cardumen Deportivo. Una iniciativa que cumple su segunda edición y que se celebra bajo el paraguas de Málaga Compite.

El nombre de los premios hace referencia a un cardumen, un banco de peces que nada unido y coordinado para hacer frente a las corrientes y a adversarios de mayor tamaño. Una imagen que, tal y como ha asegurado la Diputación en una nota de prensa, "representa el espíritu de estos galardones: reconocer la fuerza del trabajo en equipo y el esfuerzo compartido de los clubes deportivos de la provincia".

Estos premios, que se entregaron el pasado miércoles 28 de octubre en el Uppery Club de la capital, "ponen en valor el trabajo en equipo y la contribución de los clubes al deporte de la provincia". El presidente de la Diputación, Francisco Salado, participó en esta gala junto al delegado territorial de Cultura, Patrimonio Histórico y Deporte de la Junta de Andalucía en Málaga, Carlos García, junto a representantes municipales y miembros de los clubes premiados.

Salado subrayó que "el año pasado por estas fechas comenzamos con mucha ilusión esta andadura bajo un nombre que hace referencia a la unión y la fuerza colectiva que hace posible que un equipo alcance sus metas, como un banco de peces nadando de forma coordinada".

Asimismo, se remontó a 2019, cuando se creó Málaga Compite como un programa de patrocinios para impulsar el deporte de competición, ayudar a los clubes de alto nivel a conseguir éxitos deportivos y convertirlos en transmisores de valores educativos.

Más adelante, ha añadido, se incorporó a los deportistas individuales, y ya a finales de 2024 se convirtió en la imagen deportiva común e identificativa de la provincia.

"Y hoy nos reunimos para que los clubes de la provincia, grandes, medianos y pequeños, también reciban nuestra admiración y respeto, por sus éxitos y por ilusionar a todo aquel que se inicie en el deporte", expresó en la gala.

Galardonados

La entrega comenzó con el Premio Cardumen Deportivo a la Trayectoria para el Teatro del Soho CaixaBank San Miguel, en reconocimiento al recorrido de su tripulación y a una trayectoria que incluye nueve Copas del Rey de vela en la categoría ORC B.

El Premio Cardumen a la Hazaña Deportiva fue para el Club Deportivo Tennis Rincón, primer club andaluz que ha conseguido clasificar a sus equipos alevín, infantil, cadete y júnior para el Campeonato de España por equipos en una misma temporada. El reconocimiento, que destaca el trabajo de jugadores, entrenadores y familias en el crecimiento de su cantera.

Por su parte, el Club Deportivo Flamencos Amputados del Sur recibió el Premio Cardumen a los Valores en el Deporte por su labor en favor de la inclusión y por ofrecer a sus jugadores un espacio de encuentro y pertenencia a través del fútbol.

El último reconocimiento de la jornada, el Premio Cardumen a la Temporada Exitosa, fue para el Málaga Club de Fútbol tras su ascenso a Primera División.