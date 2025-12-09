Diputación de Mälaga reconocerá el mejor proyecto social de la provincia con el Premio por la Participación Social

Rl diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 9 Dic. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga convoca una nueva edición del Premio Provincial por la Participación Social, un galardón dotado con 10.000 euros, con el que se reconoce la trayectoria y las iniciativas, acciones y proyectos sociales de particulares, asociaciones, fundaciones y ONG en municipios de menos de 20.000 habitantes. El certamen cuenta con una dotación económica de 10.000 euros para un único premiado, y las candidaturas se pueden presentar hasta el 18 de de diciembre.

Así lo ha dado a conocer el diputado de Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional, Francisco José Martín, ha afirmado que "para la Diputación es un orgullo tener a muchos malagueños que presten servicio dentro de una asociación que trabaje en beneficio de los demás", por lo que ha deseado que se presenten muchas solicitudes.

Por tanto, ha recordado que pueden optar a este premio "tanto personas físicas como asociaciones, fundaciones y ONG que fortalezcan, consoliden, dinamicen la vida asociativa y participativa de la provincia de Málaga". Éstas no podrán presentar sus propias candidaturas, sino deberán ser terceras personas o entidades quienes las propongan.

Pueden presentarse candidaturas de atención a personas con discapacidad física, psíquica o sensorial, de mejora de sus capacidades, su autonomía y su calidad de vida, de prevención de enfermedades y de investigación e innovación.

También pueden optar candidaturas de defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia y de prevención de situaciones de desprotección, así como las destinadas a mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas mayores, a fomentar el envejecimiento activo y a promover una imagen positiva de los mayores en los medios de comunicación y redes sociales.

Asimismo, pueden presentarse candidaturas relacionadas con el voluntariado, con la promoción de la igualdad real y efectiva del colectivo LGTBI y con la mediación, la integración y la inclusión sociolaboral de las minorías étnicas y personas en riesgo de excusión.

Finalmente, también son elegibles las candidaturas sobre buenas prácticas ligadas a los Objetivos de Desarrollo Sostenible y Agenda 2030, como acciones contra la pobreza y la desigualdad y a favor de la vida saludable, la educación inclusiva, equitativa y de calidad y las oportunidades de aprendizaje.

El jurado de premio estará presidido por el diputado de la Delegación Centros Asistenciales, Tercer Sector y Cooperación Internacional e integrado por responsables de esta delegación, por un representante de la Universidad de Málaga y por un representante de la asociación Alcer, entidad premiada en la última convocatoria.

La convocatoria se publicará en el Boletín Oficial de la Provincia de Málaga (Bopma) el 11 de diciembre y el plazo para la entrega de solicitudes sera de 5 días hábiles a partir del día siguiente de la publicación (hasta el 18 de diciembre).