La Diputación de Málaga refuerza con 12 nuevos vehículos la capacidad de actuación del Consorcio Provincial de Bomberos

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, afirma que con estas inversiones se pone de manifiesto el compromiso para que los bomberos del Consorcio Provincial dispongan de los mejores medios técnicos para desempeñar su labor. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 16 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha presentado este lunes los doce nuevos vehículos del Consorcio Provincial de Bomberos (CPB), con los que se refuerza su capacidad de actuación y que han supuesto una inversión de 1.245.090 euros.

En concreto, se trata de seis todoterreno 4x4, unos vehículos con altas capacidades preparados especialmente para intervenir en inundaciones y en todo tipo de terrenos; una unidad química, que es una furgoneta equipada para intervenir en incidentes con sustancias peligrosas (ya sean químicas, biológicas o radiológicas) y que incluye equipamiento de protección especial para los bomberos, así como equipos de medición de ese tipo de sustancias; y cinco furgonetas 4x4 para personal y carga, con las que se logra renovar la flota de furgonetas de apoyo.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, afirma que con estas inversiones se pone de manifiesto el compromiso para que los bomberos del Consorcio dispongan de los mejores medios técnicos para desempeñar su labor.

Además, en este año 2026 se invertirán 1,73 millones de euros en la renovación del vestuario y los equipos de protección individual (400 trajes para incendios estructurales, 800 para incendios forestales y rescate técnico, pantalones, camisetas, guantes, cascos, gafas*); se incorporará una nueva unidad logística para inundaciones -un camión especial 4x4 con una masa máxima autorizada de 15 toneladas (526.300 euros) y un camión carrozado como puesto de mando con las últimas tecnologías de comunicación en radio, telefonía y datos con satélite (877.250 euros). En total, 3,1 millones de euros.

"Un buen servicio requiere de inversiones potentes y continuadas en el tiempo, bien planificadas", ha manifestado Salado, quien ha felicitado al presidente del CPB, Manuel Marmolejo, y a su equipo y ha recordado las inversiones en curso: una escala de 54 metros, especial para rescate en altura al contar con un ascensor que permite bajar a la persona sin tener que bajar la escala a nivel de suelo, y la próxima licitación de dos bombas rural pesada, una escala articulada de 32 metros y un furgón de salvamentos varios (FSV) por importe de 2,5 millones de euros.

El presidente ha incidido en la importancia de la coordinación con otros servicios de emergencias para atender unos fenómenos atmosféricos que "no entienden de fronteras" y ha subrayado el esfuerzo para potenciar y mejorar el CPB: "En los últimos años, desde 2019, hemos puesto en marcha inversiones por más de 36 millones de euros para la construcción de nuevos parques en la provincia, para la modernización y ampliación de la flota de vehículos y para nuevos equipamientos, materiales y herramientas", ha explicado.

INVERSIONES EN LOS PARQUES

En cuanto a las instalaciones del Consorcio, Salado ha apuntado que "tenemos en marcha un ambicioso plan para ampliarlas, mejorarlas y modernizarlas". Este año, se han presupuestado 4,4 millones de euros para las obras de los nuevos parques de bomberos de Álora-Pizarra y Rincón de la Victoria y para iniciar la reforma integral del de Coín (el presupuesto total asciende a 4,3 millones en el caso del parque de Rincón de la Victoria y a 2,7 millones en el de Álora-Pizarra). Y también se van a licitar en 2026 las obras de reforma del parque de bomberos de Vélez-Málaga, con una inversión de 2,5 millones de euros.

Otra pata clave para seguir reforzando la seguridad en la provincia hace referencia a los medios humanos. En este sentido, se ha logrado la ampliación y estabilización de toda la plantilla, mejorando también sus condiciones laborales y la próxima incorporación mediante OPE de 21 efectivos que van a reforzar aún más la plantilla operativa del CPB.

El Consorcio ya cuenta con más de 400 efectivos y, a través de los 14 parques, presta servicio a 98 municipios de la provincia y atiende a una población cercana a los 800.000 habitantes (cifra que aumenta notablemente en verano).

BALANCE DE ACTUACIONES

El año pasado se incorporó a los bomberos de Torremolinos, por lo que el balance de actuaciones revela un incremento muy importante. Así, se ha pasado de 3.445 actuaciones realizadas en el año 2024 a un total de 4.592 en 2025, lo que representa un aumento del 33,3%.

Torremolinos es, de hecho, el municipio donde se realizaron más intervenciones el año pasado (706), seguido de Estepona (517), Vélez-Málaga (488), Antequera (318) y Ronda (317).

Del total de actuaciones, casi 1.700 fueron como consecuencias de incendios, ya fueran en viviendas o forestales/agrícolas, y 632 fueron de rescate/salvamento. Otras intervenciones recurrentes tuvieron que ver con derrumbamientos y caídas de elementos, accidentes e incidencias de tráfico, animales y anomalías de servicios básicos.

El presidente de la Diputación de Málaga ha asegurado que el inicio de año está siendo "especialmente complicado" y ha afirmado que "nos tomamos muy en serio la labor que realiza el Consorcio y la gestión de las emergencias en la provincia", al tiempo que ha manifestado que "estamos muy orgullosos de nuestros bomberos: tenemos a los mejores profesionales, los mejor preparados y los más solidarios, como han demostrado en múltiples ocasiones".