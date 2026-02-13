Diputación de Málaga rehabilita el Palacio de Valdeflores para convertirlo en la gran sede de la Generación del 27

La Diputación rehabilita el Palacio de Valdeflores para convertirlo en la gran sede nacional de la Generación del 27 de cara al centenario y reforzar el liderazgo cultural de Málaga - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga impulsa un nuevo espacio cultural dedicado al completo a la Generación del 27 en el Palacio de Valdeflores de la capital malagueña. La institución provincial ha rehabilitado este emblemático edificio del siglo XVIII "para convertirlo en el centro de referencia en España y liderar el centenario del brillante grupo de creadores, que eclosionó en Málaga durante los años 20 del siglo pasado", según señalan.

De este modo, la Diputación dobla su apuesta y pondrá esta joya arquitectónica, con más de 1.100 metros cuadrados, a disposición de su Centro Cultural Generación del 27, único ente de este país que preserva en su conjunto el legado de la 'Edad de Plata' de la cultura española, desde 1984.

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha recorrido este viernes el céntrico Palacio de Valdeflores. Allí, ha explicado que se trata de "una apuesta coherente que viene a reforzar aún más el liderazgo cultural de Málaga".

"Vamos a encargar un proyecto museográfico y cultural moderno y dinámico, que explicará al mundo qué fue la Generación del 27, y dentro de poco tiempo el Centro Cultural desplegará su actividad aquí. Queremos que esta sea la sede principal de la conmemoración nacional del Centenario del 27. Y Málaga puede aspirar a serlo por legítimo derecho", ha subrayado Francisco Salado acompañado por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, y la delegada del Gobierno de la Junta de Andalucía en Málaga, Patricia Navarro.

NACIMIENTO DE LA GENERACIÓN DEL 27

El presidente de la Diputación ha resaltado "la vocación de liderazgo a nivel nacional" con la que Málaga se posiciona para la conmemoración del centenario. Y ha reforzado sus argumentos al insistir en que en esta provincia se produjo "el nacimiento de la Generación del 27". "No deberíamos tener ni que recordarlo, pero aún hay quien no quiere enterarse de que esta fue la provincia española en la que tuvo su origen aquel irrepetible grupo de intelectuales", ha manifestado.

Francisco Salado ha expuesto que "para que todo aquel movimiento germinase, fue fundamental que los poetas Emilio Prados y Manuel Altolaguirre pusieran en marcha en Málaga, en el otoño de 1925, la Imprenta Sur, e igualmente trascendental fue que decidieran fundar la Revista Litoral, como altavoz de las nuevas voces literarias y plásticas de este país".

Desde noviembre de 1926, en los suplementos de Litoral se fueron publicando importantes títulos de los autores más destacados de la joven poesía española. A finales de 1926, en el primer suplemento de la revista aparece 'Canciones (1921-1924)' de Federico García Lorca. Y, a continuación, se publica 'La amante' de Rafael Alberti. También vieron la luz los primeros libros de otros autores de la Generación del 27. Por ejemplo, 'Perfil del aire', de Luis Cernuda, y 'Ámbito', de Vicente Aleixandre.

Y, en octubre de 1927, se editó un número triple de Litoral dedicado a Luis de Góngora. Aquella obra magna reunió a una amplia nómina de poetas, el músico Manuel de Falla y otros muchos artistas plásticos, entre los que estaban Salvador Dalí, Pablo Picasso y Juan Gris.

Así fue cómo la efervescencia editorial y cultural de la Málaga de entonces fue aglutinando a los miembros del 27. Además, se anticipa a la reivindicación gongorina que motivó, posteriormente, la foto de diciembre de 1927 en el Ateneo de Sevilla, cuando un grupo de poetas jóvenes rinde homenaje, precisamente, a Góngora con motivo del tercer centenario de su muerte. "Entonces, ya había transcurrido más de un año desde que la Revista Litoral fuese fundada en Málaga, en la Imprenta Sur", ha precisado Salado.

Además, Salado ha propuesto al Ministerio de Cultura "que mire hacia Málaga y le dé a esta provincia el protagonismo que merece en el centenario, aunque en su momento el Gobierno se olvidó de nuestra tierra y nos excluyó inicialmente de la organización de los actos conmemorativos".

"Aquí nació la Generación del 27. Y por eso, por nuestro trabajo desde hace cuatro décadas, por la revista Litoral, y por este nuevo edificio, sobran las razones para aspirar a que la nuestra, la de todos los malagueños, sea sede principal en la conmemoración nacional del Centenario de la Generación del 27", ha proclamado.

Málaga aportó al 27 importantes autores nacidos aquí (Prados, Altolaguirre, José María Hinojosa, María Zambrano, José María Souvirón, José Moreno Villa...). Y, a su vez, son muy sólidos los vínculos creativos, geográficos y sentimentales, que conectan a la provincia con la inmensa mayoría del resto de sus integrantes.

UN ESPACIO MUY VIVO

El Palacio de Valdeflores será escenario de recitales, veladas literarias, exposiciones, actuaciones diversas o conferencias. También será centro de estudio e investigación. "En los próximos meses, este número 60 de la calle Carretería pasará a ser un espacio muy vivo, en constante celebración y abierto a la confluencia de variadas disciplinas culturales y artísticas", ha enfatizado el presidente de la Diputación.

Además, la sala de la chimenea, albergará el grueso de la programación en la primera planta y pasará a llamarse Ciudad del Paraíso, en homenaje al poema con el que Vicente Aleixandre le declaró su amor a Málaga.

"Aquí, en Málaga, y no en otro sitio, brotó una de las etapas más brillantes de la historia en la cultura española. Y llevamos muchos años trabajando las instituciones, y la sociedad civil malagueña, para que esto siga siendo así cien años después", ha insistido Francisco Salado.

El presidente de la Diputación ha garantizado que "Málaga estará a la altura de la conmemoración mayúscula que plantea el Centenario del 27". "Así lo venimos haciendo. Estamos caminando hacia los grandes fastos de 2027 desde antes que cualquier otra provincia", ha agregado.

Así, ha recordado que, en 2025, ya se puso en marcha una programación especial coincidiendo con los 100 años de la fundación de la Imprenta Sur. Y, a su vez, ha resaltado algunas las principales actividades de este 2026: "Hace poco tuvimos a Miguel Poveda cantando a los poetas del 27, en una actuación portentosa que esperamos repetir. Además, a lo largo de este años, vamos a festejar los 100 años de la Revista Litoral con numerosas actividades. Entre ellas, una exposición que se inaugurará en abril en el Centro MVA".

Salado ha recorrido el Palacio de Valdeflores y ha calificado de "excepcional" la rehabilitación llevada a cabo. De hecho, ha felicitado a Rafael Salas, arquitecto responsable, y al equipo de Arquitectura de la Diputación. Asimismo, ha hecho extensivo su reconocimiento a la empresa Trycsa y a sus trabajadores.

"El resultado es admirable, tanto en el interior como en el exterior de este Palacio de Valdeflores. Se han cuidado todos los detalles y se han puesto en valor sus elementos más singulares", ha recalcado.

La superficie construida de la actuación ha sido de 1.127,06 metros cuadrados. Y las obras han durado dos años y medio, con una inversión de 1.525.914 euros.

Entre otras actuaciones principales, se han recuperado las pinturas murales originales de la fachada. Datan del siglo XVIII y habían permanecido ocultas durante siglos bajo diversas capas de pintura. "Admirar estas pinturas en pleno centro de Málaga es ahora uno de los grandes atractivos de esta renovada calle Carretería", ha apuntado el presidente de la Diputación.

Además, en el interior del palacio se aprecia la aparición de fragmentos del lienzo de la muralla medieval que delimitaba el centro histórico. Y, en los techos de la biblioteca de la primera planta, destacan las pinturas al óleo firmadas por el pintor malagueño José Fernández de Alvarado, discípulo de Antonio Muñoz Degrain.