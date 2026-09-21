Diputación de Málaga reivindica la gastronomía malagueña como "motor de empleo, identidad y proyección" en Premios Gurmé

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, en la entrega de los Premios Gurmé 2026. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Diputación de Málaga, Francisco Salado, ha participado en la entrega de los Premios Gurmé 2026 este lunes 21, celebrada en el auditorio Edgar Neville de la institución provincial, donde ha reivindicado la gastronomía malagueña como una seña de identidad de la provincia y como un "motor fundamental de empleo, economía, turismo y proyección exterior".

Según ha concretado la institución provincial en una nota, Salado ha felicitado a los establecimientos y profesionales reconocidos en esta edición, en concreto, Restaurante Alaparte, Salitre, Asador Don Joaquín, Areia, Marisquería El Yate, 6700 by Bacus, Base 9, Príncipe de Asturias, La Huerta y El Yerno, cuya labor "contribuye a elevar el nivel de la gastronomía malagueña y a reforzar el prestigio de la provincia como destino culinario".

Al hilo, el presidente de la Diputación ha destacado que los premios llegan en un momento "especialmente significativo" para la provincia, tras la designación de Málaga como Capital Europea de la Cultura Gastronómica 2026-2027. Esta distinción supone "una extraordinaria oportunidad para seguir proyectando dentro y fuera de nuestras fronteras la fortaleza de nuestra cocina, nuestro producto local y nuestra identidad gastronómica".

Asimismo, Salado ha precisado que la Diputación lleva catorce años impulsando el sector agroalimentario a través de Sabor a Málaga, una marca creada para poner en valor los productos malagueños y que actualmente reúne a más de 650 empresas adheridas, desde pequeños productores artesanales hasta empresas que han crecido, se han modernizado y han abierto nuevos mercados.

En este sentido, ha destacado la calidad y diversidad de aceites, vinos, quesos, productos cárnicos, frutas, conservas, dulces y productos del mar que forman parte de la excelencia gastronómica de la provincia. Asimismo, ha señalado que la Diputación continúa trabajando para que estos productos "lleguen cada vez más lejos", como demuestra la presencia de productores malagueños la pasada semana en Fromago, en Zamora, una de las "grandes citas del sector quesero", y la celebración esta semana de una nueva Feria Sabor a Málaga en Mijas.

Al hilo, el presidente ha puesto especial énfasis en el vínculo entre el producto local y la hostelería, afirmando que "Sabor a Málaga no tendría sentido sin nuestros restaurantes, bares y profesionales, que son algunos de los mejores prescriptores que puede tener el producto malagueño". En esta línea, ha señalado que son los establecimientos hosteleros los que consiguen que aquello que se produce en los pueblos de la provincia llegue a la mesa del consumidor convertido en "experiencia, tradición e innovación".

Salado ha incidido también en el peso económico de la hostelería malagueña, que este verano ha alcanzado máximos históricos de empleo, con cifras cercanas a los 120.000 trabajadores al mes tanto en julio como en agosto. Además, ha detallado que la hostelería concentra alrededor del 70 por ciento del empleo vinculado a la industria turística malagueña.

"Cuando hablamos de la fortaleza turística de Málaga, hablamos también de restaurantes, bares, hoteles y de miles de profesionales que trabajan cada día para ofrecer calidad, servicio y una experiencia vinculada a nuestra forma de vivir", ha señalado el presidente, que ha añadido que "apoyar nuestra gastronomía significa también apoyar las oportunidades de empleo que genera".

Además, el presidente de la Diputación ha explicado que esta apuesta comienza en el origen del producto. Así, ha añadido que la institución provincial ha puesto en marcha más de 5,4 millones de euros en nuevas ayudas para el sector agroalimentario, agrícola, ganadero y pesquero, lo que supone un 80 por ciento más que en la convocatoria anterior. Estas ayudas están destinadas tanto a gastos corrientes como a inversiones, modernización y mejora de la actividad.

"Queremos que nuestros productores tengan futuro, que nuestras empresas puedan crecer y que nuestros profesionales de la hostelería dispongan cada vez de un mejor producto local con el que trabajar", ha destacado Salado, quien ha subrayado que "la gastronomía es mucho más que comer bien: es cultura, identidad, empleo, turismo, economía y una magnífica forma de explicar Málaga al mundo".

Asimismo, el presidente ha agradecido a ABC su compromiso con la gastronomía de la provincia y su labor para dar visibilidad, a través de los Premios Gurmé, al "talento, al esfuerzo y a la excelencia de un sector fundamental para Málaga".

En suma, la celebración de estos premios en el auditorio Edgar Neville de la Diputación refuerza el respaldo institucional al conjunto del tejido hostelero y agroalimentario de la provincia, así como el compromiso de la institución con la promoción del producto local, la consolidación de Sabor a Málaga y el posicionamiento de Málaga como "uno de los grandes destinos gastronómicos nacionales e internacionales".