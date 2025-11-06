Diputación de Málaga reunirá a más de 2.000 mayores en seis encuentros comarcales para promover el envejecimiento activo

La Diputación reunirá a 2.148 personas mayores en seis encuentros comarcales este mes. Se trata de los encuentros Mayores en el Deporte, que cumplen 26 años ofreciendo ocio, convivencia y actividad físca a la población sénior de la provincia. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ALAMEDA (MÁLAGA), 6 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga reunirá a 2.148 personas mayores en seis encuentros comarcales que se celebran a lo largo de este mes. Se trata de los encuentros Mayores en el Deporte, que cumplen 26 años ofreciendo a la población sénior de la provincia una jornada de ocio, convivencia y actividad física.

Así lo ha recordado el vicepresidente y diputado de Deportes, Juan Rosas, que este jueves ha acompañado a los participantes del primer encuentro: 363 vecinos de vecinos de Alameda, Villanueva del Rosario, Villanueva de Algaidas, Villanueva de Tapia, Villanueva de la Concepción, Sierra de Yeguas, Almogía, Cuevas Bajas y Casabermeja que se han dado cita en las instalaciones deportivas de Alameda.

Los participantes son los vecinos que asisten regularmente a los talleres municipales Mayores en el Deporte, con los que la Diputación contribuye a uno de sus principales objetivos como institución: la mejora de la calidad de vida de las personas mayores, la promoción del envejecimiento activo y la lucha contra la soledad no deseada.

Juan Rosas ha recordado que, con esos mismos objetivos, la Diputación celebra cada octubre el Mes del Mayor con actividades de todo tipo. Acaba de concluir el XIV Mes del Mayor, y ahora las actividades para este sector de la población se prolongan durante todo el mes de noviembre con los seis encuentros comarcales Mayores en el Deporte, que tras arrancar hoy en Alameda, continuarán en El Burgo el 11 de noviembre, en Riogordo el 13, en Humilladero el 18, en Alozaina el 20 y en Torrox el 25 de noviembre.