La Diputación de Málaga trae al MVA la obra de teatro 'Podrías ser tú' sobre salud mental en la adolescencia

El vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a Joan Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom y Enraona Teatre; Laura Reina, directora de ITA Salud Mental; Nacho Fortes, director de la obra en Andalucía, y la actriz Asun Ayllón. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 25 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga trae al centro cultural MVA la obra de teatro 'Podrías ser tú', de la compañía Enraona Teatre, sobre salud mental en la adolescencia. Se representará el 31 de octubre con dos funciones: una a las 12.30 horas para jóvenes de centros educativos y otra a las 20.30 para el público en general. Las invitaciones se pueden reservar en mientrada.net desde el 20 de octubre.

Así lo ha dado a conocer el vicepresidente de Cultura, Manuel López Mestanza, junto a Joan Lluís Bozzo, director de Dagoll Dagom y Enraona Teatre; Laura Reina, directora de ITA Salud Mental; Nacho Fortes, director de la obra en Andalucía, y la actriz Asun Ayllón.

'Podrías ser tú' es una obra de teatro social que cuenta una historia sobre salud mental a cuatro voces: dos madres y dos hijas adolescentes relatan en primera persona sus vivencias en materia de salud mental, dado que las hijas padecen depresión y trastorno alimentario por diferentes causas.

El objetivo es hacer reflexionar sobre la necesidad de romper el muro del silencio que, con demasiada frecuencia, aísla y envuelve a las personas que sufren enfermedades mentales.

El diputado ha destacado que "el teatro, en este caso, no sólo es arte: es una herramienta pedagógica, terapéutica y de transformación social. Obras como ésta nos recuerdan que el teatro puede ayudarnos a mirar de frente los retos de nuestra sociedad, a escucharnos unos a otros y a construir una comunidad más consciente y solidaria".

Al finalizar las funciones, de una hora de duración, habrá un coloquio de alrededor de otra hora en el que los espectadores podrán participar junto a profesionales del centro de salud mental ITA, jóvenes que han sufrido enfermedades mentales y sus familias, el director de la compañía teatral, la subdirectora, Mariana Bossh, y el director de la obra.