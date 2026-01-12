La Diputación de Málaga transforma el complejo La Vega de Antequera en un centro provincial para personas con autismo

La Diputación de Málaga ha formalizado este lunes la entrega de llaves del complejo La Vega de Antequera a la Fundación EDAU, paso con el que se inicia la transformación de este espacio en un gran centro provincial de atención a personas con TEA - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

ANTEQUERA (MÁLAGA), 12 (EUROPA PRESS)

La Diputación de Málaga ha formalizado este lunes la entrega de llaves del complejo La Vega de Antequera a la Fundación EDAU, paso con el que se inicia la transformación de este espacio en un gran centro provincial de atención a personas con Trastorno del Espectro Autista (TEA) y a sus familias, que aspira a convertirse en un referente nacional en esta materia.

En el acto han intervenido el presidente de la institución provincial, Francisco Salado; el alcalde de Antequera, Manuel Barón; el delegado Territorial de Economía, Hacienda, Fondos Europeos de la Junta de Andalucía en Málaga, Antonio García, y el presidente de la Fundación EDAU, Diego Vela, entre otros.

Salado ha explicado que este espacio se convertirá en un referente nacional y será "un laboratorio de ideas que permitirá probar, evaluar y escalar nuevas formas de atender, acompañar y mejorar la vida de las personas con TEA" y ha afirmado que "este proyecto nace desde el corazón de la innovación social, un enfoque que en la Diputación de Málaga llevamos años impulsando". Por este motivo, este espacio se llamará Citea, que son las siglas de Centro de Innovación para la atención de personas con Trastorno del Espectro Autista.

Por su parte, Manuel Barón ha asegurado que esta jornada supone un "día histórico", ya que "este es el verdadero sentido de ayudar a las personas en este ambiente idílico de la Vega de Antequera". El alcalde de la ciudad ha incidido en que "era de justicia" poder dotar a las personas con TEA y a sus familias de este tipo de infraestructuras y servicios y se ha mostrado convencido de que este proyecto será imitado por otras administraciones en Andalucía.

Diego Vela, presidente de la Fundación EDAU, ha apuntado que Citea "era un sueño para todas las familias", especialmente para los de personas adultas que no contaban con recursos especializados, y para los que tienen más necesidades de apoyo.

Los trabajos de adecuación contarán con una inversión de 1,2 millones de euros, con tres ámbitos de actuación: social, educativo y laboral. "Lo que buscamos es fomentar la autonomía y mejorar la calidad de vida de estas personas, desde la infancia hasta la transición a la vida adulta", ha señalado el presidente, quien ha añadido que Citea será un lugar donde se unirán la creatividad, la innovación en nuevas metodologías y la transferencia de conocimiento que, junto con la participación de las familias, generarán soluciones a este gran desafío. "Este es precisamente el espíritu de la innovación social: buscar nuevas respuestas a las necesidades sociales", ha manifestado.

El complejo cuenta con un jardín de 19.710 metros cuadrados, 2.165 metros cuadrados del edificio principal y 289 metros cuadrados de la edificación anexa.

Este centro será también un lugar dedicado a la empleabilidad, a la búsqueda de nuevas formas de atención, al desarrollo de proyectos piloto que ayuden no sólo en la detección, sino también en la generación de nuevos recursos para estas personas.

Salado ha animado a otras a empresas y organizaciones a que participen en este proyecto, que forma parte de una alianza público-privada: "Necesitamos que otras iniciativas privadas se sumen, porque solo así lograremos los mayores éxitos e impactos para todas las personas y familias vinculadas al autismo", ha indicado.

TEA

El autismo es una condición de origen neurobiológico que afecta principalmente a la comunicación y a la interacción social. No lleva asociado ningún rasgo físico o diferenciador y acompaña a la persona a lo largo de toda su vida, aunque sus manifestaciones pueden variar en función de la etapa vital, de las experiencias y de los apoyos que reciban esas personas.

Las entidades que trabajan con este colectivo calculan que en la provincia de Málaga son más de 11.000 las personas afectadas por el trastorno del espectro autista.