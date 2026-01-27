Diputación ofrece actividades educativas sobre astronomía, danza, ajedrez, psicología y comunicación para jóvenes

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, presenta el programa de actividades y talleres para centros educativos de la provincia - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 27 Ene. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga lanza una variada y completa oferta de actividades educativas para estudiantes de la provincia hasta el final de este curso escolar. En total, unos 5.000 alumnos podrán participar en talleres que abarcan temáticas como astronomía, danza, ajedrez aplicado a las matemáticas, psicología, deporte y comunicación. Igualmente, se desarrollará un congreso sobre talento, ciencia y juventud.

El diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, ha presentado este martes el amplio programa que ha organizado la Diputación "para complementar la educación en las aulas y para que los estudiantes también se diviertan aprendiendo".

Así, ha recordado que esta iniciativa "da continuidad al ambicioso programa que se puso en marcha en septiembre, por lo que serán casi 11.000 alumnos los que disfruten este curso de estas actividades".

Santaolalla ha indicado que serán los propios centros educativos los que deberán solicitar estas actividades a través de la página web de la Delegación de Educación y Juventud.

"El plazo para solicitarlas comienza mañana, miércoles 28 de enero, a partir de las 9.00 horas, por lo que animo a los centros educativos, especialmente a los de poblaciones de menos de 20.000 habitantes, a que soliciten estas actividades", ha explicado. Cada centro podrá optar a un taller de Primaria y a otro de Secundaria.

El diputado ha recalcado el compromiso que la Diputación mantiene con la comunidad educativa de la provincia. "Estas actividades gratuitas buscan la participación activa de los centros escolares y de los alumnos. Son talleres que ayudan al conocimiento, al estudio, a la inclusión igualitaria y a trabajar con los jóvenes y con los alumnos. Son muchas y variadas actividades, por lo que esperamos que sean del agrado de todos", ha indicado.

DIEZ TALLERES Y UN CONGRESO

Santaolalla ha indicado que se realizarán diez talleres sobre diferentes temáticas, que se irán repitiendo en distintos centros docentes.

El taller de 'Prensa en mi mochila', que cuenta con la colaboración de la Asociación de la Prensa de Málaga y que será impartido por periodistas, pretende llevar a cabo una alfabetización mediática con el objetivo de fomentar el sentido crítico de la comunidad educativa de la provincia distinguiendo las 'fakes news' en las redes. Se trata de 40 talleres repartidos en 20 centros escolares y serán impartidos hasta noviembre.

El taller de astronomía en esta edición estará enfocado a los eclipses solares. Bajo el título 'Mirando al cielo', se desarrollará un centenar de estos talleres en 25 centros que volverán a utilizar diferentes herramientas para observar el cielo.

Los talleres educativos 'Referentes en valores positivos' pretenden transmitir valores asociados al deporte a través de los componentes del club Málaga Ciudad Redonda Fútbol Sala. Tienen como objetivo fomentar el deporte y dar a conocer aspectos fundamentales como la inclusión a través de la práctica deportiva y los hábitos de vida saludables. Serán 30 talleres para alumnos entre ocho y 16 años.

Los talleres de 'Ajemates' volverán a trasladar a las aulas la combinación de las matemáticas con el ajedrez de una manera dinámica y divertida. Llegará, de manera telemática, a 30 centros escolares a través de 60 talleres. La gran final se celebrará en el Auditorio Edgar Neville a finales del curso escolar, prevista en principio para el 7 de mayo.

Los talleres de 'Street Dance' llegarán a los centros de Secundaria. Serán un total de 25 talleres para 60 jóvenes cada uno, por lo que llegará a unos 1.500 alumnos con la idea de fomentar el ocio alternativo y esta expresión cultural tan pujante.

'Biodiversidad en la dehesa' llevará a los jóvenes de la provincia a entrar en contacto con la naturaleza y con los animales visitando las instalaciones de Reservatauro.

Mientras que el taller de 'Psicología a tu alcance', enfocado a alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato, se realizará en 15 centros escolares proporcionando herramientas prácticas y conocimientos que contribuyan al bienestar de los jóvenes.

También se estrena el taller de 'El puerto como aula', que consistirá en visitar el puerto pesquero de Caleta de Vélez y su centro de interpretación, y se completará con un paseo en barco para conocer y profundizar en el mundo de la pesca. Se realizarán 20 visitas dobles de centros educativos del primer ciclo de Primaria.

Otra de las novedades es el taller 'Un viaje musical', que contará con 25 visitas guiadas para 50 personas cada una por el Museo Interactivo de la Música de Málaga (Mimma).

Por último, se llevarán a cabo 15 visitas al Parque Nacional Sierra de las Nieves, enfocadas a alumnos de entre ocho y 14 años y que pretenden fomentar la conciencia medioambiental entre escolares mediante dinámicas grupales que promuevan el disfrute de la naturaleza, la cooperación, y el respeto hacia el entorno natural de la Sierra de las Nieves.

Por otro lado, el 10 y 11 de febrero se celebrará la tercera edición del Congreso de Talento, Ciencia y Juventud, que organiza la Diputación en el Auditorio Edgar Neville y que acogerá a 800 alumnos de Primero y Segundo de Bachillerato de Ciencias de la provincia. El programa incluye una amplia variedad de charlas y talleres interactivos impartidos mayoritariamente por estudiantes e investigadores de la Universidad de Málaga.