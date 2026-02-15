Diputación ofrece una variada agenda cultural con actividades de Málaga de Festival en el Centro María Victoria Atencia

Cartel de la exposición 'Las ciudades de Machado y la Generación del 27', que alberga el Centro Cultural María Victoria Atencia hasta el 20 de marzo. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha informado este domingo de la variada agenda cultural de la semana entrante en la capital y la provincia con actuaciones musicales, talleres, teatro, presentaciones literarias y actividades pertenecientes a Málaga de Festival, antesala del Festival de Málaga.

La sala infantil de la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge este lunes, día 16, una nueva cita del club de lectura infantil con Isabel Umbría. El libro escogido será 'Aventuras de la Mano Negra' de Hans Jürgen Press. Para participar es necesario realizar una reserva previa en: https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/.

Ya el pasado viernes esta Biblioteca ofreció una tarde de viernes lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa, según una nota de la Corporación Provincial.

Retoma las tardes de '¡Mueve ficha!' para jugar a juegos de mesa modernos, con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana, que recomendarán al público asistente juegos que se ajusten a su edad y estilo, además de explicarlos y ayudar con cualquier duda que surja durante las partidas.

La programación expandida del Festival de Málaga, Málaga de Festival (MaF), trae al Centro Cultural María Victoria Atencia (MAV) dos grandes citas. El martes, día 17, a las 20:30 horas, acoge el coloquio entre Roy del Postigo y Carlos Barea 'El deseo (no) encontrado: Pasolini y Lorca', con una acción performática a cargo de Isabel Do Diego. Es entrada libre hasta completar aforo.

La segunda actividad del MaF en el MVA es el concierto de los sevillanos 'I am Dive' el miércoles 18 a las 20:30 horas. Empezaron a hacer música juntos a finales de 2010 y desde entonces, han publicado cinco LPs y nueve EPs, además de un buen número de colaboraciones, remixes y otras músicas.

En 2013 fundaron su propio sello discográfico -WeAreWolves Records- y han llevado sus canciones a escenarios de medio mundo en cientos de conciertos; giras en Inglaterra, Estados Unidos, China, Canadá o Japón entre otros, y conciertos y festivales en España, Francia, Islandia, Corea del Sur, Suecia o Ucrania, entre otros. Entrada con invitación disponible desde el 16 de febrero a las 10.00 horas en culturama.cliqueo.es

El ciclo de documentales del centro cultural MVA continúa el jueves 19 de febrero, a las 20:30 horas, con la proyección de Cinéfilos de Arnaud Desplechin (2024). El film narra la historia de un apasionado cinéfilo que emprende un viaje inspirado en el personaje de Paul Dédalus, protagonista de la trilogía del director Arnaud Desplechin.

A lo largo del relato, recuerdos personales y escenas cinematográficas se entrelazan en una narrativa que difumina los límites entre la ficción y la realidad. La entrada es libre hasta completar aforo.

El ciclo Escenik 2026 ha programado para el viernes 20 de febrero, a las 20:30 horas, la obra 'Voces de barro' de Sociarte Colectivo Pro-Cultura. Se trata de una comedia fresca, divertida y tierna, que pone en valor el mundo rural. Interpretada por Manu Cañá, Roque Gana y Paloma Lirola, dirigida por Angélica Gómez. La entrada es con invitación, disponible desde este lunes.

Como en ediciones anteriores, el Centro Cultural María Victoria Atencia acogerá la X Gala Premios Ateneo de Teatro. Será el sábado 21 de febrero a las 20:00 horas. El acceso es también por entrada con invitación disponible en culturama.cliqueo.es

CENTRO GENERACIÓN DEL 27

El jueves 19, a las 20:00 horas, tendrá lugar la presentación del libro de Juan Vida 'El triunfo de los pavos reales' (2025). La obra es una meditación sobre el tiempo, la memoria y la persistencia del arte. A medio camino entre el ensayo y la confesión, Juan Vida reconstruye su biografía de pintor. En sus páginas se entrelazan la paternidad, la amistad y la ciudad de Granada, convertida en escenario de una vida consagrada a mirar y a comprender. La entrada es libre.

En el Auditorio Edgar Neville el 20 de febrero se celebra, a las 19:00 horas, en el Auditorio Edgar Neville de la Diputación de Málaga el Certamen de Bandas. Un evento que reúne a la Asociación Músico Cultural Nuestra Señora de Gracia de Moclinejo, la Banda de Música Jesús Nazareno de Almogía y la Banda Maestro José Galán de Archidona. El periodista Pepelu Ramos será el conductor del espectáculo musical. La entrada es por invitación, disponible desde este lunes en culturama.cliqueo.es

Culturama también ha programado el concierto del grupo El Callejón para el sábado día 21 a las 21:00 horas que amenizará con su música las II Jornadas Gastronómicas 'Del campo a la mesa' de Montecorto. La entrada es gratuita.

EXPOSICIONES: 'LAS CIUDADES DE MACHADO Y LA GENERACIÓN DEL 27'

El espacio expositivo de la Diputación (calle Pacífico, 54) acoge la muestra de la Asociación de Artistas Plásticos de Málaga (APLAMA) 'Presencias 60. Málaga en el corazón del arte', que puede visitarse hasta el día 27.

La exposición la componen 56 obras que van de la figuración a la abstracción, desde la instalación a la pintura, pasando por la fotografía o la escultura. La entrada es libre y su horario de visitas de lunes a viernes es de 10:00 a 21:00 horas. Cierra los festivos.

El Centro Cultural MVA acogerá hasta el 20 de marzo la exposición 'Las ciudades de Machado y la generación del 27', con las ilustraciones del pintor Daniel Parra y comisariada por Carlos Aganzo.

La muestra está compuesta por los originales de las cincuenta ilustraciones que el pintor Daniel Parra publicó en su día en el libro 'Las ciudades de Machado' en la editorial Tintablanca, junto al poeta y periodista Carlos Aganzo, y que recorren la vida del autor de Campos de Castilla desde Sevilla a Collioure, pasando por Madrid, París, Soria, Baeza, Segovia, Rocafort y Barcelona. La exposición podrá visitarse en el MVA de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 horas, y cierra los festivos.

La sala de exposiciones del MVA acoge hasta 3 de abril la obra más introspectiva de Daniela Miazzo, unas piezas que invitan a la reflexión y que parten de una mirada hacia adentro para que cada espectador se pueda reconocer en ellas desde fuera. La exposición podrá visitarse de lunes a viernes, de 10:00 a 21:00 horas, y cierra los festivos.

Del 10 de febrero al 17 de mayo, el MAD de Antequera (Calle Diego Ponce, 12) acoge la creación del artista argentino afincado en Málaga Andrés Montesanto. La muestra 'El lenguaje del hormigón' reúne 17 esculturas realizadas con este material como protagonista y con las que ahonda en la relación con el hormigón a lo largo de su trayectoria artística. La entrada es gratuita, el horario de visitas de lunes a sábado es de 10:00 a 20:30 horas y cierra los domingos.