La Diputación premia el talento de 148 estudiantes de Málaga en la Gala de Reconocimientos a la Excelencia Académica

La Diputación premia el talento de 148 estudiantes en la Gala de Reconocimientos a la Excelencia Académica - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 16 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga ha celebrado en el auditorio Edgar Neville la segunda edición de los Reconocimientos a la Excelencia Académica, una gran gala en la que se premia el esfuerzo, la dedicación de 148 estudiantes destacados de Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional de municipios menores de 20.000 habitantes de la provincia durante el curso 2025/2026.

La gala, presidida por la vicepresidenta de Ciudadanía y Equilibrio Territorial, Antonia Ledesma, ha contado también con la presencia del delegado territorial de Desarrollo Educativo y Formación Profesional y de Universidad, Investigación e Innovación de la Junta de Andalucía, Miguel Briones; del diputado de Educación y Juventud, José Santaolalla, y de representantes de todas las formaciones políticas que conforman la corporación de la Diputación.

La cita ha reunido, en un auditorio repleto, a los alumnos galardonados, sus familias, docentes y representantes de la comunidad educativa en un emotivo acto de reconocimiento.

Ledesma ha resaltado "el sacrificio y el trabajo" de los alumnos y ha felicitado a sus familiares y docentes, "que también están detrás de este éxito". "Invertir en educación nunca es un gasto. Es la mejor inversión que una institución puede hacer. El verdadero éxito no es llegar muy lejos; es que, cuando lleguéis, no olvidéis los valores que os han hecho llegar hasta ahí", ha manifestado la vicepresidenta.

Por su parte, el diputado de Educación, José Santaolalla, ha recordado, además, que esta segunda edición de los premios ha experimentado un importante crecimiento. "Hoy es un día de celebración porque premiamos el esfuerzo, la constancia y el talento de jóvenes que ya pueden presumir de un presente brillante y que, sin duda, tienen un futuro prometedor".

El delegado de Educación de la Junta de Andalucía ha incidido en "el esfuerzo y el sacrificio" en el estudio, pero también ha resaltado la importancia de poner en valor estos premios. "Esta iniciativa tiene un trasfondo muy importante porque pondera el trabajo y el sacrificio de estudiantes de municipios más pequeños y más humildes. Enhorabuena por este programa", ha expresado.

TRES CATEGORÍAS PARA RECONOCER LA EXCELENCIA

Los reconocimientos se han dividido en tres categorías. La categoría Sobresaliente ha distinguido a 99 alumnos con una nota media de entre 9 y 9,9; la categoría Honor, a 22 estudiantes que han obtenido una calificación media de diez; y un total de ocho alumnos de Bachillerato han sido galardonados en la categoría Excelencia Académica ya que, además de alcanzar el diez, han obtenido Matrícula de Honor.

Estos son Sergio Cordero, de Alcaucín; María Guerrero y Rubén García, de Algarrobo; Alejandro Cordero, de Riogordo; Carmen Martín, de Manilva; Adriana Gil, de Tolox; María Gallardo, de Campillos, y Víctor Prados, de Teba.

Todos los galardonados han recibido una placa institucional, un diploma acreditativo y un lote de entradas para disfrutar de actividades culturales, deportivas y de ocio durante el verano.

Además, los alumnos de la categoría Honor han sido premiados con formación para la preparación de exámenes oficiales de idiomas, mientras que los ocho estudiantes distinguidos con el reconocimiento a la Excelencia Académica disfrutarán de un viaje de inmersión lingüística en el extranjero.

La ceremonia ha estado amenizada por las actuaciones de la malagueña Idaira Siles, ganadora de la segunda edición del certamen Emmerge Málaga Music Talents, y del campeón del mundo de micromagia, el antequerano Luis Olmedo.