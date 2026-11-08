La Diputación programa más de una veintena de actividades culturales para la semana que viene en Málaga y provincia

La actuación de OMIRI (música de raíz portuguesa) en el Centro Cultura María Victoria Atencia (MVA) de calle Ollerías es una de las propuestas de la Diputación para la próxima semana. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 8 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga programa más de una veintena de actividades culturales para la próxima semana, en la capital y en la provincia, entre las que se incluyen actuaciones musicales, teatro, talleres, presentaciones literarias y exposiciones.

La primera actividad de la semana se desarrolla en la Biblioteca Cánovas del Castillo este lunes 9 de noviembre, a las 18,00 horas. El centro de calle Ollerías ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria.

Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Requiere inscripción previa.

El martes 10, a las 11,00 horas, el centro ofrece su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral, de la mano de Jorge Álvaro Recena. Para participar hay que hacer una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/

Además, ese mismo día, a las 18,00 horas en la Cafetería Reviv, en Calle Fajardo, 4, tendrá lugar el segundo 'Café con ciencia', en el que el profesor de la Universidad de Málaga Rick Visser hablará sobre 'Feromonas. Un lenguaje inaudible, invisible e... inodoro'. Requiere inscripción previa.

Como todos los jueves hasta el 26 de noviembre, desde las 17,30 hasta las 20,00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo invita a los jóvenes a diseñar videojuegos, anime y manga bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán. El 12 de noviembre, los interesados de entre 12 y 17 años pueden participar en este curso práctico para aprender fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Requiere inscribirse previamente.

El viernes 13 de noviembre, a las 16,30 horas, este biblioteca ofrece una tarde lúdica y entretenida disfrutando con amigos y familiares de una gran variedad de juegos de mesa con la ayuda del personal de la Asociación Cultural Lex Ludi Malacitana.

Por otro lado, OMIRI, uno de los proyectos de reinvención de la música de raíz portuguesa más originales del momento, actuará en el Centro Cultural MVA el sábado 14 de noviembre a las 20,30 horas. El artista luso reedita la tradición llevando a los escenarios a los verdaderos intervinientes de la cultura vecina; músicos y paisajes sonoros de todo el país tocan y cantan en su espectáculo a través del sonido y la imagen. Las entradas invitación estarán disponibles desde el 9 de noviembre en culturama.cliqueo.es

CENTRO CULTURAL GENERACIÓN DEL 27 Y MÁLAGA CAPITAL

La nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga en el Palacio de Valdeflores de calle Carretería acoge el Festival de Performance 'Aviso Litoral: Generación del 27 en acción'. Durante este mes acogerá sesiones de performance todos los martes. El día 10 a las 19,00 horas el colectivo Lula y Sara serán las encargadas de 'Aurora' y a las 20,00 será el turno de Verónica Ruth Frías con 'En hombros de gigantas'. Las siguientes citas serán el 17 y el 24 de noviembre. La entrada es libre hasta completar aforo.

El jueves 12 de noviembre, a las 19,00 horas, en este mismo lugar tendrá lugar la presentación del libro 'Vida Aparte' de José Carlos Rosales. La obra reúne reflexiones que basculan entre la vivencia y la ensoñación, entre la certeza y la duda, entre la desazón y el vitalismo. El acto será presentado por el periodista, escritor y gestor cultural Héctor Márquez. Entrada libre.

El Ciclo de conferencias 'Málaga y las viñas. Una relación que perdura', organizado por el Ateneo de Málaga y Culturama, trae el jueves 12, a las 19,00 horas, una nueva cita al Salón de Actos de la institución cultural, ubicado en la calle Compañía, 2. En este caso será el turno de la ponencia titulada 'Después de viñas. Proyectos de gestión hidrológico-forestal en los Montes de Málaga'. Entrada libre.

CULTURAMA EN LA PROVINCIA

El Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación llevará a teatros de seis municipios de la provincia, durante este mes de noviembre, la obra 'Los guardianes del verso', pieza teatral de la compañía Jóvenes Clásicos, que rinde homenaje a los poetas de la Generación del 27 y a su relación con la Imprenta Sur.

El viernes 13 a las 20,00 horas, la obra se presentará en el Centro Cultural Villa de Nerja. Al día siguiente, a la misma hora, en el Teatro Ciudad de Marbella. Entrada libre y gratuita en ambos casos sin necesidad de invitación.

El sábado 14 a las 19,00 horas la Casa de la Cultura de Pizarra acoge la obra 'Sólo existe la noche' de Manu Collado. La representación teatral relata los hecho acaecidos durante una vibrante noche de 1935 en una fiesta en Madrid cuando se encuentran Miguel Hernández y Federico García Lorca. Entrada libre hasta completar aforo.

El actor y dramaturgo Miguel Muñoz Zurita presenta 'Uno', obra que le valió el Premio Ateneo de Teatro al Mejor Intérprete Masculino. La pieza llega al Auditorio Municipal de Monda el 14 de noviembre, a las 18,00 horas. 'Uno' cierra 'La trilogía sobre la familia' iniciada con los títulos 'Tres' y 'Dos'. Dirigida a público adulto, la entrada es libre hasta completar aforo.

Radio 80, una de las bandas malagueñas de versiones más destacadas de la provincia, pondrá banda sonora al I Festival de Sabores y Tradiciones de Villanueva del Trabuco. Actúan el sábado 14 en la plaza de la Libertad a partir de las 17.00 horas. El domingo 15 amenizan la Fiesta del Cagarzo de Fuente de Piedra, evento que combina gastronomía, turismo, comercio, cultura y tradición local. El grupo actuará en la plaza del Ayuntamiento a partir de las 16.00 horas.

Ese mismo domingo 15, a las 19,00 horas, la JOPMA y la Coral Santa María de la Victoria participan en el 75 aniversario de la bendición de la Sagrada Titular de la Cofradía de Nuestra Señora de las Angustias Coronada de Vélez-Málaga. Interpretarán obras de Mozart, Schubert, Vivaldi, Maso y Haendel en la parroquia de San Juan Bautista.

EXPOSICIONES

Desde el 5 de noviembre hasta el 5 de diciembre la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge la exposición 'Elipsis sentimental', colección de fotografías de MasLucena, exclusivamente seleccionadas para esta exposición en el festival 'Moments' que abarcan desde el retrato al autorretrato, del costumbrismo a la experimentación, de lo contemplativo a lo registral, siempre en blanco y negro.

Por otro lado, las dos exposiciones del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga en el MVA se despiden esta semana. La muestra de Javier Almán 'Donde todo comienza. Heridas de amor' (hasta el 13 de noviembre), reflexiona sobre los vínculos familiares a través de collages creados con fotografías vintage. Y, por otro lado, 'En el universo de Emilia y Federico' indaga indaga en la figura de la intelectual andaluza de Emilia Llanos y arroja luz sobre su relación con el poeta granadino. Se puede visitar también hasta el día 13.

El espacio expositivo Pacífico 54 de la Diputación de Málaga acoge 'Presencias 62. Arte Libre' de Aplama compuesta por 55 obras de diferentes técnicas, tamaños y formatos, que se puede visitar hasta el 27 de noviembre.

Y El Museo de Arte de la Diputación de Antequera acoge 'Eres feliz y no lo sabes', exposición de Cristina Vázquez que reúne 20 obras realizadas en óleo, acrílico y acuarela y que propone una particular mirada sobre esos instantes cotidianos en los que la felicidad aparece, muchas veces, sin ser conscientes de ella. Hasta el 24 de enero de 2027.