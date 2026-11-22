La Diputación de Málaga programa una variada agenda cultural protagonizada por las actividades del Festival Eñe - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga presenta una variada y amplia agenda cultural semanal, del 23 al 29 de noviembre, protagonizada por las actividades del Festival Eñe. Completan la programación actuaciones musicales, talleres y exposiciones en la capital y en varios municipios de la provincia.

La primera actividad cultural de la semana organizada por la Biblioteca Cánovas del Castillo (calle Ollerías, 34) será el lunes 23 de noviembre a las 10.30 horas. Dentro del ciclo Noviembre de Ciencia, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece la posibilidad de visitar el Google Safety Engineering Center de Málaga, el centro de ciberseguridad más importante de Google en Europa. Es necesario realizar reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/.

Ese mismo día, a las 18.00 horas en la sala de conferencias Emilio Prados, la Biblioteca Cánovas del Castillo acoge un taller de creación de coronas navideñas/otoñales con flores preservadas junto a Luis Helfenbein y Tatiana García. Esta actividad consiste en envolver la corona que es de fibra vegetal, con musgo, y se le irá añadiendo flores y hojas de temporada navideña: frutos, piñas, flores, pino, ramas de canela, cítricos secos, cascabeles, etc. Taller dirigido a público adulto. Requiere inscripción previa.

La Biblioteca Cánovas del Castillo ofrece una nueva sesión de su servicio exclusivo de consultoría educativa y/o laboral el próximo martes 24 de noviembre a las 17.00 horas, de la mano de Jorge Álvaro Recena. Para participar es necesario realizar una reserva previa en https://www.malaga.es/bibcanovas/inscripciones/actividades/.

El mismo día, a las 16.30 horas, el centro también acoge el taller de viñetas para adultos impartido por Omar Janaan donde los participantes podrán conocer y trabajar la creación de cómic con temática para adultos. Proporcionando las bases de los secretos del dibujo, la narrativa, la creación de personajes, el humor gráfico, la novela gráfica, los fanzines, etcétera. Dirigido a público adulto (a partir de 18 años).

También el martes a las 18.00 horas en la Cafetería Reviv (Calle Fajardo, 4) tendrá lugar el cuarto Café con ciencia del ciclo Noviembre de ciencia de 2026. El profesor de la Universidad de Málaga Juan Antonio Segura Checa hablará sobre 'El arco iris: de Noé a Einstein'. Esta charla propone un viaje visual para comprender el arcoíris desde sus primeras explicaciones en la mitología y la tradición cristiana hasta la física moderna. Está destinada al público mayor de 16 años y requiere inscripción previa.

El miércoles 25 de noviembre, a las 18.00 horas, el centro ofrece una nueva sesión del taller de escritura juvenil donde se asesora a los jóvenes escritores en su formación literaria, fijando conceptos como el resumen, los personajes, la estructura en tres actos y las escenas, mejorando la comunicación por escrito. Durante la sesión se trabajarán conceptos relacionados con la escritura creativa, para incentivar a los participantes a contar sus propias historias a partir de referentes de la literatura actual. Requiere inscripción previa.

Con motivo del 25N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá una sesión especial de clubes de lectura en compañía de Lorena Cabrera López y Melanie Álvarez Bourbier. Durante la cita se abordará el libro 'El encaje roto. Antología de cuentos de violencia contra las mujeres', de Emilia Pardo Bazán. Actividad dirigida a público adulto. Requiere inscripción previa.

Como todos los jueves hasta el 26 de noviembre, desde las 17.30 hasta las 20:00 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo invita a los jóvenes a diseñar videojuegos, anime y manga bajo la dirección de Francisco Javier Fernández Roldán. Los asistentes aprenderán fundamentos de dibujo, composición, color y diseño digital mediante la creación de sus propios proyectos gráficos. Destinado a jóvenes de 12 a 17 años de edad que han de inscribirse previamente.

El viernes 27 de noviembre, a las 17.30 horas, la Biblioteca Cánovas del Castillo ofrecerá el taller 'Entre versos y canciones' realizado por la actriz, dramaturga y narradora Alejandra Verónica Venturini. Espectáculo dirigido a menores de 6 a 11 años. Posteriormente, a las 19.30 horas, será el turno de la sesión de narración oral 'Antes de Eva', interpretado también por Venturini. Ambas actividades requieren inscripción previa.

La JOPMA y la Coral Polifónica María Santísima de la Paz de la Sagrada Cena ofrecen el Concierto de Navidad en la iglesia de Santo Domingo de Guzmán el domingo 29 de noviembre a las 19.00 horas.

FESTIVAL EÑE

Del 21 al 30 de noviembre se celebra el Festival Eñe y la Diputación ha programado un conjunto de actividades para celebrar la poesía y el legado de la Generación del 27.

Guillermo Galván, poeta, miembro y letrista de Vetusta Morla conversa sobre la fuerza del rock y el pop como medio de expresión poética constante, desde que se impusiera como arte popular masivo a mitad del siglo XX. Lo hará junto al compositor, productor y guitarrista español Javier Limón el próximo 26 de noviembre, a las 19.00 horas en el MVA. Posteriormente, Cristina Narea, autora e intérprete acompañada al piano por Rafa Aceves, presentará un concierto de versiones de canciones de Aute, desde una perspectiva muy cercana y personal. El concierto se acompaña con proyección de visuales de su vida y obra.

El viernes 27, a las 18.30 horas, Irreconciliables juega en casa y se trae a la Generación del 27 al Festival Eñe. Dos píldoras poéticas con la poesía malagueña por delante: María Eloy-García se volverá metáfora y hará de su voz un torrente y Nacho Pérez Cerón tatuará un poema en las cuerdas de su guitarra en el MVA.

También el viernes la obra 'Matrimonio blanco', del autor polaco Tadeusz Ró*ewicz, será representada en Eñe Málaga por La Peatonal. Antes, la escritora Weronika Murek y los miembros de la compañía conversarán sobre su huella y contenido, que explora el ambiente opresivo de una familia en torno al anuncio de un matrimonio de conveniencia. La gran autora del género negro, Dolores Redondo, llega a Málaga con su nueva novela Todas las noches, todas las ciudades, en la que con maestría y estilo propio indaga profundamente en el género negro, su territorio creativo. Charlará junto a Jesús Ruiz Mantilla el 27 de noviembre a las 20.00 horas en el MVA.

El día 28 será el turno del paleontólogo y escritor Juan Luis Arsuaga, uno de los principales impulsores de Atapuerca que ha dedicado su vida a estudiar la evolución humana, que compartirá ideas e historias con los asistentes.

La nueva sede del Centro Cultural Generación del 27 de la Diputación de Málaga ubicado en el Palacio de Valdeflores (c/ Carretería, 60) acoge el Festival de Performance "Aviso Litoral: Generación del 27 en acción". Durante el mes de noviembre acogerá sesiones de performance que se desarrollarán todos los martes. El día 24, a las 19.00 horas será el turno del Colectivo Leer es Sexy con su obra 'Persona, democracia y Cher'. Posteriormente, a las 20.00 horas, será el turno de Nieves Correa con la performance 'TIEMPOS VERBALES: Futuro anterior'. La entrada para asistir a las sesiones de perfomance es libre hasta completar aforo.

El flamenco llega a Ardales de la mano de Antonio de Verónica y Saray Cortés, que presentan una propuesta en la que el cante, el baile y la guitarra se unen para ofrecer una mirada llena de fuerza y tradición flamenca. La cita será el viernes 27 de noviembre, a las 20:00 horas, en el Centro Cultural Villa de Ardales y proponen un recorrido por diferentes palos y lenguajes del flamenco a través de la interpretación de dos artistas con una marcada personalidad escénica.