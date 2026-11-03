La Diputación reúne en dos nuevos libros las historias de jóvenes y mayores de la provincia a través de ‘Escríbeme Málaga’ - DIPUTACIÓN

MÁLAGA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga, a través de las delegaciones de Educación, Juventud y Mayores, ha presentado dos nuevas publicaciones del certamen de microrrelatos 'Escríbeme Málaga', una iniciativa que reúne las historias, recuerdos y experiencias de jóvenes de entre 14 y 35 años y personas mayores de 65 años de la provincia.

La Sala Oyarzábal ha acogido este martes el acto de presentación y entrega de ejemplares a los participantes, en una jornada en la que algunos de los autores han tenido la oportunidad de compartir sus relatos con el público.

Las dos publicaciones recogen un total de 66 microrrelatos seleccionados entre más de un centenar de textos recibidos. De ellos, 38 forman parte del libro dedicado a los jóvenes y otros 28 integran la edición sénior.

Ambas obras tienen como hilo conductor la provincia de Málaga, que sirve de escenario e inspiración para historias que reflejan distintas vivencias y miradas sobre sus municipios, paisajes y rincones más singulares.

El diputado de Educación, Juventud y Mayores, José Santaolalla, ha destacado "la buena acogida" que continúa teniendo este certamen y la importancia de impulsar iniciativas que fomenten la creatividad y la expresión escrita entre distintas generaciones.

"Con 'Escríbeme Málaga' queremos seguir ofreciendo a nuestros jóvenes y mayores un espacio para desarrollar su creatividad y compartir sus historias. Cada edición nos demuestra que en nuestra provincia hay mucho talento y, sobre todo, muchas experiencias que merecen ser contadas", ha señalado.

Asimismo, Santaolalla ha agradecido la implicación de todas las personas que han participado en esta edición y ha felicitado a los autores de los relatos seleccionados, destacando la calidad y el simbolismo de los trabajos presentados.

También ha recordado que la provincia constituye el elemento común de ambas publicaciones, que permiten descubrir Málaga a través de las experiencias personales y la imaginación de sus protagonistas.

El acto también ha contado con la participación de los ilustradores encargados de dar forma visual a las publicaciones: Jesús Valbuena, responsable de las ilustraciones del libro dedicado a los mayores, y Alejandro Fabre, autor de las correspondientes a la edición juvenil.

ABIERTA LA QUINTA CONVOCATORIA DE 'ESCRÍBEME MÁLAGA'

Por otro lado, durante la presentación, el diputado también ha anunciado la apertura de la quinta convocatoria de 'Escríbeme Málaga', que mantendrá abierto el plazo de recepción de microrrelatos hasta el próximo 31 de enero. El certamen vuelve a dirigirse a jóvenes de entre 14 y 35 años y a personas mayores de 65 años de la provincia, con especial atención a quienes residen en municipios de menos de 20.000 habitantes.

En la categoría juvenil, los relatos deberán tener una extensión máxima de 300 palabras, incluido el título, y enviarse al correo electrónico juventud@malaga.es. Por su parte, los participantes en la categoría sénior podrán presentar textos de hasta 600 palabras, que deberán remitirse a estamosaqui@malaga.es.

Como requisito común, las obras deberán estar ambientadas en algún municipio de la provincia, hacer referencia a un paisaje o rincón singular de Málaga o recoger una experiencia personal desarrollada en su territorio.

Los microrrelatos deberán incluir un título, la firma de su autor y el municipio de procedencia, que figurará debajo de esta. Los textos se enviarán en formato editable, preferentemente Word, con letra Times New Roman de 12 puntos e interlineado de 1,5. Además, cada participante deberá adjuntar una fotografía de su DNI y un documento de aceptación de la publicación y difusión de su relato.

Las bases establecen igualmente que los textos presentados no podrán contener expresiones que atenten contra la sensibilidad de las personas o que puedan constituir delitos de odio.