Diputación y Turismo Costa del Sol destacan el legado de Bernardo de Gálvez en la proyección internacional de Málaga

El presidente de la Diputación de Málaga y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado. - DIPUTACIÓN DE MÁLAGA

MÁLAGA 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

La Diputación de Málaga y Turismo Costa del Sol han participado en la clausura del ciclo de conferencias 'De Gálvez 250', una iniciativa impulsada por The HispanicCouncil con la colaboración de la institución provincial, el Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía, y han puesto en valor el legado de Bernardo de Gálvez como elemento de proyección internacional de la provincia.

Durante los últimos meses estos encuentro han acercado al público la figura de Bernardo de Gálvez y la contribución de España, y especialmente de Málaga, a la independencia de Estados Unidos, han informado desde la institución provincial en una nota.

En el acto de clausura se ha destacado la importancia de preservar y divulgar el patrimonio histórico y cultural como un elemento de identidad y una herramienta de proyección internacional del destino. La iniciativa ha permitido profundizar en la figura de uno de los malagueños más universales y en los vínculos históricos entre España y Estados Unidos.

"La historia es también una extraordinaria herramienta de proyección internacional. Hoy el turismo busca experiencias auténticas, lugares con identidad y relatos que emocionen, y Málaga reúne todas esas condiciones", ha afirmado el presidente de la Diputación y de Turismo Costa del Sol, Francisco Salado, quien ha subrayado el valor de iniciativas como esta para "reforzar el posicionamiento internacional de la provincia".

El ciclo ha recorrido algunos de los episodios más relevantes de la presencia española en Norteamérica, situando en el centro la figura de Bernardo de Gálvez, militar y político nacido en Macharaviaya cuya actuación fue decisiva durante la Guerra de Independencia de Estados Unidos.

A lo largo de seis conferencias, historiadores, escritores, investigadores y especialistas han profundizado en su legado y en la huella española en el nacimiento de Estados Unidos.

Salado ha recordado que Bernardo de Gálvez representa "uno de los grandes referentes históricos de la provincia" y constituye "un magnífico ejemplo de la proyección internacional de Málaga".

"Bernardo de Gálvez es uno de los malagueños más universales. Su trayectoria proyecta el nombre de nuestra provincia mucho más allá de nuestras fronteras y demuestra cómo el talento nacido en esta tierra ha contribuido a escribir páginas decisivas de la historia", ha señalado.

Asimismo, ha remarcado que el respaldo de Turismo Costa del Sol a este proyecto responde "a la convicción de que la cultura y la historia contribuyen a enriquecer la oferta del destino y a generar nuevas oportunidades de promoción".

En este sentido, Salado ha incidido en que la provincia no solo es reconocida por su clima, sus playas o su gastronomía, sino también por un patrimonio histórico y cultural "capaz de diferenciarla en un mercado turístico cada vez más competitivo".

El ciclo 'De Gálvez 250' ha reunido durante los últimos meses a historiadores, escritores, militares y expertos que han contribuido a divulgar la figura del héroe malagueño y a reforzar el conocimiento de la historia compartida entre España y Estados Unidos.

La clausura del programa pone fin a una iniciativa que ha convertido a Málaga en un espacio de reflexión en torno a este legado y que contribuye a seguir proyectando internacionalmente la identidad histórica y cultural de la provincia.