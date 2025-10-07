Disponen autobuses gratuitos desde cinco municipios de Málaga para asistir al musical 'Godspell' en el Teatro del Soho

MÁLAGA 7 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Teatro del Soho CaixaBank vuelve a poner en marcha su servicio gratuito de autobuses desde los municipios malagueños de Vélez-Málaga, Rincón de la Victoria, Marbella, Antequera, Ronda y Alhaurín de la Torre para que el público de la provincia pueda disfrutar de la puesta en escena del musical 'Godspell' sin necesidad de preocuparse por el transporte.

Y es que 'Godspell' continúa preparando el camino hacia su estreno el próximo 30 de octubre en el Teatro del Soho CaixaBank de la capital malagueña. El musical, dirigido por Antonio Banderas sobre la versión de Emilio Aragón, pasará todas las navidades en Málaga para luego viajar a Madrid al Gran Teatro Pavón desde el 21 de enero de 2026.

El espectáculo que regresa al Soho tras su gran éxito de hace tres temporadas, recupera además su popular horario Broadway, con funciones los sábados y los domingos a las 14 horas, permitiendo a los visitantes de toda España viajar a Málaga, disfrutar del musical y regresar en el mismo día. El espectador podrá completar la experiencia con un 'brunch' previo en los restaurantes Tercer Acto y Atrezzo.

Las entradas para asistir al espectáculo 'Godspell', con libreto de John-Michael Tebelak y música y nuevas letras de Stephen Schwartz, están disponibles en la web del teatro, en taquilla, y en todos los puntos de venta de El Corte Inglés.