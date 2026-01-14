El distrito Este celebra este fin de semana su tradicional Romería de San Antón

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto al vocal de la Asociación de Vecinos de El Palo Rodrigo Muñoz, en la presentación de la Romería de San Antón - AYUNTAMIENTO

MÁLAGA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

El distrito Este de Málaga celebra este fin de semana su tradicional Romería de San Antón. La cita tendrá lugar el próximo domingo 18 de enero, entre las 12.00 y las 17.00 horas, en el parque forestal Lagarillo Blanco.

El concejal delegado del distrito Este, Carlos Conde, junto al vocal de la Asociación de Vecinos de El Palo Rodrigo Muñoz, ha presentado este miércoles el programa de actividades.

La junta municipal de distrito Este y la Asociación de Vecinos de El Palo organizan cada año este evento en el que colaboran otras entidades, como son la Asociación de Empresarios Málaga Este (EME), la Asociación Cultural Amigos del Carnaval Paleño, la Peña El Palustre, la Peña Madridista, Amfremar, la Peña Los Bolaos, la Asociación de Vecinos La Pelusa, la Asociación de Mayores Málaga Este y la Asociación Cultural de Mujeres Jazmín- Mangas Verdes.

Este acontecimiento, que fue retomado por la asociación de vecinos en 1981, tiene por objetivo fomentar la convivencia entre los vecinos y concienciar sobre el respeto al medio ambiente, aunando los esfuerzos de los colectivos del distrito, empresas y la junta municipal.

Este año, dentro del programa de actividades, tendrán lugar el XIII Concurso del Juego de la Rana y el XVI Encuentro de Maragatas, que sigue siendo uno de los eventos con mejor acogida. Además, habrá actuaciones de la Maragata Arrejuntaos por tradición y la Panda de Verdiales Los Arrejuntaos y se prepararán entre todas las entidades del barrio las tradicionales migas, que se repartirán entre los asistentes.

Además, la Empresa Malagueña de Transportes (EMT) ha establecido un servicio de autobús especial para facilitar la asistencia a la romería. Este servicio ofrecerá salidas a partir de las 11.00 horas desde la calle Mar, entre la plaza de calle Morejón y la plaza Matías Rodríguez Mellado, con destino a la plataforma alta del Monte San Antón. La vuelta será a las 16.30 horas desde la plataforma del Monte San Antón hacia la calle Mar.