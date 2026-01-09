El distrito de Churriana (Málaga) celebra las fiestas patronales en honor a San Antón

Archivo - Imagen de archivo de varias personas en la parroquía de San Antonio Abad en el distrito malagueño de Churriana con sus mascotas para recibir la bendición del santo patrono de los animales. - Álex Zea - Europa Press - Archivo

MÁLAGA, 9 Ene. (EUROPA PRESS) -

El distrito de Churriana de la ciudad de Málaga celebra a partir de este viernes las fiestas patronales en honor a San Antón. Las actividades comienzan en la noche de esta misma jornada, desde las 20.00 horas, con el pregón a cargo de la vecina Dolores Navas Becerra, y continúa la semana que viene con una programación que incluye la tradicional procesión, música y paella popular.

Así, los días 14, 15 y 16 de enero, a las 19.00 horas, tendrá lugar el triduo de honor a San Antón en la Parroquia de San Antonio Abad. Para el sábado 17, día de la festividad de San Antonio Abad, a partir de las 11.00 horas, se ha programado la solemne función religiosa y a las 12.00 horas, en el atrio de la iglesia, se llevará a cabo la tradicional bendición de animales.

Ese mismo día, a las 20.00 horas, tendrá lugar la procesión de alabanza y gloria, con el siguiente recorrido: plaza San Antonio Abad, camino Nuevo, Teresa Blasco, Silencio, Benamocarra, plaza de Matías de la Riva, San Fernando, Ramón de la Cruz, Doctor Castañón, Gabriel Miró, plaza de la Inmaculada, Vega, Monsálvez, Toril, Lomita, Maestro Vert, Cabo de Gata, avenida San Javier, Torremolinos, Teresa Blasco, Camino Nuevo y termina en la plaza San Antonio Abad.

El programa continúa el sábado y el domingo, 24 y 25 de enero, con la apertura de la carpa a cargo de la Hermandad del Paso a las 21.00 horas y el posterior concierto a las 22.00 horas del grupo Señor Mirinda. Desde las 12.00 horas del día siguiente en el mismo lugar siguen las actividades, con el concierto a las 13.00 de la Orquesta Rompe Ola & Alboreá. Para las 14.30 horas está prevista la paella popular.

Como en años anteriores, el viernes 16 de enero, frente a la iglesia de Churriana, se celebrará a las 12.00 horas la 'cohetá' organizada por la asociación pro-tradiciones de Churriana 'Carreta & CIA'.

Todas las actividades del programa, así como los actos religiosos cuentan con la colaboración y organización de la Hermandad de Nuestro Padre Jesús Nazareno del Paso, Nuestra Señora de los Dolores y San Antonio Abad.