El doctor Pedro J. Navarro, elegido presidente del Consejo Andaluz del Colegios de Médicos. - COMMÁLAGA

MÁLAGA 19 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Colegio de Médicos de Málaga, el doctor Pedro J. Navarro, ha resultado ganador de los comicios del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos (CACM) con el respaldo mayoritario. El mandato tendrá una duración de dos años y el cargo está vinculado a la presidencia de la institución colegial malagueña.

Así lo han informado desde el Colegio de Médicos de Málaga en una nota, en la que han señalado que el Consejo Andaluz de Colegios de Médicos celebró elecciones para elegir a su nueva junta directiva de la corporación colegial.

Las votaciones tuvieron lugar en la sede del CACM en la mañana de este jueves y, además de Navarro, ha salido elegido como vicepresidente primero el doctor Gerardo Pérez Chica (Jaén); como vicepresidente segundo, Alfonso Carmona Martínez (Sevilla); como secretaria general, Mercedes Ramblado Minero (Huelva) y como tesorera, la doctora Isabel Castillo Pérez (Granada).

Asimismo, han sido elegidos representante autonómico de la Sección Colegial de Médicos de Administraciones Públicas no incluidas en el SAS la doctora Eva Rodríguez García (Jaén); representante autonómico de la Sección Colegial de Médicos de Atención Primaria, Gloria María Armenteros Delgado (Jaén); y de la Sección Colegial de Médicos Jubilados, el doctor Alberto Máximo Pérez Calero (Sevilla).

También representante autonómico de la Sección Colegial de Médicos en Promoción de Empleo la doctora Carmen María Escudero Sánchez (Granada); de la Sección Colegial de Medicina Hospitalaria, la doctora Josefa Luisa Ortega García (Cádiz); y de la Sección Colegial de Ejercicio Libre y Asistencia Colectiva, Juan Carlos Bueno Guezala (Málaga).

Por último han elegido como representante autonómico de la Sección Colegial de Médicos en Formación de Especialidad, Antonio Villarejo Alcántara (Sevilla) y representante autonómico de la Sección Colegial de Médicos Tutores, la doctora Manuela García Sánchez (Sevilla).

LÍNEAS DE ACTUACIÓN

El doctor Navarro tiene como objetivo trabajar "desde el diálogo, el consenso y la unidad". Las líneas de actuación del nuevo equipo del CACM serán "defender un Estatuto Marco propio para la profesión médica, velar por las competencias profesionales y unas condiciones de ejercicio dignas, reforzar la atención a la salud mental de los médicos, la formación y los servicios colegiales y apostar por ser una institución cercana, transparente y con mayor capacidad de interlocución".

El nuevo presidente del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos, que tomó posesión administrativa minutos después de conocerse el resultado, es natural de Ojén (Málaga). Estudió Medicina en la Universidad de Sevilla, carrera que finalizó en 1981. Un año después, en 1982, se colegió en el Colegio de Médicos de Málaga, ciudad en la que ha ejercido la medicina durante toda su etapa profesional.

Especialista en Pediatría, su actividad en la sanidad pública ha estado principalmente vinculada al Centro de Salud Jesús Cautivo, de Málaga capital, una labor que compatibiliza con su consulta privada. Es además experto universitario en vacunas.

Navarro lleva casi dos décadas vinculado al Colegio de Médicos de Málaga. Fue vocal de Ejercicio Libre de 2006 a 2009 para, posteriormente, ocupar la vicepresidencia tercera durante 12 años (de 2009 a 2021). Actualmente es presidente del Colegio de Médicos de Málaga desde el año 2021 y ha sido vicepresidente I del Consejo Andaluz de Colegios de Médicos desde 2022.