Un documental abordará la conexión internacional de la ultraderecha en los años 60, 70 y 80 y la matanza de Atocha

MÁLAGA 14 Dic. (EUROPA PRESS) -

La productora Atrapasueños ha optado por un cineasta joven, José Antonio Castro (Málaga, 1997), para que dirija su primer largometraje documental, 'El hilo negro', audiovisual que abordará la conexión internacional de la ultraderecha de los años 60, 70 y 80 del siglo XX y, especialmente, el caso de la matanza de Atocha en 1977, de la que el 24 de enero de 2027 se cumple el 50 aniversario.

En una entrevista con Europa Press, el productor del documental, Joaquín Recio, explica que la inspiración para embarcarse en este trabajo parte de la investigación de más de diez años que realizó Carlos Portemeñe para localizar a "aquellos ultraderechistas que realizaron atentados, asesinaron y muhos de ellos fueron amnistiados" en la época referida.

Según Recio, ya Portomeñe establecía una perspectiva internacional de la ultraderecha en las referidas décadas para "entender y comprender lo que sucedió no solamente en España sino en Italia, Grecia y Portugal y también con una base de operativos desde Argentina, es decir, a la orden de agencias internacionales".

El productor del largometraje explica y defiende el trabajo de Portomeñe que se materializó en un libro de 800 página que "la jueza Servini --que en 2010 abrió una investigación por crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la Guerra Civil y el franquismo en España-- en Argentina lo metió dentro del procedimiento de la instrucción, como prueba"

"Ese hilo negro conecta todas las ultraderechas y sobre todo la italiana y la argentina con la española. Y nosotros queemos poner ese libro en un formato divulgativo: que sea un documental atractivo para la gente joven", expone Recio que alude a este objetivo como parte de la razón para haber elegido a un director joven para ejercer de director y guionista del documental.

Precisamente sobre José Antonio Castro, explica que ha trabajado como fotógrafo, editor y videógrafo para instituciones culturales en su Málaga natal, así como para proyectos documentales independientes de carácter social. Recientemente fue el realizador de la XI Edición de los Premios García Caparrós (2025) y está inmerso en el proceso de distribuir la película experimental 'José Luis, la gallina y el micro'. Diseñador gráfico e ilustrador de formación, se especializa en cohesión global y estética para que el conjunto de un proyecto tenga sentido narrativo y artístico.

'EL HILO NEGRO'

El documental 'El Hilo Negro' aborda como en los años 60, 70 y 80 del siglo pasado, varios países europeos y latinoamericanos sufren la violencia política causada "por el extremismo ideológico y el terrorismo de Estado" en el contexto de la Guerra Fría.

En esos años suceden acontecimientos violentos cuya versión oficial, en opinión de los impulsores de este audiovisual, "ha dejado interrogantes que requieren de respuestas trascendentales para comprender el presente. Se trata de crímenes de lesa humanidad, con cientos de víctimas cuyas familias siguen buscando la verdad, la justicia y la reparación".

La sinópsis del documental apunta que todos estos hechos violentos tienen en común la participación de terroristas de extrema derecha, principalmente italianos, al servicio de la CIA y otras agencias de inteligencia occidentales "en su particular y violenta cruzada contra los movimientos que luchaban por la libertad".

'El Hilo Negro' está en fase de financiación por la plataforma Verkami más otros apoyos que a lo largo del 2026 se irán materializando. Recio detalla que los rodajes tendrán lugar en Argentina, a través de una joven directora hispanomexicana hija de una represaliada durante la dictadura en el país sudaméricano; Italia y Portugal (marzo y abril) y en España (de mayo a julio). Después comenzará la postproducción, edición y montaje, y Carlos Bardem pondra la voz en off. El estreno de la película será en torno al 50 aniversario de la matanza de Atocha, en enero de 2027.

"NUNCA DEJARON DE EXISTIR"

Preguntado por si es el momento oportuno para abordar esta temática en un documental visto el auge global de la ultraderecha, el responsable de Atrapasueños señala: "Nunca dejaron de existir. En todo caso, cambiaron un poco el pelaje y se ocultaron, pero es verdad que permaneece lo que es el germen ideológico de todo esto, o sea, el supremacismo, por ejemplo, que se da en Estados Unidos, el que se da en Argentina o en la propia Europa, donde un país como Alemania tiene un fenómeno ahora mismo ultraderechista bastante importante".

Y añade: "Hay unas connotaciones que tienen que ver con un capitalismo que está en crisis, permanentemente en crisis desde hace mucho tiempo, y donde se necesita polarizar las sociedades para que se siga generando dinero para las élites.

Para Recio, la ultraderecha "responde más que nunca al patrón de que defiende las élites", y en este punto cita el caso de Vox en España. "Es más que evidente que utilizan cualquier método para llegar a la sociedad y su expansión tiene que ver con una polarización en la que están metidos desde los medios de comunicación y desde las redes sociales, que ayudan mucho a la desinformación, la ignorancia. Nosotros lo que sí queremos plantear en el documental es una batalla contra la ignorancia".

LAS MISMAS ARMAS

Joaquín Recio defiende el rigor histórico y documental con el que se afronta 'El Hilo Negro' y alude a casos concretos, que en su opinión han caído en el olvido: "Hablamos de cómo la misma pistola que mata a un juez italiano es la misma que se utiliza la matanza de los abogados de Atocha. Esas armas son compradas por el Estado español".

De ahí la intención de que el documental renueve lo expuesto en el libro de Carlos Portomeñe: "Hace falta volver a mirar la historia con principios rigurosos para poder saber que lo que está pasando es un hilo que viene de atrás y que el problema es que sigue teniendo las mismas intenciones. Es decir, la generación de odio no es otra cosa que las élites sigan teniendo su poder y su estatus".

"El anclar esta historia actual con la anterior en España no es tan difícil. Lo que la gente joven tiene que conocer es lo que pasó en los años 70. Por ejemplo, el año 77 fue un año de muchos asesinatos por parte de la otra derecha, tanto policial como parapolicial. Hay que tener en cuenta que el régimen franquista siguió matando después de Franco y eso en el documental no solamente está contrastado, sino que lo que intentamos es que se haga una reflexión sobre qué futuro queremos", concluye el productor de 'El Hilo Negro'.